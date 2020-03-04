Исполнительный директор страховой компании ERV Юлия Алчеева рассказала, что "много клиентов сейчас звонят и спрашивают, входит ли коронавирус в страховку".

Заместитель гендиректора страховой компании "РЕСО-Гарантия" Игорь Иванов также отметил, что со стороны клиентов есть обращения с просьбой разъяснить порядок действий при подозрении на коронавирус, предоставить информационные материалы, памятки по профилактике заболевания.

"Заболевших среди наших застрахованных сейчас нет. По полису ДМС был один случай госпитализации с подозрением на коронавирус, но диагноз не подтвердился", — рассказал он порталу "Интерфакс-Туризм".

Включает ли полис страхования выезжающего за рубеж коронавирус

"Базовая страховка компании покрывает лечение в больницах от коронавируса. Коронавирус – то же, что и ОРВИ. У нас каждая базовая страховка включает лечение в больницах от этих заболеваний, от гриппа. В такую страховку входит оплата амбулаторного и стационарного лечения, медицинская транспортировка", — сообщила Алчеева.

"Коронавирусная инфекция не является исключением из страхового покрытия ни по полисам ДМС, ни по полисам страхования выезжающих за рубеж. Также у нас нет ограничений на страхование по каким-либо направлениям, в том числе, мы страхуем туристов, направляющихся в Китай и Италию", — рассказал Иванов.

У компании "Альфа-Страхование" программы страхования выезжающих за рубеж (ВЗР) также покрывают диагностику и лечение коронавируса по аналогии с инфекционными заболеваниями в рамках действующего лимита полиса.

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В "Ингосстрахе" порталу "Интерфакс-Туризм" подтвердили, что лечение коронавируса за рубежом будет покрываться полисом ВЗР. "Медицинские расходы покрываются по полису ВЗР, включая лечение вируса COVID-19, в том числе для путешествующих по Китаю, странам тихоазиатского региона и другим направлениям, где отмечены вспышки заболевания", — рассказал начальник управления урегулирования убытков розничного бизнеса компании Максим Максимкин.

По его словам, коронавирус представляет большую опасность, поэтому заболевшего будут лечить изолированно (на карантине) в стране пребывания до полного выздоровления. "Как правило, это происходит в инфекционном отделении государственного госпиталя или даже отдельно выделенных медучреждений. Меры предосторожности также включают в себя изоляцию на время инкубационного периода всех контактирующих с заболевшим, если диагноз COVID-19 подтвердится", — добавил он.

Коронавирус входит в стандартный полис ВЗР и в страховой компании "Согласие": в случае получения счетов из медучреждения за рубежом, в которое будет помещен заболевший гражданин России, компания урегулирует страховой случай согласно условиям договора страхования, в частности, в пределах лимита по полису. "Лимит ответственности по полисам ВЗР составляет от 30 тыс. до 100 тыс. евро (или эквивалент в долларах США)", — пояснили в пресс-службе.

Страховка может не включать карантин

Алчеева подчеркнула, что страховка не покроет расходы путешественника при заболевании коронавирусом, если у него нет никаких подтверждающих медицинских документов. "Необходимо диагностирование заболевания", — подчеркнула она. При этом если турист попал на карантин, то базовая страховка не покрывает проживание в отеле и покупку новых авиабилетов, для этого необходимо приобрести расширенную страховку "Стандарт плюс".

Как следует из документа об общих правилах страхования на сайте ERV, в этом случае расходы на проживание в гостинице категории не выше 3* возмещаются в размере, не превышающем сумму в рублях, эквивалентную 300 долларов/евро.

Не рекомендованные к посещению страны могут быть исключены из полиса

Страховой полис для путешественников в компании "Либерти Страхование" покрывает лечение коронавируса во всех странах, кроме регионов, которые являются не рекомендованными для посещения Ростуризмом. "На данный момент это Китай, Южная Корея, Иран и Италия. Не покрываются страховкой те расходы, которые были обусловлены заболеваниями, в том числе коронавирусом, ставшими причиной официального объявления региона поездки не рекомендованным для посещения", — сказали в пресс-службе страховщика.

Полис страховой компании Trip Insurance также не покроет лечение от коронавируса, если турист заболел им в Китае. "Ростуризм и Роспотребнадзор 24 января опубликовали предупреждение о том, что в связи с появлением в Китае нового коронавируса (2019-nCoV) эта страна нежелательна для посещения. Поэтому в отношении коронавируса на территории Китая полис путешественника работать не будет. Если застрахованный решил отменить поездку в Китай, мы вернем денежные средства за полис в 100% размере", — заявили в компании.

В путешествиях по России коронавирус лечат по полису ОМС

Как сообщили в компании "Альфа-Страхование", если турист путешествует по России, то диагностика коронавируса проводится по полису ОМС.

"С 11 февраля коронавирус включен в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Государственными службами РФ прописан жесткий алгоритм действий в случае подозрения наличия у человека коронавируса (в т.ч. для коммерческих клиник). Этот алгоритм не подразумевает возможность воспользоваться какими-то коммерческими (сервисными) службами для помощи в такой ситуации", — пояснили в пресс-службе.

Симптомы коронавируса

По данным Роспотребнадзора, с момента начала эпидемии коронавируса в декабре 2019 года до 4 марта в мире зарегистрировано более 93 тыс. случаев заболевания и около 3,2 тыс. смертей от вируса. Подавляющее большинство из них – в Китае (около 80,5 тыс.). Также вспышка эпидемии зафиксирована в Южной Корее – 5,3 тыс. человек и в Италии – только за месяц там заразились более 2,5 тыс. человек.

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Коронавирус передается воздушно-капельным путем при чихании и кашле, а также контактным – например, через рукопожатие. Через несколько дней после заражения у заболевших начинаются сухой кашель, повышение температуры, боль в горле, заложенность носа, проблемы с дыханием, так как вирус поражает легкие.

В некоторых случаях может появиться конъюнктивит и симптомы желудочно-кишечных расстройств: тошнота, рвота, диарея.

По словам профессора университета Грайфсвальда в Германии Гюнтера Кампфа, коронавирусом можно заразиться и после использования предметов, которых касался заболевший. Патогены COVID-19 сохраняются вне тела человека до девяти дней, на изделиях из металла, дерева, стекла, пластика и бумаги – 4-5 дней при комнатной температуре. "Выживаемость патогена увеличивается при низкой температуре и высокой влажности воздуха", — цитирует эксперта научный журнал EurekAlert.

Рекомендации ВОЗ по мерам профилактики

Во всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что туристам не стоит отменять поездки в другие страны в связи с эпидемией коронавируса, необходимо лишь соблюдать меры предосторожности и правила личной гигиены. Кроме того, ВОЗ советует путешественникам обращать внимание на ограничения, которые действуют в связи с коронавирусом во многих странах.

Среди рекомендаций – избегать мест массового скопления людей и прямого контакта с людьми с признаками острых респираторных заболеваний.

Необходимо также тщательно мыть руки с мылом и протирать их спиртосодержащими средствами (салфетки, спреи, гели). При кашле рекомендуется использовать одноразовые салфетки и выкидывать их сразу после использования, стараться не трогать лицо или тереть глаза грязными руками – коронавирус передается через слизистую оболочку глаз.

Роспотребнадзор рекомендует не использовать маску долго, ее необходимо менять каждые 2-3 часа. При этом маски эффективны для тех, кто уже болен коронавирусом и не особенно эффективны, если человек здоров.

Новый коронавирус COVID-19, вызывающий пневмонию, начал распространяться из китайского г. Ухань — административного центра провинции Хубэй — в декабре 2019 года. Многие страны мира, в том числе, Россия ограничили выезд своих граждан в Китай и въезд туристов из Китая, авиакомпании отменили рейсы. Также 26 февраля Роспотребнадзор и Ростуризм рекомендовали россиянам воздержаться от поездок в Италию, Иран и Южную Корею после вспышки коронавируса в этих странах.