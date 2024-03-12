По данным поисковых систем, больше всего рецептами блинов интересуются жители Липецкой, Воронежской, Тамбовской и Астраханской области. Кроме того, есть и специфичные запросы, например, в Татарстане популярны блины на катыке (кефире) или тэбикмэки – традиционные блины на манке.

Согласно большинству запросов по начинкам для блинов, наиболее популярные – творог, мясо и сыр. Рис в блины чаще всего кладут на Дальнем Востоке, а лук – в Вологодской, Кировской, Нижегородской и соседних с ними областях.

Вологодские "кружевные" блины

Секрет рецепта блинов "Вологодское кружево" в том, что в тесто добавляют кефир и заваривают его крутым кипятком, а на сковороду оно выливается тонкой струйкой.

Для приготовления понадобится 1 стакан кефира, 1 яйцо, 150 граммов муки, 1/3 чайной ложки соды, 1 столовая ложка растительного масла, 0,5 стакана крутого кипятка, 1 столовая ложка сахара, 1/3 чайной ложки соли.

Смешать кефир, яйцо, сахар, соль и муку. В кипяток необходимо добавить соду, быстро перемешать и вылить в тесто. Еще раз все перемешать и дать настояться 5 минут. Добавить в тесто растительное масло и снова перемешать. Выпекать на смазанной маслом сковороде.

Дальневосточные блины на рисовой муке

На рецепты местных блинов значительное влияние оказало соседство региона с Японией, поэтому на Дальнем Востоке популярны блины из рисовой муки. Подают их с морепродуктами и рыбой.

Для приготовления блинов понадобится 1 стакан рисовой муки, два яйца, 2 стакана молока, 3 столовые ложки растительного масла, 2 столовые ложки сахара, 0,2 чайной ложки соли.

В миску нужно вбить яйца, добавить сахар и соль, взбить массу миксером или венчиком до появления пены. Влить в смесь молоко и растительное масло. Взбить тесто, чтобы ингредиенты объединились. В яично-молочную смесь нужно всыпать частями рисовую муку. По консистенции тесто должно быть чуть гуще, чем из пшеничной муки. Ориентироваться нужно на консистенцию, а не на количество муки. Поэтому если она осталась, то добавлять ее строго по рецепту не нужно.

Оставить тесто на 10-15 минут, а затем выпекать на среднем огне.

Луковые блины из Кировска

Для их приготовления потребуется 120 граммов муки, 5 яиц, 1 большая луковица, 1 литр молока, 5 столовых ложек растительного масла, соль, перец – по вкусу.

Яйца нужно взбить с солью и перцем. Добавить к ним муку и 1 стакан молока, тщательно вымесить тесто. Лук натереть или перемолоть в блендере и добавить в тесто. Вылить в массу оставшееся молоко и растительное масло. Выливать тесто порционно на разогретую сковороду.

Кубанские картофельные блины

Для приготовления потребуется 410 граммов картофеля, 170 граммов репчатого лука, 1 куриное яйцо, 180-200 граммов пшеничной муки, 1,5 стакана молока, 3 столовые ложки растительного масла, соль, перец (по вкусу).

Картофель нужно натереть на мелкой или средней терке, к нему добавить очищенный и нарезанный лук. Перемолоть овощи блендером в однородную массу. Вбить куриное яйцо и перемешать. Вылить в тесто молоко и растительное масло, перемешать. Всыпать просеянную пшеничную муку, перемешать тесто до однородности. Оно должно получиться жидковатым.

Выпекать на сковороде, смазанной растительным маслом.

Марийские блины

Марийские трехслойные блины, которые называются коман мелна, делают из смеси ржаной и пшеничной муки. Первый слой – ржаной, второй – из овсяной муки, а третий сделан из овсяных хлопьев или злаков. Подают блины со сладкими и несладкими соусами и начинками.

Для ржаного теста потребуется 90 граммов ржаной муки, 1 яйцо, 1 щепотка соли. Для второго слоя из овсяной муки необходимо подготовить 40 граммов муки, 2/3 стакана молока, 1-2 столовые ложки сметаны. Для третьего слоя потребуется 100 граммов овсяных или злаковых хлопьев, 150-170 граммов сметаны. Хлопья надо заранее замочить в сметане на пару часов.

Для первого теста нужно размешать яйцо с солью и добавить ржаную муку. Далее следует тщательно перемешать тесто, разделить его на несколько равных частей и укрыть.

Для второго теста нужно смешать овсяную муку с молоком и сметаной.

Разогреть духовку до 180-200 градусов и смазать противень или форму для выпекания растительным маслом. Раскатать ржаное тесто в тонкие лепешки и выпекать в течение 2-3 минут до подрумянивания. Затем блины надо намазать тестом из овсяной муки и снова отправить в духовку до подрумянивания. Третьим слоем намазать тесто из овсяных хлопьев, замоченных в сметане. Запекать до румяной корочки.

Подавать их можно смазанными растительным маслом, со сгущенным молоком или другими соусами.

Мордовские блины пачат

Мордовские блины готовятся на пшеничной каше и дрожжах, поэтому они получаются очень пышными.

Для теста потребуется 250 граммов пшена, 750 мл воды, 300 мл молока, 1 пакетик сухих дрожжей, 250 г пшенной или пшеничной муки, 2 яйца, 1/2 чайной ложки соли, 4 столовые ложки сахара, 50 граммов сливочного масла, 50 мл растительного масла.

Пшено нужно тщательно промыть и ошпарить кипятком. Затем пшено отправляется в кастрюлю, к нему нужно добавить три стакана прохладной воды, ее можно заменить на молоко. Варить пшенную кашу следует на слабом огне до готовности, обычно это занимает не более 20 минут после закипания. Убрать с плиты кашу и оставить ее остывать под закрытой крышкой.

Чтобы приготовить опару, нужно в миске смешать 150 мл теплого молока, 1 столовую ложку муки и пакет дрожжей. Перемешать, оставить на 30 минут.

Остывшую кашу нужно измельчить толкушкой до консистенции пюре. К смеси надо просеять муку, добавить яйца, влить оставшиеся 150 млн молока, добавить сахар и соль. Тесто нужно тщательно перемешать и оставить подниматься в течение часа в теплом месте.

Поднявшееся тесто повторно перемешиваем. Его консистенция должна быть густой и плотной. Если тесто жидковато, то следует добавить немного муки, если слишком густое, то теплого молока. Даем блинной массе постоять повторно еще 30-40 минут и выпекаем на смазанной растительным маслом сковороде под закрытой крышкой. Мордовские блины подаются к столу горячими со сметаной, вареньем или медом.

Фото: Piqsels.com

Московские блины со сметаной и красной икрой

Для их приготовления понадобится 500 мл молока, 110 граммов муки высшего сорта, 25 граммов сахара, столовая ложка растительного масла, три столовые ложки теплого топленого масла, четыре яйца и щепотка соли.

Белки нужно отделить от желтков. Смешать желтки со всеми остальными ингредиентами. Белки взбить, тщательно процедить через сито, добавить к остальным ингредиентам и перемешать. На разогретой сковородке выпечь тонкие блины и сложить их конвертами. Каждую порцию (два блина) подавать с икрой и сметаной.

Нижегородские блины с припеком

В Нижнем Новгороде и области наиболее популярны блины с припеком, когда начинка не заворачивается внутрь, а выпекается вместе с блином. В начинку можно положить грибы или сыр, или приготовить блины по старообрядческом рецепту – с рубленой селедкой и яйцом.

Для приготовления потребуется 250 граммов пшеничной муки, 3 яйца комнатной температуры, 400 мл молока комнатной температуры, 100 граммов шампиньонов, 50 граммов ветчины, 50 граммов сыра, 1 пучок зеленого лука, соль по вкусу.

Вбить в миску яйца и перемешать их венчиком до однородности. Далее нужно всыпать к яйцам муку, соль и перемешать тесто до исчезновения комочков. Следом добавляется молоко, тесто снова вымешивается до однородности.

Для начинки нужно мелко нарезать и смешать грибы, ветчину, сыр и лук.

На хорошо разогретую сковороду, смазанную растительным маслом, вылить немного теста. Сверху нужно выложить тонкий слой начинки и слегка прижать его кулинарной лопаткой. Обжарить блин по 1-2 минуты с каждой стороны.

Самарский блинный пирог

Для приготовления потребуется 1 стакан муки, 2 стакана молока, 2 яйца, 2 столовые ложки растительного масла, 1 чайная ложка сахара, соль по вкусу.

Яйца и молоко должны быть комнатной температуры. Смешать в миске муку, молоко, яйца, масло, соль и сахар до однородности. Слегка смазать сковороду растительным маслом и выпекать блины до золотистого цвета.

Для начинки торта потребуется 700 граммов куриного филе, 400 граммов шампиньонов, 1 лук репчатый, полпучка укропа, 2-3 столовые ложки растительного масла, соль, перец по вкусу.

Сначала нужно отварить куриное филе 15 минут в подсоленной воде. Отправить курицу в блендер и смолоть в фарш. Нарезать мелко лук и грибы, обжарить до готовности, добавить укроп, посолить и поперчить. Смешать куриный фарш и грибную зажарку. Если начинка получилась суховата, то можно добавить немного бульона, в котором варилась курица.

Для соуса в блинный торт нужно смешать 4 столовые ложки сметаны и 3 столовые ложки майонеза, посолить и поперчить. Если соус получится густым, можно добавить немного нежирных сливок или молока. Также потребуется 150-200 граммов натертого твердого сыра.

Чтобы собрать торт лучше взять разъемную форму для выпекания. На дно нужно выложить один-два блина, смазать их соусом, выложить слой начинки, посыпать тертым сыром, накрыть блином. И так слой за слоем.

Верх торта посыпать тертым сыром, разогреть духовку до 180 градусов и запечь в режиме верхнего и нижнего нагрева 20-25 минут.

Санкт-Петербург и блины Арины Родионовны

Говорят, что эти блины маленькому Александру Сергеевичу Пушкину пекла его няня Арина Родионовна. Их отличительной особенностью был розовый цвет, который получался за счет свекольного сока.

На две порции блинов потребуется 100 граммов муки, 4 яйца, 2 столовые ложки растительного масла, 1 стакан молока, 1 свекла, щепотка соли, 4 столовые ложки сахара.

Молоко комнатной температуры смешать с одним яйцом и мукой. Белки трех яиц нужно взбить в крепкую пену. Свеклу почистить, натереть на терке и отжать сок через марлю или вощеную бумагу. Также можно пропустить через соковыжималку. Необходимо получить 30 мл сока. Его нужно добавить в тесто, всыпать соль и сахар и тщательно перемешать. Ввести в тесто взбитые белки и перемешать до консистенции смузи. Выпекать на сковороде, хорошо смазанной растительным маслом.

Подавать можно с ягодами и вареньем из красной смородины.

Татарские блины тэбикмэки

Татарские блины тэбикмэки похожи на модровские пачаты, но вместо пшеничной каши в них добавляют манку.

Для приготовления потребуется 650 мл теплого молока, 160 граммов манки, 300 граммов пшеничной муки, 2 яйца, 2 чайные ложки дрожжей, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 1/2 чайной ложки соды, 3 столовые ложки растительного масла.

Смешать все ингредиенты, закрыть пленкой и оставить на час в теплом месте. Тесто должно получиться гуще, чем на блины, но более жидкое, чем на оладьи. Жарить блины на сковороде, смазанной растительным маслом.

Удмуртские блины табани

Табани – пористые блины из дрожжевого теста, их подают с молочно яичным соусом зырет. Традиционно блины выпекаются в печи на сильном огне. В домашних условиях можно приготовить на плите и желательно на чугунной сковороде.

Для приготовления потребуется 500 граммов пшеничной муки, 2 столовые ложки сахара, 10 граммов сухих дрожжей или 1 пакетик, 2 столовые ложки растительного масла, вода, соль по вкусу, сливочное масло для смазывания блинов.

Сначала нужно растворить дрожжи в литре теплой воды, добавить сахар, растительное масло и перемешать. Всыпать в смесь муку и замесить тесто, оно должно быть по консистенции похоже на жидкую сметану. Поставить тесто в теплое место на 2-3 часа, периодически приминать его. На сильно разогретую чугунную сковородку налить тесто, толщиной приблизительно 3-4 мм. Выпекать с двух сторон, а затем смазать сливочным маслом.

Для соуса зырет потребуется 1 стакан молока, 1 яйцо, 50 граммов пшеничной муки, 20 граммов сливочного масла, соль по вкусу.

Яйцо необходимо взбить, добавить к нему муку и молоко, снова взбить. Перелить соус в нержавеющую кастрюльку и нагреть до загустения и появления пузырьков. Добавить в него сливочное масло, перемешать и остудить. Если есть желание приготовить сладкий зырет, то можно добавить 1/4 стакана сахара.

Уральские блины с щучьей икрой

Для приготовления потребуется 250 мл молока, 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, 1 стакан пшеничной муки, 60 граммов размягченного сливочного масла, 1 чайная ложка разрыхлителя, щепотка соли, 1 столовая ложка растительного масла.

В миске с высокими бортами взбить яйца и посолить, добавить к ним молоко комнатной температуры, сахар и перемешать. В смесь положить сливочное масло и разрыхлитель, далее медленно вводить в тесто просеянную муку. Перемешать. Выпекать на разогретой сквороде с растительным маслом на небольшом огне.

Для начинки потребуется 500 граммов щучьей икры, 1 маленькая луковица, 1/3 чайной ложки уксуса, соль и перец – по вкусу.

В круто посоленный кипяток нужно опустить икру прямо в пленке и взбивать ее вилкой. Так, пленка будет отходить от икры, накручиваться на вилку и ее проще будет убрать. Икру процедить чекрез марлю, поперчить, добавить растительного масла и уксуса. Все тщательно перемешать и поставить в холодильник. Перед подачей на стол в икру добавить мелко нарезанный лук и украсить блины начинкой.

Чувашские блины с морковью

Местные блины называются "кижер игерчи" и готовятся с добавлением растительных ингредиентов, например, семян подсолнечника, моркови, различных трав.

Для приготовления потребуется 100 граммов муки, 300 граммов моркови, 170 мл молока, 1 яйцо, 11 граммов дрожжей или 1 пакетик, 30 граммов сливочного масла, сахар, соль.

Отварить морковь. Развести дрожжи теплой водой и отставить. Отваренную морковь протереть через сито с помощью ложки или толкушки, добавить 85 мл молока, 50 граммов просеянной муки и вскипятить. Не снимая с плиты, взбить массу и постепенно влить оставшееся молоко, непрерывно помешивая.

Снять с плиты тесто, добавить к нему взбитое яйцо, 50 граммов муки, разведенные в воде дрожжи. Еще раз взбить тесто и поставить его в теплое место пока не поднимется.

После этого добавить растопленное сливочное масло, сахар, соль, 20 мл теплой воды и взбить тесто, пока оно не начнет пузыриться. Вновь поставить в теплое место, накрыв крышкой. Когда тесто поднимется, выпекать блины на хорошо разогретой сковороде, смазанной салом, жирным сливочным или топленым маслом.

Готовые блины сложить треугольником и подавать со сметаной, маслом или повидлом.