Фото: www.piqsels.com

Впрочем, расхождение мечты и реальности касается не только путешествий. Почти четверть женщин хотят на 8 марта не шоколадку или духи, а ужин и билеты на концерт или в театр. Получают такие подарки всего 3%.

Туристический подарок маме на 8 марта

Фото: www.piqsels.com

Так как Международный женский день не настолько важный праздник, как День рождения, многие мужчины не хотят тратить много на подарок. Тем не менее, даже исходя из небольшого бюджета можно найти что-то подходящее помимо или вместо букета цветов.

Если мама любит путешествовать или проводить досуг в музеях и галереях, то можно отправиться в длинные мартовские выходные в экскурсионную поездку. Так, из Москвы можно отправиться в Тулу и посетить мастер-класс по изготовлению пряников, а на фарфоровом заводе в Гжели расписать чашку или тарелку в бело-голубых цветах.

Кроме того, многие туроператоры предлагают подарочные сертификаты на туры – это на случай, если есть сомнения в выборе направления отдыха. Номинал карт варьируется от 5-10 тыс. до 500 тыс. рублей.

Любительницам растений и рассады придется по вкусу флорариум, редкое растение в горшке или ящик для рассады садовых растений с фитолампой. Интересна также система «умный сад», которая хорошо подойдет для выращивания дома зелени, томатов-черри или цветов.

Опытным домохозяйкам и практичным мамам можно выбрать смарт-кружку, которая поддерживает необходимую температуру, мини-принтер для печати наклеек, например, на банки или специи, увлажнитель воздуха.

Спа-отель в подарок жене на 8 марта

Фото: www.piqsels.com

Отдохнуть от рутины в длинные мартовские выходные позволит сертификат в спа-салон, на массаж или посещение косметолога. Есть возможность и объединить все эти удовольствия, отправив любимую в спа-отель. Стоимость размещения в таких объектах в Подмосковье начинается от 3,2 тыс. рублей на двоих за две ночи.

Как говорила американская киноактриса Мэрилин Монро в фильме «Джентельмены предпочитают блондинок», бриллианты – лучшие друзья девушек. Такой подарок обойдется недешево, но можно выбрать ювелирные украшения и с другими сияющими камнями – фианитом, жемчугом, хризолитом.

Практичным подарком для жены может стать и любой гаджет, которого у нее еще нет. Это и смарт-часы, и электронная книга или планшет, фитнес-браслет и беспроводные наушники.

Подарок девушке на 8 марта

Фото: пресс-служба курорта Роза Хутор

Хорошим подарком для девушки на 8 марта станут яркие впечатления. Главное, определиться с темпераментом и предпочтениями возлюбленной. Если она интересуется активным отдыхом и не боится высоты, то можно подарить поездку в Сочи с посещением парка приключений Skypark. Там любителям экстрима предложат заняться банджи-джампингом или прокатиться на зиплайне.

Также можно в праздничный уикенд отправиться на горнолыжные курорты. Так, на «Розе Хутор» в горах Сочи 8 марта пройдут праздничные мероприятия, мастер-классы, а также любительские соревнования по горным лыжам и сноуборду.

Многие девушки интересуются новинками бьюти-индустрии. И хотя это достаточно сложная сфера для мужчин, можно обойтись сертификатом в магазин косметики и парфюмерии или даже в лабораторию по созданию собственной косметики. Там она сможет сама изготовить необходимый продукт, опираясь на свои предпочтения.

Из техники можно подарить мультистайлер или карманный принтер для фотографий.

Подарок коллеге на 8 марта

Фото: www.piqsels.com

Выбрать подарок коллеге не так просто, как может показаться на первый взгляд. Нередко мужчины в коллективе дарят женщинам на 8 марта цветы и конфеты. Однако этот перечень можно разнообразить боксами с кофе и чаем, подголовниками для офисного кресла, ежедневниками, подставками под телефон.

Конечно, все упомянутые идеи можно использовать для подарка на 8 марта, опираясь не на возраст или статус женщины, а на ее предпочтения и интересы. Так, мама вполне может обрадоваться сертификату в косметический магазин, а жена или девушка – «умному саду».