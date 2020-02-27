В сообщении ведомства сказано, что туроператоры и турагенты должны приостановить формирование и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в указанные страны до нормализации эпидемиологической обстановки. Накануне Ростуризм также рекомендовал российским туристам не ездить в эти страны без острой необходимости. А вице-премьер Татьяна Голикова призвала соотечественников вообще не ездить за границу, заявив, что "дома спокойнее и надежнее".

Туроператоры сообщили порталу "Интерфакс-Туризм", что выполнили распоряжение ведомства.

Авиасообщение не закрыто

На данный момент полеты в Италию никак не ограничены, рейсы осуществляются в обычном режиме. Ранее источник сообщил "Интерфаксу", что это и не планируется.

По сообщениям в социальных сетях, лоукостер "Победа" значительно снизил цены на март и апрель. На сайте можно найти билеты в Пизу и Римини на ближайшие даты за 2999 рублей в одну сторону. В Рим можно улететь 1 марта за 3299 рублей.

Рейсы в Иран не ограничены, прилетающие из страны будут проходить через терминал F Шереметьево.

А вот полеты в Южную Корею с 1 марта могут осуществлять только "Аэрофлот" и "Аврора", которая будет в режиме чартера вывозить из страны россиян. Решение сохранить перевозку только этим компаниям возмутило S7, в которой сочли произошедшее нарушением конкуренции.

Туристы могут вернуть деньги

Как пояснили в Ростуризме, все организованные туристы, купившие путевки в Италию, Южную Корею и Иран, и пока не выехавшие на отдых, после сообщения Роспотребнадзора об угрозе безопасности в этих странах могут вернуть деньги в полном объеме.

Если турист уже начал путешествие и хочет от него отказаться – ему вернут часть цены тура в размере, пропорциональном стоимости не оказанных услуг.

Как рассказала порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, за возвратом надо обращаться в турагентство, где приобретался тур. Турагентство, в свою очередь, свяжется с туроператором.

Те, кто самостоятельно забронировал авиабилеты и гостиницы в указанных странах, могут обратиться по месту приобретения услуг для возврата денег в соответствии с гражданским законодательством РФ и законом о защите прав потребителей.

В то же время, сами авиакомпании пока не разъяснили порядок возврата денег за билеты в Италию, Южную Корею и Иран. Одной из туристок, попытавшейся вернуть билет в Сеул на 20 марта, в колл-центре авиакомпании S7 заявили, что пока не могут сказать, когда это можно будет сделать.

Последствия для туриндустрии

"Цифры приводить пока рано, слишком мало времени прошло. Но с учетом закрытия Италии это могут быть очень серьезные потери. Чрезвычайно беспокоит сама тенденция расширения географии коронавируса, что наносит тяжелый урон мировой туриндустрии – в том числе, российскому турбизнесу, который остро нуждается в поддержке. Остается надеяться, что эпидемию удастся взять под контроль до начала высокого сезона", — заявил порталу "Интерфакс-Туризм" президент РСТ Сергей Шпилько.

Ранее Ассоциация туроператоров направила в правительство письмо с просьбой компенсировать убытки от закрытия авиасообщения с Китаем в размере почти 590 млн рублей. Нет сомнений, что после рекомендаций остановить в продажу туров в Иран, Южную Корею и особенно очень популярную у российских туристов Италию, убытки значительно возрастут.

В 2019 году Италию посетили почти миллион российских туристов, что на 20% больше, чем годом ранее. В Южной Корее побывали более 320 тысяч россиян. Иран – не слишком популярное направление, туда в 2019 году съездили порядка 23-25 тыс. граждан России.

Вспышка коронавируса произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года, и с тех пор инфекция проникла во многие страны мира. Всего в мире сейчас свыше 82 тыс. заболевших, погибли больше 2,8 тысяч человек.

В Италии число зараженных резко начало расти в конце прошлой недели и сейчас составляет около 400. Наиболее пострадавшим областями оказались северные – Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья.

В Иране вирус наиболее смертоносен: из 139 заболевших скончались 19. В Южной Корее на данный момент около 1,8 тыс. зараженных и 13 погибших.

В России на 27 февраля зарегистрировано два случая заболевания коронавирусом.