Европа

Все страны Евросоюза, кроме Ирландии, с 17 марта закрыли границы для въезда граждан из стран, не входящих в ЕС. Предполагается, что запрет продлится 30 дней – до 16 апреля. Однако откроются ли границы к этой дате, неизвестно. Запрет могут продлить, если пандемию не удастся взять под контроль.

Пока оставили свои границы открытыми Великобритания и Ирландия.

США

Воздушное пространство США пока не закрыто, тем не менее в страну как минимум до 12 апреля запрещен въезд из всех стран ЕС, а также из Великобритании. С 18 марта США приостановили выдачу виз в большинстве стран мира.

Турция

Турция закрыла авиасообщение с 46 странами, но России среди них нет. Тем не менее, с 23 марта между РФ и Турцией осуществляются только регулярные рейсы Москва-Стамбул и вывозные чартерные рейсы.

Египет и Тунис

Египет приостановил международное авиасообщение до 15 апреля. Тунис закрыл границы для иностранцев с 18 марта, исключение – эвакуационные рейсы из страны. Срок снятия ограничений не обозначен.

Ближний Восток

С 19 марта в ОАЭ на неопределенный срок запрещен въезд всех иностранцев. Кроме того, власти Эмиратов полностью запретили авиасообщение с 25 марта на две недели (до 8 апреля).

Израиль полностью запретил въезд иностранных граждан с 18 марта до особого распоряжения.

Иордания прекратила авиасообщение со всеми странами с 17 марта до последующего уведомления.

Оман с 15 марта на 30 дней (до 14 апреля) приостановил выдачу туристических виз, а затем на неопределенный срок закрыл страну для иностранцев.

Китай

Между тем Китай, с которого началась эпидемия коронавируса, не запрещает иностранцам прибывать в страну. Тем не менее, по прилету в Пекин все иностранные граждане обязаны отправиться на двухнедельный домашний карантин.

Юго-Восточная Азия

Таиланд полностью закрыл въезд в страну с 26 марта по 30 апреля. Решение касается морских, воздушных и сухопутных перевозок.

Вьетнам с 18 марта на 30 суток (до 17 апреля) прекратил выдавать въездные визы иностранцам. Безвизовый въезд для россиян был отменен с 21 марта на 15 суток – до 5 апреля.

Индонезия, где находится популярный у туристов остров Бали, с 20 марта на месяц приостановила безвизовый въезд для всех иностранных граждан. Это касается и россиян. В свою очередь визу не оформят без медицинской справки.

Филиппины с 22 марта закрыли въезд в страну для всех иностранцев. Как долго продлится запрет, не сообщается.

Шри-Ланка не принимает международные рейсы как минимум до конца марта.

Малайзия закрыла въезд всем иностранцам с 17 марта на неопределенный срок. Власти Сингапура ввели запрет на въезд иностранцев с 23 марта до особого распоряжения.

Индия и Мальдивы

Индия запретила въезд иностранцам как минимум до 15 апреля.

Власти Мальдивских островов с 27 марта на неопределенный срок приостановили выдачу иностранцам виз по прибытии. Въезд в страну будет запрещен.

Карибские острова

Самые популярные у россиян Карибские страны – Доминикана и Куба – также объявили о закрытии границ. Куба запретила въезд иностранцев с 24 марта до 30 апреля. Доминикана ввела ограничительные меры с 19 марта на 15 дней – до 3 апреля.

В свою очередь Россия с 27 марта ограничит регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. Исключение будет сделано для полетов, связанных с вывозом россиян на родину. До какой даты продлится ограничение, не сообщается.