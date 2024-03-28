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Лето считается в Таиланде низким сезонам из-за возможных дождей. Но они обычно непродолжительны, а цены в отелях в этот период снижаются очень значительно. Кроме того, в некоторых регионах страны погода комфортная и летом.

«С мая по июль пляжные курорты на побережье Андаманского моря в основном пустынны, а стоимость размещения составляет небольшую долю от тех, которые устанавливаются в высокий сезон. Поэтому туристы могут выбрать номера даже в пятизвездочных отелях по привлекательным ценам», — пишет издание Lonely Planet.

Как уточняет портал, наиболее приятным пляжный отдых будет летом на Самуи, где сезон дождей наступает позже – в октябре. В летние месяцы непродолжительный дождь идет обычно 2-3 раза в неделю, а температура держится на уровне плюс 30 градусов.

Как сообщили порталу «Интерфакс-Туризм» в пресс-службе туроператора FUN&SUN, спрос на Таиланд в этом году практически не снизился даже после окончания зимнего сезона.

«Поэтому мы решили продлить полетную программу в страну на рейсах авиакомпании Red Wings из столичного аэропорта «Жуковский», Екатеринбурга, Новосибирска и Сочи. Сейчас продажи туров в Таиланд на лето в два раза опережают показатели аналогичного периода прошлого года», — рассказали в компании.

Чартерная программа из Москвы стартует с 1 апреля. До 18 мая полеты будут выполняться по средам, субботам и воскресеньям. С 19 мая по 31 октября – по четвергам и воскресеньям. Из Новосибирска и Екатеринбурга программа стартует 1 апреля и продлится до 31 октября. Из Сочи – 29 апреля, и завершится также 31 октября.

Как сообщила исполнительный директор Туристического управления Таиланда (ТАТ) по Европе, Африке и Ближнему Востоку Чиравади Кхансаб, в этом году ожидается рост турпотока из РФ в королевство на 12-13%, до 1,7 млн.

Где отдыхать летом на Шри-Ланке

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По словам полномочного министра посольства Шри-Ланки Пандула де Зойса, российские туристы активно интересуются отдыхом на Шри-Ланке, и турпоток в страну растет.

«В прошлом году Шри-Ланка приняла около 197 тыс. российских туристов, в этом году мы ожидаем роста на 26-27%, до 250 тысяч», — сказал он порталу «Интерфакс-Туризм».

Как отметил де Зойса, сейчас россиянам стало комфортнее отдыхать в республике, поскольку они могут производить расчеты через банковский счет в People’s Bank на Шри-Ланке.

«Банк сотрудничает с «Нацинвестпромбанком» в России. Туристы удаленно могут открыть счет в People’s Bank и в «Нацинвестпромбанке», положить рубли на этот счет, сделать перевод в ланкийский банк и по прилету в страну получить физическую карту, чтобы расплачиваться за покупки и услуги. Этой картой можно пользоваться и в других странах», — пояснил полномочный министр.

В связи с повышенным спросом на отдых в республике, FUN&SUN продлевает зимнюю программу на лето и на Шри-Ланку.

«По популярности остров входит в топ-5 самых востребованных у россиян направлений отдыха, а глубина бронирований составляет 4 месяца. Спрос не снижается и в летнем сезоне. Среди наиболее востребованных курортов – Унаватуна, Пасикуда, Хиккадува, Ахунгала, Диквелла», — пояснили в компании.

Полетную программу из «Жуковского» в Хамбантоту будет выполнять авиакомпания Red Wings по средам и субботам с 22 мая по 1 ноября.

Как отметили в FUN&SUN, стоимость туров на Шри-Ланку выросла на 5,5% по сравнению с прошлым годом. При этом спрос сохранился на уровне прошлого года.

Представитель посольства Шри-Ланки рекомендует туристам летом отдавать предпочтение отдыху на восточном побережье из-за муссонов.

«Например, Тринкомали, Пасикуда и Аругамби. Конечно, как и в зимний период, на Шри-Ланке невозможно не посетить объекты мирового наследия ЮНЕСКО: Сигирия, Полоннарува, Анурадхапура, Дамбулла, Канди и природные заповедники – Нувара элия, Яла», — рассказал он.

Что предлагает туристам Вьетнам летом

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Лето во Вьетнаме начинается в конце апреля и заканчивается в конце августа. Июль-август – низкий сезон для самого популярного курорта страны Нячанг. В это время там можно насладиться спокойным отдыхом на пустынных пляжах. Но ряд интересных мест во Вьетнаме предпочтительнее посещать именно летом. Например, бухта Халонг. В июне там мягкая погода с небольшим количеством осадков. Этот климат хорошо подойдет для занятий каякингом, альпинизмом.

Также стоит посетить древний город Хойян в центральном Вьетнаме, на облик которого повлияли коренные народы, Япония и период французского Индокитая. Наиболее комфортным путешествие в этот город будет с января по август, когда в Хойяне наступает сухой сезон.

Как сообщает газета VN Express, в июле и августе 2023 года Вьетнам принял 2,3 миллиона иностранных посетителей, это 80% от показателей аналогичного периода допандемийного 2019 года.

По данным FUN&SUN, интерес россиян к летнему отдыху во Вьетнаме в этом году вырос, как и к другим азиатским странам, несмотря даже на отсутствие прямых рейсов на популярные курорты Вьетнама. Полетная программа туроператора на летний сезон стартует 17 апреля на блоках мест авиакомпании SCAT airlines. Вылеты из столичного аэропорта «Шереметьево» до Камрани со стыковкой в Алматы будут осуществляться по средам и воскресеньям. Завершится программа 13 октября.

«Спрос на направлении также остается высоким даже после окончания высокого зимнего сезона. Этому способствуют традиционные для Вьетнама доступные цены на размещение и удобная стыковка в Казахстане. Перелет занимает 22 часа, 8 из которых – пересадка. В Алматы необходимо выйти из самолета, получить багаж и пройти паспортный контроль. Затем зарегистрироваться на следующий рейс и сдать багаж. Туристы могут выйти в город после прохождения всех процедур», — рассказали в пресс-службе туроператора.

В аэропорту можно обменять рубли на тенге и сдать багаж на хранение. Из аэропорта до центра города – примерно час пути, поэтому можно отправиться погулять в центральном парке, поесть яблок на Зеленом базаре или посетить музей Казахстана.

Добраться до Вьетнама из Москвы туристы могут и на прямых рейсах «Аэрофлота», которые авиакомпания возобновила 31 января 2024 года в Хошимин. Но путь до популярного курорта Нячанг от столицы составляет почти 500 км.

По данным Министерства культуры, спорта и туризма Вьетнама, в январе-феврале страну посетили 38,6 тыс. россиян, это на 58,7% больше, чем за аналогичный период 2023 года.