1. Требовать деньги или переносить тур?



Разумнее всего поменять сроки или направление тура. С аналогичной рекомендацией выступает и Ростуризм. Это решение позволит не только сохранить деньги и отпуск, но и даст возможность туроператорам возобновить деятельность после нормализации эпидемиологической обстановки и исполнить взятые на себя обязательства.

2. Что делать, если я купил тур на лето?



Сейчас никто не может дать прогнозов, как дальше будет развиваться эпидемия коронавируса. Самое разумное — не паниковать и не отменять туры на вторую половину 2020 года. В том числе и потому, что многие зарубежные поездки были забронированы при старом курсе валют или со скидками по акциям раннего бронирования.

3. Кто должен возвращать деньги за отмененный тур?



Возвратом денег занимается туроператор, который связывается со своими зарубежными партнерами. Несмотря на то, что путевку турист чаще всего оформляет в турагентстве, которое выступает посредником между ним и туроператором, турагенты не обязаны возвращать деньги из собственных средств.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Если турист аннулирует тур самостоятельно, то с точки зрения законодательства РФ это односторонний отказ от договора. Закон о защите прав потребителей позволяет удержать фактически понесенные туроператором расходы при расторжении договора в одностороннем порядке. Полный возврат средств можно получить только за отмененные туры в Италию, Иран, Южную Корею и Китай.

5. Мой тур отменен, когда мне вернут деньги?

Сейчас туроператоры, отели и авиакомпании во всем мире обрабатывают десятки тысяч запросов на перенос туристических поездок и их аннуляцию. Сроки возвратов увеличены, в том числе из-за того, что партнеры туроператоров находятся на карантине и смогут произвести возвраты только после возобновления работы.

Даже подтвержденные возвраты от авиакомпаний еще в процессе зачисления на счета туроператоров.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

6. Я боюсь переносить тур на поздние даты, вдруг туроператор обанкротится!

В настоящее время все туроператоры, осуществляющие деятельность в сфере выездного туризма, имеют действующие финансовые гарантии. Они состоят в профильных общественных объединениях, многие имеют банковские гарантии для работы в международной авиационной организации IATA. Сейчас туроператоров поддерживает, в том числе финансово, правительство и Минэкономразвития РФ.

7. Что делать, если я купил зарубежный круиз?



Сейчас многие круизные компании предлагают гибкие сроки переноса круиза — на год и даже полтора. Возврат денег чаще всего не предусмотрен. Но не стоит переживать, круизные компании — финансово устойчивые, в их собственности по десять и более лайнеров. Их предложения подкреплены ваучерами, зачислением денежных средств на личные счета туристов, открытых в рамках имеющегося заказа на круиз.