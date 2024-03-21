«Законопроект призван повысить прозрачность регулирования деятельности инструкторов-проводников. Документ устанавливает четкие условия аттестации лиц, оказывающих туристам услуги по сопровождению на опасных маршрутах, а также порядок контроля за их работой. Меры направлены в первую очередь на повышение безопасности граждан и качества туристических продуктов. Это актуально на фоне значительного роста популярности внутреннего туризма и, особенно, активных видов отдыха», – пояснил замглавы Минэкономразвития Алексей Херсонцев.

Кто будет проводить аттестацию инструкторов-проводников

Фото: www.piqsels.com

Согласно документу, аттестацию будут проводить организации, перечень которых определяет правительство. В него в первую очередь, включаются общероссийские спортивные федерации и их региональные подразделения, имеющие опыт подготовки проводников. Для проведения аттестации могут привлекаться и иные организации, которые занимаются подготовкой инструкторов-проводников на территории регионов. Кроме того, в состав аттестационных комиссий будут включаться представители МЧС России. Эта мера исключает действующие правила, согласно которым аттестацию может проводить любое образовательное учреждение, имеющее программу повышения квалификации инструкторов-проводников.

«Кроме того, Минэкономразвития утвердит порядок отнесения маршрутов к категориям сложности. Это обяжет организации, планирующие выходы на сложные маршруты, провести их классификацию по сложности и определить основные параметры прохождения по ним. В настоящее время порядок определения сложности туристских маршрутов отсутствует», — отмечают в пресс-службе ведомства.

Законопроект также предусматривает обязанность проводников уведомлять территориальные органы МЧС, органы регионального контроля

и организации, которые их аттестовали, о том, что они выходят на маршрут, и о том, что они вернулись. Сегодня уведомительная система носит лишь рекомендательный характер.

«Что касается контроля за проводниками и гидами, то этим будут заниматься региональные органы власти за исключением случаев, когда маршруты, по которым передвигаются такие проводники, проходят по особо охраняемым природным территориям. В последнем случае контролировать проводников и гидов будут те учреждения, которые сейчас следят использованием природных территорий по назначению. В настоящее время система контроля за деятельностью инструкторов-проводников отсутствует», — подчеркивают в Минэкономразвития.

Когда вступают в силу новые правила аттестации

Фото: www.piqsels.com

Переход на новые правила будет поэтапным. До 1 июля 2024 года спортивные федерации в уведомительном порядке включат в свой список всех аттестованных ими ранее инструкторов-проводников, а также специалистов, предложенных российскими туроператорами. До 1 октября 2026 года эти проводники должны будут пройти полную аттестацию по новым правилам. Все инструкторы-проводники, желающие пройти аттестацию с 1 июля 2024 года, будут проходить ее по новым правилам.

Вице-президент РСТ, глава комитета по приключенческому туризму и генеральный директор компании RussiaDiscovery Вадим Мамонтов считает, что поправки нацелены на то, чтобы смягчить для бизнеса вступление в действие закона об инструкторах-проводниках. Он пояснил, что с 1 июля все группы на категорийных маршрутах должны сопровождать аттестованные инструкторы-проводники. Как отметил Мамонтов, поскольку процедура аттестации еще не готова, в закон были внесены некоторые дополнительные изменения, чтобы летний сезон-2024 в активном туризме мог состояться.

Переходный период поможет отрасли подстроиться к новым правилам

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«Чтобы не было остановки продаж грядущего сезона, поскольку, безусловно, все инструкторы не успеют пройти аттестацию, введен механизм переходного периода в два года. На время этого переходного периода в реестр аттестованных инструкторов могут попасть те, кто сотрудничает с компаниями, которые работают в сегменте, и кто уже имеет все необходимые критерии для того, чтобы быть инструктором-проводником», — цитирует его пресс-служба РСТ.