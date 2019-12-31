Уходящий год оказался вполне успешным для российского туризма. Турпотоки росли во всех направлениях – и выездной, и въездной, и внутренний. Чемпионат мира по футболу и введенные в пилотных регионах электронные визы, как и предсказывали эксперты, привели к росту числа иностранных туристов. Россияне активнее ездили по своей стране и выезжали на зарубежный отдых. Отрасль обошлась без банкротств крупных туроператоров, хотя уход старейшего британского туристического холдинга Thomas Cook повлиял и на российский рынок. Впрочем, не обошлось и без внутрироссийских неприятностей, среди самых заметных – авиакатастрофы в московском регионе, запрет на полеты в Грузию и закон о запрете хостелов.

Электронные визы для иностранцев

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

2019 год стал прорывным для въездного туризма России – с июля появились электронные визы в Калининград для граждан 53 государств, с октября – в Петербург, а с 1 января 2021 года иностранные туристы смогут получать электронные визы для поездок во все регионы России. После введения электронных виз в Россию значительно увеличился самостоятельный поток из соседних стран – Литвы, Латвии и Польши. Однако эксперты советуют не торопиться с выводами – более объективно влияние электронных виз можно будет оценить в мае-июне 2020 года, когда начнутся заезды организованных иностранных тургрупп.

Банкротство Thomas Cook

Фото: Michael Schofield

Самым крупным потрясением для мировой туриндустрии в 2019 году стало банкротство старейшего британского туроператора Thomas Cook. 23 сентября компания прекратила все полеты, аннулировала туры и бронирования из-за долгов в 2 млрд фунтов. За границей на момент объявления о банкротстве оказались около 600 тысяч клиентов компании, 150 тысяч которых – британцы (позже были успешно эвакуированы правительством Королевства). Из-за краха Thomas Cook пострадала туриндустрия Канарских и Балеарских островов в Испании и некоторых других направлений.

Закон о запрете хостелов

Фото: Pixabay.com

Очень важным событием для гостиничной индустрии в РФ стало закон о запрете размещения хостелов в жилых домах, вступивший в силу 1 октября. Под запрет попали хостелы и мини-отели, расположенные выше второго этажа дома или на втором этаже, но находящиеся над жилым помещением. Вне закона теперь и хостелы на первом этаже, не оборудованные отдельным входом с улицы. Большинство экспертов встретили закон негативно и предрекли налоговые потери для государства в размере 15,5 млрд рублей за год, а для постояльцев – рост цен на бюджетное размещение.

Железная дорога в Крым

Фото: Гранд Сервис Экспресс

Конец 2019 года ознаменовался восстановлением железнодорожного сообщения с Крымом, которое было прервано на пять лет. Раньше поезда из РФ в Крым ходили через украинскую территорию, но Украина не признала результаты референдума 2014 года, после которого Крым вошел в состав России, и прекратила сообщение с регионом. Сейчас в Крым запущены два маршрута: из Москвы в Симферополь и из Санкт-Петербурга в Севастополь. Составы идут в Крым, пересекая Керченский пролив по 19-километровому мосту, соединяющему материковую часть России с полуостровом. Время в пути – 33,5 часа из Москвы и 43,5 часа из Петербурга. Ростуризм прогнозирует рост турпотока в Крым после запуска железнодорожного сообщения не менее, чем на 20%.

Запрет на полеты в Грузию

Фото: Pixabay.com

Мосты в уходящем году не только строились, но и рушились. Указом от 21 июня Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям совершать полеты в Грузию. Мера была принята "из соображений безопасности" после общественных выступлений в Тбилиси, связанных с приездом российской делегации. После остановки авиасообщения россияне продолжили посещать страну на автомобилях, а некоторые добирались на стыковочных рейсах. Тем не менее, Грузия в третьем квартале 2019 года не досчиталась более 100 тысяч туристов из РФ. Когда прямое авиасообщение РФ с Грузией будет восстановлено, до сих пор не известно.

Пожар в соборе Нотр-Дам

Большой пожар в соборе Парижской Богоматери, знаковой достопримечательности французской столицы, насчитывающей почти 900 лет, стал одним из самых запоминающихся и одновременно самых печальных событий 2019 года. Пожар начался вечером 15 апреля в верхней части здания на мансарде, вероятнее всего, из-за проводившихся в здании реставрационных работ. Потушить огонь удалось лишь на следующий день, в тушении были задействованы 400 пожарных. В результате сгорела крыша собора, сделанная из дерева и свинцовых листьев, а центральный деревянный шпиль XIX века обрушился на свод потолка каменной кладки.

Фото: Pixabay.com

По всему миру люди восприняли пожар в соборе как личное несчастье. В объявленном сборе средств на восстановление участвовали и крупные предприниматели, и обычные люди, переводившие небольшие суммы. Всего было собрано более миллиарда евро. Специалисты заявляли, что на восстановление собора потребуется 10-15 лет, но президент Франции Эмманюель Макрон заявил, что храм вернет свой первоначальный облик уже через пять лет.

Как ни странно, пожар в Нотр-Даме не отпугнул туристов – многие из них, в том числе из России, специально отправились в столицу Франции, чтобы посмотреть, как выглядит поврежденный огнем собор.

Авиакатастрофы в аэропортах Москвы



2019 год запомнится двумя крупными авиационными происшествиями в столичных аэропортах. Первая из них произошла в аэропорту Шереметьево 5 апреля. Самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100, вылетевший в Мурманск с 78-ю пассажирами на борту, вернулся из-за удара молнии в корпус, совершил аварийную посадку и загорелся. В результате погиб 41 человек.

Катастрофа поставила вопрос о безопасности полетов на лайнерах Sukhoi Superjet, пассажиры начали отказываться от авиабилетов на рейсы, выполняемые этими самолетами. В соцсетях активно обсуждались происшествия с самолетами этого типа. Тем нее менее, по итогам расследования виновником катастрофы признан командир воздушного судна Денис Евдокимов, которого следствие обвинило в нарушении правил управления воздушным судном, приведшим к гибели людей.

Фото: Пресс-служба МЧС России по Московской области

Второй авиационный инцидент также произошел в Московской области, но оказался менее трагичным. Самолет Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс по маршруту Жуковский – Симферополь, утром 15 августа, сразу после взлета из аэропорта совершил аварийную посадку в районе деревни Рыбаки Раменского городского округа Московской области из-за попадания птиц в оба двигателя. Самолет приземлился на кукурузном поле с выключенными двигателями и невыпущенным шасси. На борту лайнера было 226 пассажиров и семь членов экипажа. Жертв удалось избежать. Президент РФ Владимир Путин присвоил звания Героев России пилотам самолета Дамиру Юусупову и Григорию Мурзину, государственные награды получили остальные члены экипажа. Фраза бортпроводника Дмитрия Ивлицкого "Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы", сказанная им пассажирам после посадки на кукурузное поле, стала интернет-мемом.

Утверждена стратегия развития туризма в РФ до 2035 года

В сентябре 2019 года премьер Дмитрий Медведев подписал стратегию развития туризма в России до 2035 года. Как заявил тогда же курирующий отрасль министр экономического развития Максим Орешкин, ее цель – создать в России качественный туристический продукт, конкурентоспособный и привлекающий как российских, так и зарубежных туристов. Стратегия предполагает трехкратный рост инвестиций в туристскую инфраструктуру, строительство дорог, транспортных сетей, развитие сервиса вокруг туристических объектов.

Фото: Pixabay.com

Кроме того, она включает субсидирование успешных частных проектов в сфере туризма за счет льготных кредитов и налоговых льгот, упрощение визовых формальностей и улучшение подготовки кадров для туризма. Так, одной из мер в рамках стратегии станет введение на всей территории России электронных виз в 2021 году. По итогам реализации доходы от иностранного туризма должны достичь $25 млрд к 2035 году, вклад туризма в ВВП – 7%, а сама Россия – занять десятое место в списке самых популярных у туристов зарубежных стран.

Турецкие рекорды

Фото: Pixabay.com

Турция по итогам 2019 года стала абсолютным лидером по числу поездок российских туристов с таким отрывом от конкурентов, что вряд ли кто-то сможет всерьез бороться с ней за первое место. Во всяком случае, до возобновления чартерных рейсов в Египет. В 2018 году в стране побывали 6 млн россиян, в 2019 году, как ожидается, их число перевалит за 7 млн. Туроператоры уверяют, что Турция стала для россиян не сезонным летним, а круглогодичным направлением отдыха. По крайней мере, у большинства крупных туроператоров она возглавляет топы продаж туров на новогодние каникулы. Причем спрос растет на все виды отдыха в Турции – пляжные туры в Анталью, экскурсионные в Стамбул, горнолыжные курорты Эрджиес в центральной Турции и Паландокен в восточной. Среди причин такой популярности – отличное соотношение цены и качества, безвизовый въезд, относительно близкое расположение и, конечно, дружелюбное отношение местных жителей. В Турции россиян традиционно любят и ждут.

Запрет Boeing 737 MAX

В октябре 2018 года в Индонезии через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты упал в море лайнер Boeing 737 MAX компании Lion Air. Жертвами катастрофы стали 189 человек. В марте 2019 года самолет той же модели авиакомпании Ethiopian Airlines разбился сразу после вылета из аэропорта Аддис-Абебы Погибли 157 человек, в том числе трое российских граждан. Эксперты объяснили катастрофы проблемами с программным обеспечением системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), которая регулирует слишком острый угол атаки (подъема носа самолета) в полете. MCAS вступает в работу в ручном режиме управления и только при убранной механизации крыла. Если датчик угла атаки определил, что самолет слишком задрал нос, MCAS начинает перекладывать стабилизатор на пикирование, то есть, создавать тенденцию к опусканию носа самолета, уводя лайнер от опасных углов атаки на случай несоразмеренной работы штурвалом.

Фото: Пресс-служба Boeing

В феврале 2019 года в мире использовались 376 лайнеров Boeing 737 MAX. После второй катастрофы авиавласти по всему миру начали приостанавливать полеты самолетов Boeing 737 MAX до выяснения и исправления причин аварий, что повлекло за собой огромные убытки. Boeing в середине мая заявила, что полностью обновила ПО на лайнерах MAX. Однако позже выяснилось, что Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) обнаружило еще одну проблему с ПО у MAX, которая не имеет прямого отношения к системе MCAS. Осенью Boeing надеялась получить сертификацию для самолета до конца этого года. Однако FAA сообщила, что нет никаких шансов, что процесс сертификации может быть завершен до конца 2019 года. В декабре корпорация Boeing объявила о приостановке сборки новых самолетов MAX в начале 2020 года.