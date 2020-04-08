"Крупные туроператоры обычно продают на регулярной перевозке не более 10% туров. Поэтому субсидии для компенсаций убытков, связанных с невозвратными тарифами по авиаперевозкам, не покроют все, хотя это уже весьма значительная помощь. Так, первым ударом для выездных туроператоров была Италия, там много туров было продано на регулярке", — заявил порталу "Интерфакс-Туризм" генеральный директор туроператора "Интурист" Сергей Толчин.

По его словам, распоряжение о возврате денег туристам из средств фондов туроператоров также очень важное, но все убытки не компенсирует. "Эти деньги сейчас очень нужны, но полностью решить проблемы не способны, потому что это значительно меньше, чем туроператоры перечислили депозитов авиакомпаниям по чартерным программам, отелям и другим партнерам перед летним сезоном, и меньше убытков от остановки зимних полетных программ и туристических цепочек", — отметил Толчин.

Он добавил, что первая очередь мер поддержки правительства скорее поможет тем туроператорам, которые специализировались на нишевых направлениях: например, продавали горнолыжные туры в Италию, и одними из первых попали под удар. "Массовым туроператорам субсидии по авиабилетам на регулярных рейсах не так сильно помогут в силу того, что в общем портфеле доля таких продаж относительно невелика. А по ФПО оценки давать пока рано до прояснения всех деталей", — подытожил эксперт.

Заместитель генерального директора "TUI Россия" Александр Сирченко также считает, что опубликованные правительством России постановления помогут туристической отрасли.

"Теперь мы ждем принятия правовых актов, определяющих порядок расходования этих средств. Нам важно понять порядок использования средств из фонда персональной ответственности, сформированныех туроператорами. Предлагается два варианта – задействовать накопленные средства для выплат туристам либо воспользоваться правом отсрочки и произвести выплаты из собственных средств. После того, как будут опубликованы соответствующие нормативно-правовые акты, мы проанализируем оба варианта и выберем тот, который соответствует интересам туристов и компании", — сказал он порталу "Интерфакс-Туризм".

Генеральный директор туроператора Tez Tour Воскан Арзуманов в свою очередь заметил, что любая инициатива по поддержке бизнеса от органов исполнительной власти внушает оптимизм, но оценить ее можно будет только после такого, как станет известна конкретная механика реализации.

"На данный момент мы ее не видим, в отличие от конкретных предложений и мер по поддержке турбизнеса в других странах. Например, в Греции это дивиденды для туротрасли, которые учитывают также целевые субсидии бизнесу, в Германии – введение ваучеров на туры, закрепляющих на государственном уровне за туроператором право переносить обязательства по турам на будущий год, в Турции — беспроцентная кредитная поддержка туроператоров, имеющих собственную авиаперевозку", — сообщил он порталу "Интерфакс-Туризм".

Весьма сдержанно оценил анонсированные меры поддержки гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян. "Мы пока не очень понимаем, как будет применен механизм компенсации по авиабилетам. О прямой субсидии речи не шло. Туроператорам сейчас важнее поддержать свою жизнедеятельность – сохранить сотрудников и так далее. Субсидии на эти цели были бы актуальнее", — сказал он порталу "Интерфакс-Туризм".

По мнению Мурадяна, до середины лета активного туризма в мире не будет, даже если страны начнут открывать границы. Полностью ограничения на поездки даже в популярные страны будут сняты, скорее всего, к концу осени. И туроператорам в это время надо как-то выживать.

"По поводу ФПО я могу сказать, что это никакая не мера господдержки. В фонде на 100% находятся средства туроператоров, и какие-либо условия на их востребование неприемлемы. Получается, что туроператор сначала должен внести взнос в этот фонд, после чего получит к нему доступ. А из чего сейчас делать взнос?", — недоумевает эксперт.

Мурадян заметил, что самым разумным в сложившейся ситуации было бы введение моратория на возвраты туристам в рамках фонда персональной ответственности. "Мы могли бы вернуть деньги хотя бы малоимущим гражданам, а остальным туристам дать ваучеры. И если в течение года они ими не воспользуются, предложить 100%-й возврат средств", — заметил он.

В среду стало известно, что туроператоры получат 3,5 миллиарда рублей из резервного фонда правительства для компенсаций убытков, связанных с невозвратными тарифами по авиаперевозкам в составе турпродукта. Кроме того, правительство приняло распоряжение о возврате денег туристам из средств фондов персональной ответственности туроператоров.