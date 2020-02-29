Согласно сообщению, за период мониторинга зарегистрировано 1161 заболевший с признаками ОРВИ, прибывших из КНР. Из этого числа в двух случаях был поставлен диагноз "новая коронавирусная инфекция", оба пациента — граждане Китая — были выписаны 12 февраля с выздоровлением.

Еще трое заболевших на территории России — это граждане РФ, эвакуированные под карантин в Казань с круизного лайнера Diamond Princess, где была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции.

Как сообщила ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова, их диагноз был подтвержден лабораторными исследованиями в России. У них, как и у других эвакуированных, выраженных симптомов ОРВИ не отмечалось.

Попова в субботу также сообщила журналистам, что все вывезенные с круизного лайнера Diamond Princess россияне чувствуют себя "абсолютно хорошо, комфортно, и состояние здоровья, и медицинские показатели — все у них в норме".

По ее словам, медицинская сеть в РФ готова к приему больных коронавирусом.

"Я бы хотела сказать, что государство сделало все для того, чтобы обеспечить готовность медицинской сети по предписывающим документам, на сегодняшний день подготовлено в субъектах 366 обсерваторов, из которых задействованы, развернуты 130 на 8 тыс. 313 коек, а остальные общей емкостью 21 тыс. мест на сегодняшний день пока законсервированы, но готовы", — сказала она.

По словам главы Роспотребнадзора, всего сейчас заняты 443 койки, где размещены для прохождения карантина граждане КНР. За ними ведется наблюдение.