"В общем объеме предложений доля продаж круизов по Италии довольно большая. Однако сейчас она не так велика, поскольку это несезон для круизов по Средиземноморью. Звонков с вопросами об аннуляции туров немного, но мы сами сейчас занимаемся обзвоном наших туристов, которые должны отправиться в круизы в ближайшее время. Мы обязаны предупредить их об эпидемиологической обстановке и сказать, что они имеют полное право отказаться от тура. Как правило, предлагаем перенести круиз на более позднее время, есть единичные отказы", — рассказала порталу "Интерфакс-Туризм" директор по маркетингу круизной компании "Виа Марис" Елена Карманова.

Она отметила, что большинство туристов готовы отправиться в Италию, несмотря на предостережение Ростуризма. "Те, у кого круизы на более поздние даты, просят время на размышление. Есть вообще другая реакция людей: туристы после истории Diamond Princess воспринимают лайнер как источник заражения коронавирусом и, соответственно, вообще боятся куда-то плыть из-за возможного карантина", — пояснила Карманова.

О незначительном числе отказов от туров сообщили и в круизной компании "Бриз Лайн", добавив, что Италия занимает треть всего объема продаж круизов по Средиземному морю.

"Сейчас несезон для круизов вокруг Италии, он начинается в мае, а сейчас в основном продаются круизы из Петербурга по Северной Европе, Испании, Греции. Поэтому пока рано говорить о том, что будет в мае. Сейчас мы приостановили реализацию маршрутов из Италии, в случае отказов от майских туров возвращаем деньги. У нас есть единичные аннуляции, буквально пара отказов. Туристы в основном ожидают новой информации, либо выбирают вариант переноса тура, например, с мая на осень", — рассказал заместитель генерального директора Илья Милитицкий.

Он добавил, что сейчас при отказах от майских туров по Италии возможны незначительные штрафы. "Круизная компания Princess Cruises, с которой мы работаем, не отменяла запланированные на май путешествия по Средиземноморью, поэтому от них без штрафов отказаться нельзя. Мы предлагаем перенос тура на более позднее время. Логика в том, что если коронавирус в Италии будет распространяться, то оператор сам отменит круиз, вернет все деньги и даст скидку на следующий круиз, как это было в Азии. Или же поедут в круиз просто с заменой итальянских портов на другие, но за отказы им возместят полную стоимость", — подчеркнул Милитицкий.

В компании "Инфофлот" доля круизов с заходами в порты Италии составляет 10% от всего объема продаж, но после рекомендаций Ростуризма спрос на туры снизился вдвое. "Мы приостановили продажи круизов, но надо понимать, что это рекомендации, а не запрет. Те туристы, которые хотят поехать в Италию, подписывают письменное согласие, что информированы о небезопасной эпидемиологической обстановке. Также есть небольшое число аннуляций, около 10 человек, остальные реагируют спокойно и не отказываются от туров", — сказал генеральный директор круизной фирмы Александр Сахаров.

Он отметил, что туристы охотно соглашаются перебронировать туры на другие направления. В качестве альтернативы предлагаются круизы на Карибах, с корректировкой маршрута просто без захода в Италию. "Но большинство просят менять тур на Россию,в апреле как раз начнется навигация", — добавил он.

Ущерб для турбизнеса

По мнению Сахарова, рекомендации Ростуризма о приостановке продаж туров в Италию наносят серьезный ущерб турбизнесу, но оценить финансовые потери пока очень сложно. "Я думаю, если в течение пары недель эта ситуация разрешится, то большого урона не будет, разве что локальный, его можно будет компенсировать отложенным спросом, люди все равно хотят путешествовать", — сказал он.

В "Виа Марис" настроены более пессимистично. По словам Кармановой, если ситуация с запретом на продажу туров продлится более двух месяцев, собственные ресурсы компаний могут быть исчерпаны.

Ростуризм 27 февраля рекомендовал туроператорам приостановить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею на неопределенный срок из-за вспышки там коронавируса до нормализации эпидемиологической обстановки. Туроператоры в пятницу обратились в правительство с просьбой определить срок действия запрета, так как туристы начали аннулировать туры с отдаленными датами вылета, в том числе осенью. По заявлению Ассоциации туроператоров, компании из-за этого несут огромные убытки, которые могут достичь десятков миллиардов рублей.