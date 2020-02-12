В конце января власти Китая рекомендовали туроператорам остановить продажи туров за рубеж. Китайские и зарубежные авиакомпании начали отменять рейсы в КНР из-за снижения загрузки и опасений, связанных с распространением коронавируса.

В мире уже начали подсчитывать убытки от неприезда китайских туристов, которые во многих странах, в том числе, России являются наиболее многочисленной иностранной клиентурой.

150 миллионов туристов

По данным Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), в 2018 году по всему миру путешествовали 149,7 млн китайских туристов. До 2020 года это был самый быстрорастущий рынок выездного туризма, за несколько лет китайцы опередили даже таких фанатов путешествий как немцы (108,5 млн) и американцы (92,6 млн). За последние 10 лет число поездок китайских туристов за рубеж выросло более чем в три раза.

Туристы из Китая стали ведущим рынком для многих стран мира и особенно соседних азиатских. Так, в Японии на них приходится до 30% иностранного потока, в Таиланде и Вьетнаме – более 25%. Значимую часть турпотока китайцы составляют в Гонконге, Камбодже, Сингапуре. В Европе самое популярное направление их путешествий – Франция, где в 2018 году побывали 2,2 млн гостей из Китая.

Самые большие расходы во время путешествий

Туристы из Китая тратят во время зарубежных поездок больше денег, чем представители других национальностей. По данным Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), уже в 2012 году они обогнали по этому показателю американцев и немцев. В 2018 году китайцы потратили за рубежом более $277 млрд, а расходы на человека составили $1850 за поездку.

В Японии доля китайцев в иностранном турпотоке составляет 30%, а доля трат – почти 40%. В продажах косметики иностранным туристам доля китайцев составляет 90%. Акции крупнейшего косметического бренда Японии Shiseido и компании по производству одежды Uniqlo упали на новостях о распространении коронавируса. Потери туристического бизнеса страны от эпидемии коронавируса могут достигнуть $1,8 млрд.

Деньги, оставляемые в стране китайскими туристами, критически важны и для экономики Таиланда, который в связи с этим мне стал закрывать для них въезд, как это сделали многие другие страны. В период празднования китайского Нового года в январе 2020 Таиланд потерял 200 тысяч или 58% китайских туристов из-за эпидемии коронавируса, из-за чего экономика страны недополучила почти в $300 млн. Популярные пляжи Пхукета и Краби опустели, многие гиды и другие занятые в сфере туризма лишились работы. Министр финансов Таиланда уже заявил, что прогноз экономического роста по итогам 2020 года может быть снижен с прогнозировавшихся 3,3% до 2,8%.

Ассоциация отелей и ресторанов Индонезии сообщила об аннуляции 40 тыс. броней в отелях Бали с момента, когда информация о коронавирусе начала широко распространяться СМИ. В год страну посещают более 2 млн китайских туристов. Из-за остановки поездок турбизнес острова может потерять в 2020 году около $4 млн. Правительство пытается лоббировать открытие дополнительных рейсов из стран, не затронутых коронавирусом, чтобы привлечь больше иностранных туристов.

Власти Сингапура заявили, что островное государство теряет около 18-20 тыс. туристов в день, и показатель может продолжить падать, если ситуация с коронавирусом будет развиваться. Примерно 20% от общего числа туристов в Сингапуре приходится на Китай. Страна обеспечивает самый высокий приток туристов в город-государство.

Бизнес авиа- и круизных компаний также серьезно страдает от эпидемии. Крупнейшие перевозчики мира отменили около 25 тыс. рейсов на самых популярных и загруженных направлениях, что приводит к серьезным убыткам. Круизные компании отменяют круизы из материкового Китая и других стран региона, на которых было много китайских пассажиров. Всем им приходится возвращать деньги клиентам. Кроме того, некоторые круизные компании отказывают в посадке на борт туристам из Китая, возвращая при этом им все средства за круиз.

Казино Макао закрыты на две недели, так как их больше не посещают китайские игроки, составляющие большинство туристического потока в город.

Для России Китай – также крупнейший поставщик туристов. Но пока непонятно, как вирус отразится на туризме, так как период до апреля-мая – низкий сезон для российского рынка. Все эксперты сходятся на том, что будущий объем потерь полностью зависит от того, как долго продлится эпидемия вируса. Если ее удастся погасить до апреля, летний сезон может пройти в обычном режиме, и особых убытков не будет. Если коронавирус продолжит свое шествие по миру дольше, убытки могут достигнуть сотен миллионов долларов.

Сравнения с SARS

Многие эксперты вспоминают ситуацию с эпидемией атипичной пневмонии (SARS) в азиатских странах в 2002-2003 годах. Как и сейчас, эпидемия пневмонии, вызываемой штаммом коронавируса, началась в Китае и распространилась на соседние страны – Вьетнам, Гонконг, Сингапур. Она также имела огромное влияние на экономику азиатских стран. Вклад в ВВП туристской отрасли Сингапура и Гонконга сократился более чем на 40%, Китая – на 25%, Вьетнама – на 15%. Были сокращены около трех миллионов рабочих мест. При этом в Китае кризис продлился полгода, в Гонконге и Сингапуре – четыре месяца, во Вьетнаме – три месяца. В Малайзии в 2003 году доходы от туризма снизилась на 17%. До истории с эпидемией коронавируса Всемирный совет по туризму и экскурсиям называл эпидемию SARS наиболее серьезным потрясением для мирового туризма.