Почти все объекты размещения в регионах России закрыты до 1 июня для предотвращения распространения коронавируса. Во вторник губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что санатории региона, у которых есть медицинская лицензия, возобновят работу с 1 июня.

"Желающих отдохнуть в санаториях много, они не боятся. Учитывая, что количество здравниц ограничено, мы рассчитываем, что будут открыты 20-25% заведений от общего номерного фонда Краснодарского края. Пока что у нас спрос превышает предложение, мы активно продавали такой отдых в январе-феврале, плюс некоторое количество броней были сделаны в апреле-мае", — рассказал генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

По его словам, компании удалось загрузить санатории Кубани на лето примерно на 15%. Кроме того, будет действовать отложенный спрос после открытия. "По нашим оценкам, у санаториев уже через пару недель будет почти полная загрузка. Тем не менее, это в разы ниже, чем в прошлом году", — подчеркнул он.

Фото: Санаторий "Знание"

О большом числе броней сообщили и в санатории "Знание" в Сочи. Как рассказал его генеральный директор Дмитрий Богданов, последние две недели мая они будут обзванивать клиентов и уточнять, не передумали ли они поехать на оздоровительный отдых после 1 июня.

"Броней у нас много: и на июнь, и на июль, и на август. Мы сейчас звоним и уточняем, не передумали ли туристы к нам ехать, потому что самолетов и поездов сейчас значительно меньше, не понятно – смогут ли они добраться. Все мы ожидаем в июне небольшой загрузки, в пределах 30-35%. Может, будет рост к концу месяца", — сказал он.

Такую же загрузку ожидают и в санатории им. М.В. Фрунзе. "У нас идут подтверждения по броням от физических лиц и от предприятий. Мы рассчитываем на загрузку 30-40% в июне, а дальше надеемся на более благоприятный исход. Отказы есть, как правило, эти люди боятся ехать. По июлю, августу и дальше пока не анализировали. Год будет тяжелый, но мы будем стараться минимизировать убытки", — пояснила директор здравницы Анна Швец.

Пляжи санаториев будут открыты

В Сочи, по данным властей города, медицинскую лицензию имеют 65 санаториев с общим числом мест около 40 тыс. Как заявил в среду на заседании оперативного штаба мэр города Алексей Копайгородский, власти намерены до конца месяца совместно с сотрудниками Роспотребнадзора и федеральных структур выработать единые требования и правила для выполнения эпидемиологических мероприятий на территории санаториев и пансионатов.

Так, все туристы, которые будут приезжать в Сочи, должны будут отдыхать только на территории санаториев и пансионатов. Их будут встречать на вокзалах и сразу отправлять в места отдыха. Пляжи и общественные места пока закрыты, власти региона планируют в конце мая принимать решение об их открытии.

"Мы готовимся к открытию и надеемся, что появится какой-то регламент, который будет более приемлем, потому что выполнить все пункты апрельских рекомендаций Роспотребнадзора невозможно. Я думаю, что ограничительные меры все-таки будут, но санатории – это единственные объекты, которые имеют собственную территорию, на которой можно контролировать человека и следить за его здоровьем", — сказала Швец.

Она рассказала, что на территории здравницы есть собственный пляж, который закрывать не будут. "Роспотребнадзор уже дал рекомендации по расстановке лежаков с учетом социального дистанцирования", — добавила эксперт.

Фото: Санаторий "Знание"

Богданов подчеркнул, что посещение пляжей – неотъемлемая часть оздоровительного процесса. "Это лечебная территория, поэтому при соблюдении социальной дистанции и дезинфекции пляжи санаториев работать будут", — сказал он.

Как отметил Богданов, санатории будут прислушиваться к рекомендациям Роспотребнадзора и касательно заселения гостей. "Мы не будем селить незнакомых людей в один номер, при этом туристам, не являющимся семьей по документам, волноваться не надо – мы их разместим в соответствии с пожеланиями", — пояснил он.

Между тем, эксперт подчеркнул, что санатории не будут превращать в больницы. "Если у гостя подозрение на коронавирус, то его можно изолировать в номере. Еду и напитки будут приносить, соблюдая меры безопасности. Если COVID-19 подтвердился, то приезжает машина скорой помощи, и человека забирают в обсерватор или в больницу. Номер дезинфицируется. Туда никто не заселяется. Список контактов отслеживается", — сообщил Богданов, заверив, что в большинстве здравниц есть санитарные кабинеты-изоляторы, поэтому другие туристы не почувствуют дискомфорта.

Туристы из каких регионов будут первыми

По словам Ромашкина, сейчас администрация Краснодарского края обсуждает более подробно вопрос селекции регионов на более опасные и менее опасные. Предполагается, что санатории первыми откроются для жителей Краснодарского края и соседних областей – Ростовской, Ставропольского края. На втором этапе к ним подключатся дальние регионы.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

В свою очередь, Богданов добавил, что в последние годы санаторно-курортный отдых на Кубани был востребован у туристов из Татарстана и Башкирии, поэтому оттуда тоже в июне могут приехать россияне.

Что касается Москвы, Московской области и Петербурга, то эти регионы, по мнению экспертов, войдут в список особо опасных. "Мы посмотрели статистику прибытий по компании, так вот Москва и область, а также Петербург дают 30% прибытий Краснодарскому краю. Это много, это треть рынка. При благоприятной эпидемиологической обстановке туристы из столицы, я думаю, смогут приехать в санатории в июле", — заключил Ромашкин.

По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), санаторно-курортный комплекс России насчитывает 1755 предприятий на 186,4 тыс. номеров и 434 тыс. мест. Ежегодно в санаториях проходят оздоровление более 6 млн россиян. С 28 марта по 1 июня практически все объекты размещения в регионах закрыты для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.