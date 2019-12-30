Оказалось, что у туроператоров лучше всего продавались турпакеты в Турцию и ОАЭ, а самостоятельные путешественники чаще всего покупали авиабилеты в Москву, Санкт-Петербург и Бангкок.

Где отдыхают на Новый год в России

Как рассказали порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе туроператора "Интурист", наиболее популярным направлением в России у организованных туристов на новогодние праздники стали город Сочи и горнолыжные курорты Красной Поляны. Также пользуются спросом поездки в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг.

"Спрос в Сочи вырос примерно на полпроцента. Сейчас мы не наблюдаем серьезного увеличения продаж, поскольку все бронирования на новогодние праздники закрывались еще летом. Большинство отелей на этот период уже заняты", — пояснили в компании.

В "Интуристе" отметили, что чаще всего турпакеты по России приобретают семьи с детьми или компании друзей. "Во многих отелях Сочи на Новый год запланированы праздничные ужины и банкеты", — добавили в пресс-службе.

Фото: Pixabay.com

В свою очередь, у туроператора TEZ Tour на Новый год наблюдается высокий спрос на экскурсионные туры. Туристы выбирают поездки от двух ночей, включающие посещение нескольких исторических городов. Так, востребованы туры Москва – Суздаль – Владимир – Москва, "Малое золотое кольцо России", "Малое путешествие по Княжеской Руси" (Москва – Сергиев Посад – Александров – Владимир – Боголюбово – Муромцево – Гусь-Хрустальный — Суздаль – Москва), а также туры по столице с посещением Красной площади и Кремля, Третьяковской галереи и других достопримечательностей.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявляли, что на предстоящий Новый год заметно у туроператоров вырос спрос на лыжные курорты Шерегеш в Кемеровской области, Домбай и Эльбрус на Северном Кавказе. Кроме того, в первую десятку самых продаваемых туров по России вошли курорты Кавминвод.

Самостоятельные путешествия по России

Как сообщил PR-директор сервиса поиска авиабилетов Aviasales Янис Дзенис, самостоятельные путешественники бронируют на предстоящие новогодние праздники в два раза больше авиабилетов по сравнению с прошлым годом.

В топе самых популярных направлений для путешествий по России – Москва, Петербург, Сочи, Симферополь и Краснодар.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

"Спрос на перелеты в Москву вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в Петербург – на 28%, в Сочи – на 23%. При этом стоимость авиаперелетов туда-обратно выросла в среднем на 6% и составляет 20,85 тыс. рублей", — подчеркнул Дзенис.

Среди направлений со средней стоимостью авиабилета до 10 тыс. рублей, которые пользуются спросом у туристов в период новогодних праздников – Казань. "Перелет туда-обратно обойдется в 8,74 тыс. За 10,5 тыс. в обе стороны можно улететь в Калининград, Екатеринбург и Ростов-на-Дону", — добавили в Aviasales.

У туроператоров лидируют Турция и ОАЭ

Турция в 2019 году стала для россиян круглогодичным направлением отдыха. На новогодние каникулы она также лидирует по продажам у крупных туроператоров. В "Интуристе" отмечают, что в десятке самых популярных направлений на праздники турецкие города заняли первые два места. "Турция в этом году превзошла всех! Лидером продаж стали туры в Анталью, второе место заняли поездки в Стамбул. Если говорить о спросе, то, по сравнению с прошлым годом, он вырос более чем в 8 раз, что связано, прежде всего, с открытием собственной зимней чартерной программы в Анталью и Стамбул из ряда городов России", — рассказали в пресс-службе.

Фото: Pixabay.com

В компании напомнили, что средняя температура зимой на анталийском побережье составляет около +15 градусов и в большинстве отелей Турции зимой работают подогреваемые бассейны. В зимнем Стамбуле туристов привлекают знаковые достопримечательности – музей Айя-София, дворцы Топкапы и Долмабахче, мечеть Сулеймание и другие.

Фото: Pixabay.com

Также среди популярных направлений у туроператора – экскурсионные туры в столицу Эстонии Таллин и горнолыжные туры в Италию.

Турция – лидирующее направление и у туроператора TUI Россия, на нее приходится более 24% продаж новогодних туров. "В Турции 90% туристов выбирают Анталью, где стоимость туров начинается от 42 тыс. рублей на двоих в отеле 4*, и 10% — Стамбул. Второе место занимают ОАЭ. На это направление приходится 21% продаж, стоимость туров начинается от 95 тыс. рублей на двоих. Третье место делят Таиланд и Россия, у каждого из этих направлений доля продаж составляет 9%", — сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе компании.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

У Coral Travel в рейтинг самых продаваемых направлений входят Турция, ОАЭ, Таиланд и Доминикана. При этом в Турции одни из самых популярных направлений у туроператора – горнолыжные курорты Эрджиес в центральной Турции и Паландокен (гора Эрзурум) в восточной части страны. Интерес к обоим направлениям по сравнению с прошлым годом вырос на 30%. "Турецкие горнолыжные курорты пользуются большой популярностью благодаря хорошему соотношению цена-качество. Для любителей горных лыж это один из самых экономичных вариантов поездки на Новый год", — рассказала руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Марина Макаркова.

По итогам новогодних продаж у туроператора TEZ Tour в топ-5 зарубежных направлений на новогодние праздники вошли Китай (остров Хайнань), ОАЭ, Турция, Египет и Испания (остров Тенерифе). "Более чем на 30% вырос спрос на туры в ОАЭ. При этом количество бронирований в Испанию, Турцию и Египет осталось на уровне прошлого года", — сообщили в компании.

Интерес российских туристов к поездкам в ОАЭ подтвердили и в пресс-службе туроператора Anex Tour. "Бронирования туров в ОАЭ выросли, особенно из регионов, примерно на 7%. В этом году впервые были поставлены прямые чартерные рейсы в Дубай из Хабаровска и Владивостока с вылетами как раз перед Новым годом. Кроме того, добавились чартерные рейсы под новогодние праздники из Саратова, Махачкалы и Анапы", — рассказали в компании.

Фото: Pixabay.com

В Anex Tour пояснили, что россияне предпочитают туры в ОАЭ на неделю. Также востребованными направлениями для новогоднего отдыха стали Доминикана, Таиланд и Куба. "Спрос на Доминикану вырос в этот период примерно на 15% за счет новых программ из регионов: добавились рейсы из Казани и Екатеринбурга. Почти в 8 раз увеличились продажи туров на Мальдивы. В связи с этим мы поставили на направление два дополнительных чартера на 25 декабря и 3 января", — заключили в пресс-службе.

По словам исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, средняя стоимость тура на новогодние каникулы составила 70-75 тыс. рублей на человека на основных популярных направлениях. При этом в Турции новогодний отдых обойдется в 25-30 тыс., в Доминикане или Шри-Ланке – от 90 тыс.

Самостоятельные туристы полетят в Стамбул, Бангкок и Европу

Не только организованные, но и самостоятельные туристы хотят посетить Стамбул на новогодних каникулах. "Число бронирований авиабилетов в самый большой город Турции выросло на 72% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — рассказал Янис Дзенис.

По его словам, заметно вырос также спрос на страны Юго-Восточной Азии. "Продажи авиабилетов на остров Бали выросли почти вдвое (плюс 83%), в Бангкок на 33%, а на Пхукет – на 23%", — сообщил он.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Эксперт отметил, что у российских туристов не менее популярны перелеты в европейские города, причем авиабилеты на некоторых направлениях продаются по привлекательным ценам даже на каникулы. "К примеру, до 13 тыс. рублей стоят авиабилеты в Баку, Ригу и Ереван. Также за 9,5 тыс. рублей в оба конца можно отправиться на новогодние праздники в Минск ", — заключил Дзенис.

Россияне в 2020 году будут отдыхать на новогодние праздники с 1 по 8 января. По данным опроса, проведенного ВЦИОМ, в новогодние праздники 28% россиян планируют путешествия по стране, 3% респондентов отправятся за границу. При этом две трети граждан не планируют на каникулах уезжать из дома.

По данным Росавиации, в прошлые новогодние каникулы, с 31 декабря по 8 января 2019 года, аэропорты Москвы обслужили более 2,2 млн пассажиров. В этом году, как ожидают туроператоры, объем перевозки вырастет на 10-15%.