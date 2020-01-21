Все заболевшие посещали рынки, где продавались животные – куры, летучие мыши, кролики и змеи, а также морепродукты. Один из рынков вскоре был назван центром вспышки заболевания и был закрыт.

По последним данным, число заразившихся вирусом в Китае достигло 291 человека, абсолютное большинство из них — в Ухане. Погибли шесть человека. Некоторые эксперты считают, что Китай замалчивает данные о реальном количестве заболевших.

Как проявляются симптомы болезни

Симптомы вируса на ранних стадиях – повышенная температура, кашель и затрудненное дыхание. Затем болезнь прогрессирует, развивается пневмония. Чаще всего это происходит у пожилых и людей с сопутствующими болезнями и ослабленным иммунитетом.

Изначально считалось, что вирус не передается от человека человеку. Мнение об этом укрепилось после прибытия зараженной китайской туристки в Таиланд – тогда были обследованы 16, контактировавших с ней пассажиров самолета и врачи. Никто из них не заболел.

Но спустя некоторое время стало известно, что 15 медработников уханьской больницы, которые ухаживали за заболевшими в изолированных палатах, заразились пневмонией, один из них находится в критическом состоянии.

Согласно рекомендациям Всемирной организация здравоохранения (ВОЗ), во избежание заражения нужно не прикасаться к животным, отказаться от недоваренного или недожаренного мяса и яиц, а также избегать контакта с людьми с симптомами простуды или гриппа.

Вирус распространяется по миру

Случаи заболевания коронавирусом уже отмечены в Гонконге, Южной Корее, Японии, Таиланде. В связи с этим медицинские власти Австралии начали проверку всех пассажиров, прибывающих в страну из Уханя, аналогичные меры введены в трех аэропортах США и Таиланде.

В России прибывающих из Китая туристов проверяют тепловизорами, чтобы выявить людей с повышенной температурой. Также разрабатывается экспресс-тест для выявления штамма вируса, он начнет поступать в лаборатории к концу недели. Роспотребнадзор ранее оценил риск широкого распространения коронавируса на территории РФ как "низкий".

Всего в Ухане живет около 12 млн человек, услугами международного аэропорта города пользуются ежедневно 3,4 тыс. пассажиров. Ряд экспертов опасается, что в ближайшие недели вирус может распространиться шире из-за масштабного празднования китайского Нового года, когда множество китайцев навещают родственников и уезжают в отпуска. Каникулы начинаются 25 января. При этом Россия – одно из популярных направлений поездок китайских туристов, в 2019 году турпоток из Китая в РФ достиг 1,5 млн поездок.

Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду проведет экстренное заседание с целью оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности.

Экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко призвал принять серьезные меры в связи с возможными последствиями вспышки вируса в Китае для россиян. Он считает опасным возможное соединение сезонного подъема в России респираторных заболеваний и завоз вируса гражданами Китая, которые приедут в Хабаровск, Благовещенск и другие города Дальнего Востока.

Предыдущие эпидемии

В Китае уже происходили масштабные эпидемии. Так, в 2002 году из-за вспышки коронавируса атипичной пневмонией заболели свыше восьми тысяч человек, 774 умерли. Инфекция распространилась на 29 стран Северной Америки, Южной Америки, Европы и Азии. По мнению ряда экспертов, столь серьезные масштабы эпидемия приобрела из-за умалчивания проблемы властями КНР.

В 2013 году в стране, а позже за ее пределами произошла эпидемия птичьего гриппа. Болезнь отличалась высокой смертностью: из 361 заболевшего человека погибло 227. Подобные пандемии гриппа, вызванные мутированными вирусами, против которых у людей нет иммунитета, возникают два-три раза в 100 лет.