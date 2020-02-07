За первые девять месяцев 2019 года в нашей стране, по данным Погранслужбы ФСБ, побывало 1,29 млн китайских туристов, это 30% всего иностранного турпотока (4,3 млн). Только за первые три недели января в Москве и Санкт-Петербурге, по информации ассоциации «Мир без границ» успели побывать около 18 тыс. организованных китайских туристов. Подавляющее большинство китайских туристов посещают Москву и Петербург, востребован также Владивосток. Высокий сезон для китайского туризма – лето.

Из-за эпидемии коронавируса, по выражению одного из крупных туроператоров, «организованный турпоток из Китая фактически остановился». Российские туроператоры с 28 января не принимают организованные группы из КНР, так как их китайские партнеры по требованию властей страны остановили продажу туров за рубеж. Кроме того, Россия с 1 февраля приостановила авиасообщение с Китаем через все аэропорты, кроме столичного «Шереметьево». За исключением «Аэрофлота» и нескольких китайских авиакомпаний, все остальные перевозчики прекратили полеты. Введен также запрет на въезд транзитных пассажиров из Китая.

Отелям Петербурга обещают убыток в 6 млрд рублей

По данным исследования компании Rusland SP, отели Петербурга могут потерять за год 6,2 млрд рублей из-за оттока китайских туристов. По словам руководителя гостиничного направления Rusland SP Людмилы Фроловой, в 2019 году Санкт-Петербург посетили более миллиона туристов из Китая. "Ночевка в двухместном номере обошлась каждому туристу в среднем в 1,25 тыс. рублей в сутки, плюс завтрак – в среднем, по 350 рублей на человека. Средняя продолжительность проживания составила три дня. Таким образом, приблизительная выручка петербургских гостиниц от загрузки китайскими туристами за год составляет 6,2 млрд рублей. Очевидно, что такая "недостача" серьезно просадит гостиничный рынок Петербурга ", — подчеркнула она.

Эксперт отметила, что сильнее всего пострадают гостиницы, ориентированные на работу с китайскими туристическими группами, их общий номерной фонд составляет порядка 3 тыс. номеров. "Доля китайских туристов в таких отелях в низкий сезон достигает 80% от общего объема загрузки, а средняя цена номера в сутки – 1,5 тыс. рублей. Таким образом, ежемесячные убытки составят около 108 млн рублей. Во время высокого туристического сезона – с мая по сентябрь – средняя цена размещения китайских туристических групп возрастает до 3,5 тыс. рублей за номер при стопроцентной загрузке. В итоге, потери отелей, ориентированных на китайских туристов, составят уже около 315 млн рублей", — пояснила Фролова.

По мнению вице-президента Федерации рестораторов и отельеров России Вадима Прасова, считать убытки гостиничного бизнеса за год преждевременно. "Я думаю, все цифры весьма условные, поскольку мы не знаем, как долго продлится запрет на посещение России гражданами КНР из-за коронавируса. Если говорить о текущей ситуации, то она абсолютно не критична, потому что январь, февраль и март – низкий сезон для турпотока из Китая. Потери Петербурга от оттока китайских туристов пока невелики. У конкретных отелей, которые работали с гостями из КНР, ситуация несколько хуже, поскольку для них попытка заместить китайцев другими гостями – это демпинг. Если же мы говорим в перспективе более отдаленной, то все зависит от сроков эпидемии. Если в ближайшие пару месяцев ситуация благополучно разрешится, то я думаю, что за май-июнь турпоток из КНР будет почти дублировать турпоток прошлого года", — сказал он.

С коллегой согласен вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов. "Потери гостиничного бизнеса действительно могут составить более 6 млрд рублей. Однако я сомневаюсь, что запрет продлится весь год, эпидемии идут на спад за два-три месяца, поэтому объемы могут восстановиться. Кроме того, не надо забывать, что недозагруженные отели могут снизить цены, соответственно, выпадающие доходы гостиниц от китайских туристов будут компенсированы по крайней мере на 90-95% за счет туристического потока из других стран. Поэтому убытки будут незначительны", — считает эксперт.

Сколько потеряют отельеры Москвы

Гостиницы Москвы также переживают отток китайских туристов из-за эпидемии коронавируса. Многие отели предлагают спецпредложения и скидки на размещение. Так, популярная у китайских туристов гостиница "Космос" на ВДНХ предлагает скидку 20% на размещение в номерах любой категории до 30 марта. Крупнейшая в столице гостиница "Измайлово", также востребованная у гостей из КНР, обещает скидку в 10% на размещение до конца зимы, плюс действует спецпредложение при проживании от трех суток и более. В обоих гостиничных комплексах порталу «Интерфакс-Туризм» отказались рассказать о ситуации с бронированиями китайских туристов.

Как считает Прасов, загрузка отелей столицы ввиду отсутствия граждан КНР снизится не более, чем на 5%. Это связано с тем, что в Москву приезжает много деловых туристов, за счет которых можно заполнить номерной фонд. "Если отели расположены в центре или около любой станции метро, то они быстрее смогут переориентироваться на другие зарубежные рынки. Если же гостиница находится ближе к МКАДу, то ее финансовые потери вырастут значительно. Туда селятся группы туристов, которых обычно возят по городу на автобусах ", — подчеркнул он.

По словам Курносова, китайские туристы составляют 20-25% всего турпотока в Москву, поэтому доходы гостиниц, которые принимают постояльцев из разных стран, а не делают упор на гостей из КНР, снизятся примерно на ту же цифру. "Этот спад будет кратковременным, потому что отели начнут демпинговать, продавать номера туристам из других стран", — сказал он.

Эксперт напомнил, что ежегодно в Москву из дальнего зарубежья приезжает около 6 млн человек. 40% из них – это экскурсионный туризм, а 60% — деловой и событийный. "Традиционно туры для граждан КНР построены таким образом, что сначала они прилетают в Москву, проводят три дня в столице и потом едут в Петербург. И наоборот. В Москве доля делового туризма выше, чем в Питере, а доля китайского — ниже. Поэтому негативный эффект от оттока китайских туристов в столице менее заметен и будет компенсирован за счет других сегментов туристического рынка", — подчеркнул Курносов.

Альтернативные страны

В связи с запретом туристических поездок между странами, российские туроператоры вынуждены переориентироваться на другие рынки. По мнению президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергея Шпилько, альтернативой гостям из КНР могут стать туристы из стран Европы, Ближнего Востока и США.

В компании "Интурист" порталу "Интерфакс-Туризм" рассказали, что освободившиеся от китайских туристов квоты российские туроператоры предлагают европейским партнерам. "В связи с эпидемией и запретом на выезд китайские партнеры либо аннулируют туры, либо переносят их с февраля на лето или осень в надежде, что эпидемиологическая ситуация стабилизируется. Поэтому пока мы предлагаем поездки в Россию гражданам Дании, Швеции, Норвегии и Финляндии", — пояснили в пресс-службе.

Этот же список стран, откуда в Россию потенциально может приехать больше туристов, назвал и вице-президент АТОР.

Новый коронавирус начал распространяться из административного центра китайской провинции Хубэй города Ухань в декабре прошлого года. К настоящему времени число зараженных в мире превысило 31,4 тыс. человек, скончались 638, выздоровели 1678. При этом лишь менее 1% случаев заражения зарегистрированы не в Китае.