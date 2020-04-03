"В разгар кризиса государству необходимо оказывать финансовую помощь и компаниям, чтобы они могли сохранить своих работников, и самозанятым гражданам. Это могут быть различные субсидии, льготы, снижение налоговой нагрузки, отсрочка обязательных платежей. В сложившихся условиях должны быть пересмотрены все налоги, сборы и пошлины, затрагивающие объекты туриндустрии и транспорт. В частности, нужно приостановить или снизить размер туристических сборов, НДС, транспортный налог", — считают эксперты UNWTO.

Организация предлагает поддержать индустрию путешествий инвестициями из фондов, созданных на случай ЧС. Особое внимание стоит уделить тем компаниям, которые кризис затронул сильнее всего, чтобы они могли избежать банкротства и затем вернуться к нормальной деятельности. Необходимо в целом обеспечить ликвидность предприятий.

"В текущей ситуации стоит обратить внимание на развитие онлайн-продуктов и цифровой маркетинг – в частности, использовать весь потенциал социальных сетей. Государства должны финансировать программы для дистанционного образования и профессионального обучения, поддерживать инновационные стартапы. Такие стартапы могут включать механизмы для более эффективного потребления природных ресурсов. После кризиса туротрасль может "взять их на вооружение", — говорится в рекомендациях.

Стратегии на будущее

Как считают в UNWTO, необходимо создать кризисный менеджмент и разработать стратегии – в том числе по взаимодействию со СМИ и влиятельными медиа-персонами. А также разработать кризисные сценарии, опираясь на текущие условия и динамику процессов. Это поможет быстрее восстановиться в будущем.

Организация советует правительствам создавать комитеты по восстановлению туризма с участием представителей отрасли и государства. В него могут войти представители авиа и других транспортных компаний, рестораторы, владельцы гостиничного и торгового бизнеса, представители МИД и других государственных структур. "Кризис с коронавирусом следует воспринимать как возможность для трансформации", — подчеркивается в рекомендациях.

Государству нужно всячески стимулировать прямые инвестиции из-за рубежа на развитие транспортной и отельной инфраструктуры, природных и культурных достопримечательностей. Это очень повысит конкурентоспособность туристического сектора.

Как быстро восстановиться после кризиса

"Туркомпаниям очень важно обеспечить защиту интересов потребителей – чтобы они могли перенести свои поездки или вернуть деньги. Это поможет сохранить доверие потребителей, и они быстро вернутся обратно после кризиса", — подчеркивают эксперты UNWTO.

После кризиса, по их мнению, нужно продвигать внутренний туризм, поскольку он первым начнет возрождаться. Нужно стимулировать путешественников проводить в поездках больше времени – для этого нужны конкурентоспособные цены, спецпредложения, маркетинговое продвижение, путевки от работодателей.

Странам необходимо диверсифицировать свои туротрасли, чтобы избежать зависимости от одного рынка или вида деятельности.

Необходимо также увеличить количество международных мероприятий и конференций по развитию туризма. Компании можно поддержать, отменив для них плату за участие в туристических ярмарках и шоу.

Упрощение и либерализация

"Для того, чтобы как можно скорее преодолеть кризис, после окончания эпидемии государствам следует упростить визовые режимы. Вместо сложных визовых процессов стоит ввести электронные, визы по прибытию или безвизовый доступ. Ограничения на поездки, введенные рядом стран, нужно пересматривать и своевременно отменить при отсутствии угрозы", — говорится в рекомендациях.

После кризиса следует либерализовать условия для авиаперевозок, чтобы авиакомпании могли скорее нарастить пассажиропоток. Государствам нужно обеспечить гибкость доступа на свои рынки. Также следует пересмотреть авиамаршруты (сделать их более короткими) с целью сокращения использования топлива и выбросов CO2.

Кроме того, всем странам, работающим через UNWTO, следует объединиться и создать глобальный механизм реагирования на кризисы в сфере туризма. Необходимо учесть извлеченные уроки и создать план на случай повторения аналогичной ситуации в будущем. Государствам нужно включить туризм в национальные приоритеты.

"В целом нынешний кризис может способствовать переходу к циркулярной экономике или экономике замкнутого цикла, когда будут скоординированы действия всех участников рынка (производителей, дистрибьюторов, потребителей и других). Это сделает функционирование туротрасли более эффективным, а ее саму – более устойчивой", — подытоживают эксперты организации.