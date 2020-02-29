"Для того, чтобы на сегодняшний день считать себя защищенными, первое — нужно максимально сократить возможные предполагавшиеся поездки за рубежи родной страны. Вот сегодня то время, когда не стоит выезжать из Российской Федерации", — сказала она.

Кроме того, она добавила, что как в России, так и за рубежом следует соблюдать базовые правила борьбы с инфекцией.

"Сегодня нужно, так же, как и при гриппе, соблюдать примерно одинаковые правила — держать чистыми руки и все гаджеты, которые вокруг вас. Не забывать ополаскивать лицо и носовые ходы промывать в течение дня. При посещении массовых мест, там, где много людей, при поездках в общественном транспорте, лучше носить маску, у нас еще и грипп не ушел, и такие меры защитят и вас, и ваших близких от заражения", — напомнила она.

Попова также добавила, что при малейшем недомогании нужно обратиться за медицинской помощью. "При недомогании, если вы видите его у ваших близких, нужно их поместить в отдельную комнату, обеспечить отдельной посудой и вызвать врача на дом. Вот сегодня идеальный вариант — это вызывать врача на дом. Если врач назначает, мы обследуем на все вирусы, респираторные и сегодня обследуем на коронавирус, если есть к тому показания", — подчеркнула она.

Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти и достигло к утру субботы 85153 человек. При этом на Китай приходится 79251 случай заболевания, за пределами материкового Китая число зараженных достигло 5902, увеличившись за минувшие сутки на 1718 случаев