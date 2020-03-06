"У тех, кто пользуется общественным транспортом, риск заразиться коронавирусом в шесть раз выше, чем у тех, кто ходит пешком или ездит на велосипеде. Вероятность заражения особенно высока в густонаселенных городах", — пишет издание.

Как отмечает газета, вирусы распространяются в основном через микрокапли, которые выдыхают люди. Они оседают на различных поверхностях, другой человек к ним прикасается и заражается.

Метро

"В различных видах транспорта есть свои "горячие точки", в которых подхватить вирус наиболее вероятно. В метро это поручни и эскалаторы. Риск возрастает у тех пассажиров, которые пользуются загруженными станциями, например, у вокзалов и крупными пересадочными узлами", — сообщает издание.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Во избежание заражения врачи советуют протирать руки спиртовым средством после посещения метро, стараться не прикасаться к лицу и не кусать ногти.

Аэропорты

"В аэропортах самое опасное место – контроль безопасности. При досмотре пассажиры помещают свои вещи в пластиковые контейнеры, микробов на которых больше, чем в туалетах. Другая "горячая точка" – паспортный контроль, где у вас проверяют отпечатки пальцев и берут в руки документы", — пишет The Telegraph.

Как отмечает издание, сегодня именно через аэропорты эпидемии из локализованных превращаются в общемировые – в то время как сто лет назад "рассадниками" были корабельные порты. Таким образом, например, в 1918 году по всему миру распространилась "испанка".

Фото: Pixabay.com

"При этом врачи заметили, что если пользователи десяти наиболее загруженных мировых аэропортов будут чаще мыть руки, распространение инфекции можно сократить на 37%", — отмечает газета.

Самолеты

В основном, пассажиры в самолетах опасаются передачи инфекций через воздух, проходящий через системы кондиционирования. "Но эти опасения беспочвенны, потому что воздух на воздушном судне проходит через множество сложных фильтров. А вот вероятность заразиться от носителя вируса, который проходит мимо и кашляет рядом с вами, очень велика. Поэтому лучше остерегаться мест у туалетов и в проходах, самые безопасные места – в середине салона у иллюминаторов. В то же время, если рядом с вами сидит зараженный человек, шансы подхватить вирус вырастают до 80%", — сообщает издание.

Автобусы

В автобусе пассажирам советуют выбирать более спокойные удаленные места и не трогать поручни. "Риск повышается у тех, кто ездит на маршрутах, проходящих через городские больницы. В США было проведено исследование, согласно которому такие пассажиры в восемь раз чаще заболевали туберкулезом", — пишет The Telegraph.

Такси

Что касается такси, то самое безопасное место там – за водителем, в том числе потому, что его кашель не попадет на пассажира.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

"Таким образом, уберечься от коронавируса проще, если ходить пешком или пользоваться велосипедом. Кроме того, регулярные упражнения продолжительностью не менее 150 минут в неделю защитят вас от сердечных и других сосудистых заболеваний, которые в долгосрочной перспективе несут гораздо больший риск для здоровья, чем коронавирус", — заключает газета.