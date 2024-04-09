«Лидером спроса на майские праздники у нас является Турция. За ней следуют Египет и ОАЭ. Также в пятерку самых популярных направлений на майские пользуются Таиланд и Россия», — рассказала глава отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова.

Она отметила, что средняя продолжительность отдыха в Турции, Египте и ОАЭ – 7 ночей, в Таиланде – 10 ночей. Наибольшим спросом у российских туристов пользуются пятизвездочные и четырехзвездочные отели.

Аналогичная пятерка лидеров продаж и у туроператора FUN&SUN.

«Спрос на туры в майские праздники вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля продаж Турции в общей структуре составляет 42%, это вдвое больше, чем в прошлом году. На втором месте Египет с долей в 23%, замыкает тройку лидеров ОАЭ с долей 16%. У Таиланда доля продаж составляет 7% у России – 5%», — рассказали в компании.

В «Интуристе» в топ-5 самых популярных направлений с заездами на майские праздники вошли Турция, ОАЭ, Египет, Таиланд и Мальдивы.

«Объем продаж туров в три раза опережает показатели прошлого года. Это стало возможно благодаря расширению количества зарубежных рейсов из Москвы и регионов по популярным направлениям и увеличенной продолжительности майских праздников», — пояснили в компании.

Как отметили в пресс-службе, средняя продолжительность отдыха на майские в Турции и ОАЭ составляет 8 ночей, в Египте и Таиланде – 10 ночей, на Мальдивах – 9 ночей.

Краснодарский край – лидер по России

По словам туроператоров, Сочи и Анапа традиционно стали самыми популярными направлениями на майские праздники по России.

«За ними следует Кисловодск, экскурсионные туры в Калининград, Санкт-Петербург. Растет интерес к Мурманску, Карелии и Сахалину», — добавила Макаркова.

В «Интуристе» отметили, что Крым вернулся в тройку самых востребованных направлений отдыха по России. Также пользуются спросом туры в Ставрополье и Дагестан.