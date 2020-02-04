Как отмечает телеканал, 19 января 42-летняя туристка вернулась с отдыха в Таиланде в Сеул, а 25 января у нее появились жар и озноб. После обследования в больнице университета Чоннам медики подтвердили заражение коронавирусом, и ее поместили на карантин. Предполагается, что туристка могла заразиться во время путешествия.

Кореянка стала первой иностранной туристской, подхватившей коронавирус в Таиланде. По данным министерства здравоохранения страны, всего в стране на 4 февраля зарегистрировано 25 случаев заражения, из них 6 – граждане Таиланда, остальные – КНР.

Слухи о сотне заболевших в Краби

Фото: pixabay.com

В конце января в СМИ стала появляться информация о том, что число заболевших коронавирусом в Таиланде выше, чем в любой другой стране помимо Китая, и достигает сотни. В частности, речь шла об инфекции, которая распространилась на популярных курортах страны – Пхукет, Краби, Самуи.

Власти провинции Краби провели пресс-конференцию, на которой опровергли информацию о том, что в регионе под наблюдением находятся 100 человек с подозрением на коронавирус.

"В Краби всего пять человек находятся в больницах под наблюдением. У них температура выше 37,5 градусов, насморк и диарея. Серьезных симптомов у них нет, и они изолированы от остальных", — цитирует газета Phuket News работников здравоохранения провинции.

По их словам, слух появился потому, что ранее сообщалось о 100 палатах, приготовленных для помещения на карантин людей, у которых будут заподозрено наличие коронавируса.

Как отмечает издание, туристы едут в Краби в обычном режиме, срочных массовых выездов из каких-либо местных отелей не было.

В свою очередь, в московском офисе Туристического управления Таиланда (ТАТ) порталу "Интерфакс-Туризм" сообщили, что не только в Краби, но и на курортах Пхукет, Чиангмай, Самуи, а также в 55-ти провинциях королевства не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. Всего в Таиланде 76 провинций и столичный округ Бангкок.

Что делают власти

Фото: Pixabay.com

"В Таиланде проводится масштабная профилактическая кампания по предотвращению распространения коронавируса. В международных пунктах въезда пассажиров в Таиланд, в том числе в 28 аэропортах страны, были установлены инфракрасные тепловые камеры для круглосуточного досмотра всех пассажиров, усилены санитарно-эпидемиологические меры. Авиакомпания Bangkok Airways усилила санитарно-гигиеническое наблюдение в аэропорту Самуи", — рассказали в ТАТ.

В турофисе уточнили, что крупные туристические достопримечательности, общественный транспорт, торговые центры, отели и другие общественные места принимают повышенные меры предосторожности для защиты своего персонала и посетителей, включая дополнительную уборку и дезинфекцию.

"При этом все магазины, универмаги, достопримечательности, рестораны, музеи и туристические места работают по стандартному расписанию. Запланированные мероприятия, спортивные соревнования, конференции и выставки проходят в обычном режиме и не будут отменены", — сообщили в ТАТ.

Меры безопасности

Фото: pixabay.com

Как подчеркнули в туристской администрации, туристам стоит соблюдать определенные меры безопасности: избегать людных мест и любых контактов с животными, не общаться с людьми с симптомами острых респираторных инфекций или гриппа, а если это неизбежно, использовать маску.

Кроме того, врачи советуют поддерживать собственный иммунитет – высыпаться, мыть руки с мылом, следить за температурой. В случае ощущения симптомов заболевания нужно немедленно обратиться к врачам.

"При соблюдении этих мер можно без опасений планировать поездку в Таиланд", — подчеркнули в турофисе.

Что такое коронавирус

Эпидемия коронавируса началась в декабре, когда первый инфицированный был обнаружен в китайском городе Ухань в провинции Хубэй. Вирус передается воздушно-капельным путем при чихании и кашле, а также контактным – например, через рукопожатие. Через несколько дней после заражения у заболевших начинаются сухой кашель, повышение температуры, боль в горле, проблемы с дыханием, так как вирус поражает легкие.

На 4 февраля, по данным Роспотребнадзора, зарегистрировано более 20,6 тыс. случаев заболевания по всему миру и около 430 смертей от вируса. Подавляющее большинство из них – в Китае. Выздоровели более 700 человек.

Стоит отметить, что врачи инфекционного отделения одной из больниц Бангкока в воскресенье объявили об успешном лечении коронавируса лекарствами от ВИЧ и вирусного гриппа. Тяжелую пневмонию у одной из пациенток удалось излечить за двое суток.

Таиланд – второе по популярности направление поездок россиян после Турции. В 2019 году там побывали более 1,5 млн российских туристов. Ранее сообщалось, что несмотря на пик туристического сезона из-за оттока гостей из Китая отельеры снижают цены на размещение, чтобы привлечь больше туристов из других стран. Скидки достигают 25-30%.