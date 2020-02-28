По данным Погранслужбы ФСБ РФ, в 2019 году Италию посетило 967 тысяч российских путешественников – на 20% больше, чем годом ранее. Страна вышла на второе место по популярности после Турции. При этом у самостоятельных туристов именно Италия, а не Турция – номер один.

Россияне от путевок не отказываются

Согласно рекомендации Ростуризма от 27 февраля, туроператорам следует приостановить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею на неопределенный срок в связи с наличием угрозы безопасности жизни и здоровья в этих странах. При этом по уже купленным путевкам туристы могут выехать без проблем – или же аннулировать их без штрафов.

Как сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, российские организованные путешественники не торопятся отказываться от туров в Италию, аннуляции носят единичный характер. Особенно это касается горнолыжников, которые бронируют туры задолго до поездки. Некоторые меняют путевки на Турцию, Грецию и Кипр, но таких людей немного. Возвращаться домой из Италии тоже никто не спешит.

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Из-за приостановки продаж туров в Италию страдают в первую очередь туроператоры: за путевки, от которых отказались туристы, отельеры и авиакомпании не вернут им деньги в полном объеме, поскольку решение Ростуризма и Роспотребнадзора затрагивает лишь турфирмы. Кроме того, туроператоры не могут планировать на лето чартерные цепочки, так как запрещена продажа туров.

Самостоятельных туристов привлекают скидками

На данный момент полеты в Италию никак не ограничены, рейсы осуществляются в обычном режиме. Ранее источник сообщил "Интерфаксу", что это и не планируется. Единственное изменение: "Аэрофлот" перевел все рейсы из Италии в терминал F аэропорта Шереметьево.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

По сообщениям в социальных сетях, лоукостер "Победа" значительно снизил цены на март и апрель. На сайте можно найти билеты в Пизу и Римини на ближайшие даты за 2999 рублей в одну сторону. В Рим можно улететь 1 марта за 3299 рублей.

Исходя из этого, можно предположить, что самостоятельный поток в Италию все-таки снизился из-за коронавируса. Туристов пугает и тот факт, что прилетевших в Италию пассажиров могут госпитализировать в случае обнаружения у них подозрительных симптомов. Предварительно у туристов дистанционно измеряют температуру.

Власти Италии просят не паниковать

Коронавирус охватил север Италии – области Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья, некоторые города в этих регионах изолированы. Случаи коронавируса подтверждены и на юге страны – в частности, на острове Сицилия, но их на порядок меньше.

"На данный момент только 0,05% территории Италии затронуто чрезвычайными мерами — а именно, 12 из 7904 итальянских городов (0,1% от общего числа). Все они находятся в регионе Ломбардия и Венето. Остальная часть страны безопасна и доступна, все услуги и мероприятия для граждан и туристов предоставляются в обычном порядке", — сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в Национальном агентстве по туризму Италии (ENIT).

Всего на данный момент в Италии свыше 650 заболевших, 17 человек умерли. Эскалация эпидемии произошла в конце прошлой недели, до этого болели лишь несколько десятков человек.

Фото: pixabay.com

Коронавирус сильно ударил по туриндустрии Италии – по данным зарубежных СМИ, путешественники отменили до 70% и даже 90% бронирований на ближайшие даты. Власти страны винят в этом государства, которые рекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок в Италию и приняли ряд ограничительных мер для тех, кто возвращается оттуда. Из-за кризиса с коронавирусом в Италии могут обанкротиться тысячи турфирм, пострадают рестораны, магазины и другие коммерческие заведения. На туризм в стране приходится 13% ВВП.

"Необходимо прекратить панику вокруг коронавируса и распространение "фейковых" новостей, поскольку ущерб об этой информации гораздо больше, чем от вируса. И потом, Италия провела более обширный скрининг на вирус, чем любая другая европейская страна – этим можно объяснить, почему так много случаев", — говорят итальянские чиновники.

Таким образом, универсального ответа на то, безопасно ли ехать в Италию сейчас, нет. Объективно вероятность заразиться коронавирусом ниже на юге страны, при этом на севере наиболее опасные города изолированы. В ситуации есть и неоспоримые преимущества: в Италии сейчас мало туристов, можно спокойно осматривать музеи и достопримечательности – например, посетить переполненные в любой сезон музеи Ватикана. В обычное время только за билетами туда можно простоять 2-4 часа. И даже в Венеции, где многолюдно в любое время года, сейчас на редкость пусто и тихо. И можно сделать редкие фотографии без толп случайно попавших в кадр туристов.