Отраслевой закон о туристской деятельности предписывает туроператорам иметь финансовые гарантии для того, чтобы туристы могли вернуть уплаченные за путевки деньги в случае банкротства поставщика услуг. Гарантии можно получить трех видов — заключить договор страхования ответственности перед третьими лицами со страховой компанией, получить банковскую гарантию или сформировать фонд персональной ответственности при ассоциации "Турпомощь".

В реальности получение банковских гарантий дорого, трудно и потому почти не практикуется. Формирование фонда персональной ответственности, который для крупных туроператоров должен составлять несколько сотен миллионов рублей, лежащих мертвым грузом, также сложный и слишком дорогой для большинства компаний путь. Страхование гражданской ответственности туроператоров, по сути, было единственным доступным для них вариантом гарантий.

Никто не хочет страховать туроператоров

15 марта ЦБ отозвал лицензию у компании "ИНКОР страхование", которая, согласно данным ЦБ РФ за 2019 год, занимала 94-е место среди российских страховщиков по объему собранных премий. У "ИНКОРа" были договоры страхования ответственности с 55 туркомпаниями, которые немедленно получили уведомление от Ростуризма "о необходимости в срок не позднее 45 календарных дней представить документ, подтверждающий наличие надлежащего финансового обеспечения ответственности туроператора".

Ассоциация туроператоров АТОР направила в этой связи обращение к председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной. В нем, в частности, говорится, что в период 2015-2019 годов страховщики неоднократно "предпринимали недобросовестные действия", вследствие которых пострадали сотни российских туроператоров и туристов". Речь идет о том, что страховые компании заключали договоры страхования гражданской ответственности туроператоров, зная о неотвратимом отзыве лицензии.

"Туроператоры были вынуждены нести финансовое бремя в виде повторной оплаты страховой премии после отзыва лицензии. Иными словами, в эти годы туроператоры вынуждены были регулярно перезаключать договоры страхования своей ответственности после отзыва лицензии у очередного страховщика, практиковавшего данный вид страхования в сколько-нибудь массовом порядке", — объясняет вице-президент Национальной ассоциации обществ взаимного страхования (ОВС) Иван Давыдов, работавший начальником управления страхового надзора департамента страхового рынка ЦБ РФ.

Впрочем, возникает вопрос, почему туроператоры вновь и вновь покупали полисы в обреченных страховых компаниях? "Возможно, такой полис приобретался по заниженной цене", — предполагает Давыдов.

Заместитель генерального директора компании "Ингосстрах" Илья Соломатин считает, что АТОР выбрала "ошибочный маршрут", обращаясь в ЦБ. "Туроператорам необходимо инициировать кардинальные изменения в законодательство, регулирующее их деятельность. Страхование ответственности оказалось в нынешней конструкции неэффективным", — заявил Соломатин "Интерфаксу".

Альтернативная модель гарантий

Страхователи из туристической отрасли и страховщики ожесточены друг против друга, переговоры о продлении уже заключенных договоров идут трудно, новые договоры страхования ответственности туроператоров с крупными компаниями заключить почти невозможно, описывает ситуацию Давыдов. По его оценке, "налицо кризис доверия".

В этой ситуации, по мнению Давыдова, альтернативой могло бы стать создание в РФ обществ взаимного страхования (ОВС) в туристической отрасли. "В ней есть несколько определяющих участников, мнение и действия которых будут иметь значение для возможных изменений в части гарантий туроператорам и туристам. В их числе Минэкономразвития, Ростуризм, "Турпомощь", АТОР, Российский союз туриндустрии — все основные участники рынка, консолидированные действия которых способны изменить ситуацию", — считает Давыдов.

Преимуществами ОВС Давыдов считает самоуправляемость их организации, а также невозможность банкротства, установленную законом, поскольку при нехватке средств члены ОВС довносят недостающее. В кризисных ситуациях в случае катастрофических убытков государство может оказать адресную помощь отраслевым ОВС, добавляет он. "Остатки" страховых ресурсов, образующиеся в ОВС по окончании сроков страхования, остаются в обществе, являются его некоммерческим доходом, его собственностью, могут инвестироваться.

Еще одним преимуществом, по словам Давыдова, является то, что члены ОВС разрабатывают сами для себя только нужные условия страхования.

"Это очень понятный и прозрачный путь поддержки туризма через возмещение убытков непосредственно туристам в катастрофических ситуациях. Таким образом ОВС — это "народное предприятие", которое допускает в свои ряды только платежеспособных, соблюдающих законы, честных и поддерживающих друг друга членов на основе взаимности — каждый участник ОВС и страхователь, и взаимный страховщик", — отмечает Давыдов.

Но пока ОВС в России не распространены. В реестре ЦБ значатся девять таких организаций. Но в мире есть страны, где ОВС значительно крупнее и сильнее страховщиков. Например, в Италии действует Национальная ассоциация взаимного страхования ASNACODI, которая объединяет 56 ОВС, куда входит 98% сельхозпроизводителей страны. Общества взаимного страхования работают в США и Франции. "В свое время знаменитая французская AXA (ныне акционер СК "РЕСО-Гарантия") создавалась в форме ОВС", — напоминает глава Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов.

Чем плохо взаимное страхование

Сама по себе идея создания отраслевой туристической ОВС кажется разумной, считает генеральный директор компании "РТ-Страхование" (страховой брокер госкорпорации "Ростех") Николай Галушин, глава комитета по взаимодействию со СМИ СРО страховых брокеров — Ассоциации профессиональных страховых брокеров. "В принципе возможности ОВС сильно недооценены на российском финансовом рынке", — говорит он.

Но дьявол, по его словам, кроется в деталях. "Нам, к примеру, памятен недавний пример создания в стране крупного отраслевого общества взаимного страхования для формирования гарантий застройщиков перед дольщиками — попытка не была успешной. В том числе ОВС застройщиков упрекали в создании ограничений по вхождению на рынок для конкурирующих компаний, они ограничили прием новых участников", — напомнил Галушин.

"Если требование о членстве туроператоров в ОВС будет обязательным, а решение о принятии новых участников принимает само общество, может возникнуть ситуация создания входных барьеров для небольших туроператоров. Допустим, принимать в ОВС туроператора отказываются, а без гарантий ОВС он работать не может, и вход в бизнес заблокирован", — описал Галушин возможную ситуацию. Поэтому, по его словам, должна оставаться альтернативная возможность приобретения полиса страхования.

В свою очередь вице-президент компании "Марш — страховые брокеры" Армен Гюлумян обращает внимание на опасность создания моностраховщика в форме ОВС в туриндустрии. "Особенность кумуляции рисков в туристской отрасли о том, что они могут носить политический или эпидемиологический характер и затрагивают одновременно всех игроков отрасли. При наступлении системных событий в отрасли ни одна компания не выдержит удара, ее ждет разорение", — убежден он.

В России для создания ОВС для туристической отрасли потребуются изменения в законы, и, значит, быстро новый механизм фингарантий для туроператоров не заработает, признает Давыдов.

По данным АТОР, сейчас из 535 туроператоров, занимающихся выездным туризмом, 357 имеют минимальный размер финобеспечения в виде страховки в размере 10 млн рублей , 139 компаний – в размере 50 млн рублей. Только 39 туроператоров имеют страховку в размере, превышающем 50 млн рублей. Банковскую гарантию получили всего пять компаний, осуществляющих деятельность в сфере выездного туризма.

Ранее Всероссийский союз страховщиков сообщал, что работа с туротраслью невыгодна страховым компаниям: в 2018 году они собрали с туроператоров порядка 210 млн рублей сборов против более 220 млн рублей выплат.