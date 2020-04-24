Австрия

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Австрия с середины апреля планирует поэтапное смягчение ограничений в общественной жизни, в частности работу магазинов разрешат с 14 апреля. Гостиницы и рестораны планируется начать открывать в середине мая.

Между тем, иностранных туристов Австрия планирует принимать к началу лета и только из стран, которые успешно борются с коронавирусом. По словам министра туризма Элизабет Кестингер, хорошим примером может послужить Германия, с которой есть реальная возможность подписать соглашение по открытию границ для туристов. Она подчеркнула, что без иностранных гостей австрийскому турбизнесу и стране в целом придется нести большие финансовые потери.

Бали

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Индонезия приостановила международное авиасообщение со 2 апреля для предотвращения распространения коронавируса. По словам главы туристического бюро Бали Путу Астава, при отсутствии новых случаев заболевания коронавирусом на острове прием иностранных туристов будет возможен уже в мае. В первую очередь Бали откроется для туристов из Китая. Затем – Японии и Южной Кореи. Во всех этих странах сейчас ежедневно регистрируется минимальное число новых случаев заболевания.

Великобритания

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Власти Великобритании сообщили о продлении общенационального карантина из-за коронавируса как минимум до 7 мая.

По словам главы МИД страны Доминика Рааба, условием для постепенного снятия ограничений должно стать ежедневное снижение количества новых случаев заражения COVID-19 и летальных исходов, а также снижение скорости распространения коронавируса до контролируемого уровня.

Власти королевства заявляют, что эпидемия коронавируса в стране еще не достигла пика, поэтому говорить о снятии ограничительных мер или ослаблении карантина преждевременно.

Вьетнам

Фото: Интерфакс

В стране действовал жесткий карантин с 1 апреля, однако в четверг власти страны приняли решение снять его после отсутствия заболевших COVID-19 за последнюю неделю. Кроме того, с 23 апреля возобновляются все внутренние рейсы вьетнамских авиалиний.

В большинстве городов Вьетнама снимаются ограничения на ведение предпринимательской и другой деятельности, а также на предоставление услуг, открываются магазины, кафе и рестораны. Однако при этом жители должны соблюдать меры по предотвращению распространения инфекции.

Определенные ограничения все еще будут действовать в столице Вьетнама Ханое, провинциях Бакнинь и Хазянг, а также городе Хошимин. Полный режим изоляции остается в силе для некоторых районов Ханоя, которые объявлены районами с высокой степенью риска. Там карантинные меры будут действовать до 30 апреля.

Как сообщает газета VN Express, большинство популярных пляжей на юге страны закрыты для посещения. Отели также все еще находятся на карантине. Исключением стал Дананг, где открылись общественные пляжи, а также кафе и рестораны на побережье.

Стоит отметить, что российские туроператоры уже предлагают путевки во Вьетнам зимой сезон 2020/2021 года.

Германия

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В Германии, по мере того, как в стране ослабляют ограничения, в обязательном порядке предпишут гражданам носить маски в автобусах, метро и других видах общественного транспорта. В большинстве земель магазины с понедельника открыты.

Что касается туризма, то тут все не так радужно. Поскольку власти страны опасаются нового витка пандемии, они не готовы открывать границы в ближайшее время. При этом отмечается, что сами немцы в рамках двухсторонних соглашений между странами ЕС смогут отправиться в отпуск. Также предполагается, что если страна все-таки летом откроет свои границы, то посетить ее смогут только туристы из стран Шенгенского соглашения. Для остальных Германия может открыться не раньше сентября.

Греция

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

К поэтапному выходу из общенационального карантина готовятся и власти Греции, где ограничения из-за пандемии COVID-19 ввели 4 марта.

Как сообщил во вторник представитель правительства Стелиос Пецас, с 27 апреля начнет возвращаться к работе судебная система: откроются учреждения по регистрации земельной собственности и некоторые судебные инстанции.

Объекты туризма могут начать работу в июне. При этом отели обяжут принимать меры для обеспечения безопасности постояльцев.

Дания

Фото: Интерфакс / Юлия Кочубей

Власти Дании, где с понедельника работают предприятия малого бизнеса, продолжат ослаблять введенные из-за коронавируса меры социальной изоляции. С 10 мая жителям страны будет разрешено собираться в группы до 500 человек. Тогда же, вероятно, откроются кафе, рестораны, торговые центры, спортзалы.

Доминикана

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

В 20-х числах апреля распространение коронавируса в стране значительно замедлилось. Но пока информации о снятии ограничений на поездки нет.

Подавляющее большинство отелей республики закрыты и не принимают туристов, многие из них решили в этот период провести работы по реновации. В республике продолжают работать несколько отелей, в которых размещены туристы, застрявшие в стране из-за закрытия границ, они продолжат работу до выезда последних гостей. Те строящиеся курорты, которые планировали открыться весной и в начале лета, перенесли запуск на осень.

Египет

Фото: Pixabay.com

Как сообщает египетская газета Masrawy, если ситуация с коронавирусом улучшится, то отели Египта могут возобновить прием постояльцев, но только при предоставлении медицинской справки об отсутствии у них инфекции.

По мнению египетских отельеров, Египет может начать принимать иностранных гостей уже в сентябре. По словам губернатора провинции Красное море Амра Ханафи, перед началом работы отели должны быть продезинфицированы. При этом они смогут принять гостей в том случае, если смогут загрузиться не менее, чем на четверть.

Израиль

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С 17 апреля Израиль начал поэтапный выход из карантина. По словам главы департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ Владимира Шкляра, пока не известно, когда точно откроется пассажирское авиасообщение, однако ряд российских авиакомпаний уже планирует поездки на конец лета и начало осени.

Италия

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Несмотря на то, что ситуация с коронавирусом в Италии остается одной из самых неблагоприятных, правительство страны намерено вскоре преступить к поэтапному снятию ограничений.

Так, во вторник премьер Италии Джузеппе Конте сообщил, что на этой неделе представит план по поэтапному выходу страны из карантина. Премьер отметил, что реализация плана начнется 4 мая.

Испания

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Как сообщают испанские СМИ, власти страны не рассчитывают открывать границы для иностранных туристов в 2020 году. При этом открытие отелей запланировано на вторую половину июня, чтобы начать восстановление с внутреннего туризма. На Канарских островах иностранцев ожидают увидеть уже в октябре.

В свою очередь, по прогнозам испанской федерации туризма Exceltur, потери из-за утраты зарубежной клиентуры в предстоящем летнем сезоне составят не менее 90 млрд евро, а к декабрю – 124 млрд евро.

Кипр

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

По словам заместителя министра туризма Кипра Савваса Пердиоса, при благоприятной эпидемиологической обстановке страна сможет принять первых иностранных гостей в июле 2020 года.

Министерство по туризму разработало гибкий план действий на 2020 год, который будет зависеть от развития событий и степени чрезвычайности ситуации. Так, в конце апреля планируется возобновить связь с авиакомпаниями и туристическими агентствами, а в конце апреля и начале мая общественно-культурные организации по всей стране получат финансовую помощь. Это делается для развития внутреннего туризма.

Как считают в министерстве, в этом году Кипр посетят около 1,5 млн иностранных гостей, что на 60% меньше, чем годом ранее. Предполагается, что полное восстановление туристического потока может быть достигнуто только в течение следующих трех лет.

Китай

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В начале апреля власти страны разрешили открыть часть достопримечательностей, чтобы поддержать внутренний туризм. В основном это объекты, расположенные на открытом воздухе – парки, участки Великой Китайской стены в окрестностях Пекина и другие. Вход во многие объекты сделали бесплатным, чтобы привлечь туристов. Открылась также часть кафе и ресторанов. Тем не менее, речи о возобновлении международного авиасообщения и приеме иностранных гостей пока не идет.

ОАЭ

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С 6 апреля авиакомпания Emirates возобновила ограниченное число вывозных рейсов для иностранцев, однако почти все зарубежные полеты сняты до 30 июня. Как отметили в пресс-службе туроператора Tez Tour, у авиаперевозчиков по направлению ОАЭ еще не выставлена полетная программа на осень, поэтому пока нет возможности составить собственную программу на курорты страны.

При этом власти страны заявили, что с 25 апреля начнут постепенно открываться торговые центы, рынки и рестораны. Время пребывания в торговых центрах ограничено тремя часами, а их посетители должны соблюдать дистанцию в два метра друг от друга.

Португалия

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По словам президента Ассоциации отелей Португалии Рауля Мартинса, постепенное восстановление туризма в стране может начаться уже в конце мая. Тогда поэтапно будут открываться кафе, рестораны и бары. В июне и июле после карантина будут открываться гостиницы. Ожидается, что в июле и августе частично возобновится авиасообщение, однако ждать наплыва иностранных гостей не стоит, потому что все страны поставят разные сроки открытия границ.

«Самолеты будут заполнены, в лучшем случае, на треть. После спада пандемии наиболее популярными будут морские курорты, а не крупные города вроде Лиссабона и Порту, так как там высока плотность населения, и люди будут опасаться заразиться коронавирусом», — цитирует эксперта газета Economia.

Таиланд

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Информации об открытии границ королевства для иностранных туристов пока нет. В ближайшее время власти рассчитывают провести сертификацию отелей, ресторанов, спа-комплексов, магазинов, лодок и других объектов для повышения стандартов безопасности и привлечения туристов. В первую очередь страна возобновит внутренний туризм, а открытие границ предполагается осенью или зимой. Ряд российских туроператоров уже предлагает туры в Таиланд на новогодние каникулы 2021 года.

Тунис

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Правительство Туниса решило с 4 мая постепенно снимать связанные с коронавирусом ограничения, курорты и отели могут начать прием иностранных туристов уже в середине месяца.

При этом в стране будут соблюдаться санитарные нормы, правила использования средств защиты и социальной дистанции, а также разработан «протокол по санитарной безопасности туризма». В него войдут меры по защите гостей во время их пребывания в Тунисе по всей туристической цепочке – аэропорты, порты и сухопутные пограничные посты, транспорт, отели, другие средства размещения, места общественного питания.

Турция

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой в понедельник объявил о введении сертификации на отсутствие коронавируса, которую должны пройти отели, рестораны, транспортные средства, достопримечательности, аэропорты, магазины. Мера предпринята для привлечения иностранных туристов после открытия страны, которое запланировано на конец мая.

По словам Эрсоя, первым будет запущен внутренний туризм. Восстановление иностранного турпотока начнется с азиатских рынков, затем наступит очередь Германии и Австрии, где ситуация с коронавирусом быстро улучшается. Следом идут страны Центральной Европы и некоторые североевропейские государства, которые тоже быстро восстанавливаются и могут открыть свои границы после середины июня.

Россияне и британцы, как считают в Турции, вряд ли смогут приехать раньше августа. Тогда же могут открыться некоторые страны Ближнего Востока и Африки.

Франция

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Режим изоляции во Франции в связи с эпидемией коронавируса был продлен до 11 мая. После этой даты страна, как предполагается, будет постепенно выходить из карантина, в зависимости от эпидемиологической ситуации. Однако никаких дат, касающихся перезапуска туристического сектора Франции, открытия отелей, кафе и ресторанов пока нет.

В начале апреля президент Франции Эмманюэль Макрон предположил, что европейские страны, в том числе и Франция, могут оставить границы закрытыми до сентября. В свою очередь, турбизнес страны рассчитывает начать прием иностранных гостей уже в августе, этот прогноз основан на переносе на последний месяц лета велогонки «Тур де Франс» (29 августа-20 сентября).

Хорватия

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Официально страна закрыта на карантин до 4 мая и пока неизвестно, когда его начнут снимать. Между тем, министр туризма страны Гарри Каппелли планирует начать прием туристов из Чехии на хорватских курортах этим летом, чтобы поддержать турбизнес.

«Мы уже обсудили этот вопрос с Чешской Республикой, каждая из сторон подготовит свои предложения по возобновлению туризма. Мы зависим от иностранных гостей, поскольку 90% доходов получаем из этой отрасли», — цитирует портал RTL Today.

Для того чтобы посетить Хорватию, чешским туристам понадобится медицинская справка об отсутствии коронавируса.

Чехия

Фото: pixabay.com

В минувшее воскресенье президент Чехии Милош Земан сообщил гражданам, что поездки за границу до конца 2020 года будут запрещены, чтобы «новая волна пандемии не настигла страну», — цитирует главу республики газета Prague Morning. То же самое касается иностранных туристов – предполагается, что их не пустят в Чехию до конца года.

Между тем, турбизнес страны призывает власти разрешить гражданам поездки в страны, наименее пострадавшие от коронавируса – Словакию и Хорватию. Этот вопрос уже обсуждается.

Как сообщает газета, Чехия частично сняла ограничения на поездки для своих граждан за рубеж 14 апреля. Люди могут покинуть страну по семейным обстоятельствам или в командировку. При этом если срок их пребывания за рубежом составляет более 24 часов, то они обязаны соблюдать двухнедельный карантин по возвращении страну.