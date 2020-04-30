Вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков сообщил, что пока инициатива Роспотребнадзора носит рекомендательный характер, но регионы позже начнут вводить эти правила как обязательные требования.

«Соответственно, будут штрафовать и закрывать бизнес в случае несоответствия, в том числе приостанавливать деятельность предприятия до 90 дней. А это огромные финансовые потери», — добавил он.

Сначала в ЗАГС, потом в санаторий

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, туристов следует размещать в санаторно-курортных учреждениях сменами по 14 дней и требовать от них медицинские справки об отсутствии Covid-19.

«Казалось бы, когда рынок начнет открываться, логично было бы первыми открыть санатории, которые являются лечебно-профилактическими учреждениями со своим медоборудованием, медперсоналом и т.д. Однако, по сути, ведомство предлагает создание больничных условий для туристов, строго ограничивая их пребывание на отдыхе 14-дневными «сменами». В связи с этим потенциальные клиенты будут отказываться от посещения санаториев, отдавая предпочтение частному сектору», — сказал глава комиссии РСПП по туриндустрии Сергей Шпилько.

Он отметил, что емкость отечественного санаторно-курортного комплекса составляет 186 тыс. номеров на 434 тыс. мест, ежегодно он принимает 6,5 млн человек.

«То есть раз в две недели желающие оздоровиться со всей страны съезжаются в санатории, где их должны зарегистрировать и разместить, обеспечив между ними социальную дистанцию. А как соблюдать эти требования, если народ в них едет и на неделю, и просто на выходные?», — подчеркнул эксперт.

Новые правила Роспотребнадзора направлены на максимально возможную самоизоляцию туристов на отдыхе, поэтому все гости должны размещаться в одноместных номерах, за исключением членов семей.

«То есть тем неженатым взрослым, кто хочет жить в одном номере в санатории, теперь либо в ЗАГС, либо придется платить за два номера. В результате туристы будут отказываться от таких объектов размещения и станут искать нелегальные частные дома, чтобы остановиться, будут жить дикарем», — считает Шпилько.

Курорты не могут без сезонного персонала

Роспотребнадзор рекомендует запретить принимать сезонный персонал на курорты, в гостиницы и санатории. Эксперты считают это невыполнимым требованием для бизнеса с резким перепадом загрузки в зависимости от времени года: санатории не могут позволить себе содержать большой штат зимой.

«Главный посыл Роспотребнадзора – максимально обезопасить людей. Я сам за это ратую, но это должны быть здравые меры. И когда запрещают сезонных курортных работников – это подобно смерти. Потому что содержать полный штат круглый год невозможно. На сезон всегда брали сотрудников или какой-то аутсорсинг. Если это запретить, то деятельность придется остановить, поскольку, чтобы выполнять другие рекомендации ведомства, например, уборку номера дважды в день, нужна одна горничная на каждый номер. Штатные сотрудники в высокий сезон с этим не справятся», — пояснил Волков.

По его словам, вместо запрета на сезонных сотрудников необходимо ввести для них 14-дневный карантин. Они находятся на объекте в режиме самоизоляции, там же и сдают тест на коронавирус.

«Стоит отметить, что Роспотребнадзор предлагает проводить тестирование сотрудников на Covid-19 не реже, чем раз в неделю. Анализы дорогие. Это большая статья расходов. Мы предлагаем сделать тесты на коронавирус бесплатными не за счет бизнеса, а за счет государства. И проводиться они должны прямо на объектах, чтобы не отвлекать сотрудников от работы», — считает эксперт.

Завтрак в постель

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, питание для гостей можно организовать в номерах, а при использовании обеденного зала столы должны стоять на расстоянии не менее двух метров друг от друга. Что касается ресторанов, то первыми должны открыться заведения площадью до 50 кв.м., при этом за столом должно сидеть не более двух человек.

«Мы же предлагаем разрешить работу предприятий общественного питания без ограничений по площади помещений и количеству столов, но с использованием не более 50% вместимости объекта с безопасной расстановкой столов и рассадкой до четырех человек. Дело в том, что нынешние рекомендации предполагают открытие только очень маленьких заведений с ограниченным предложением меню (шаурма, хотдог и т.п.) и минимальной занятостью населения, соответственно с минимумом экономической выгоды», — считает Волков.

Также, по его мнению, следует разрешить работу открытых террас кафе и ресторанов на открытом воздухе с безопасной рассадкой гостей.

Волков добавил, что ОСИГ направил свои предложения по изменению рекомендаций главе правительства Михаилу Мишустину, Роспотребнадзору, руководителю комитета Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергею Кривоносову, главам Севастополя и Крыма.