"В нашей сети средняя цена на завтрак "Шведский стол" начинается от 1400 рублей в отелях 5* в Москве, Сочи и Санкт-Петербурге. В отелях 3-4* — от 520 рублей – такую стоимость предлагает, например, отель "Прибалтийская" в Санкт-Петербурге. Несколько дороже завтраки в отелях Cosmos 4* Мурманске и 3* в московском Коломенском – 630 и 640 рублей соответственно. Средняя стоимость завтраков в наших отелях в Москве составляет 1060 рублей, в Петербурге – 835 рублей, в других регионах – 857 рублей", — сообщили в пресс-службе Cosmos Hotel Group, в управлении которой 40 отелей.

В компании Zont Hotel Group, управляющей 17-ю объектами, также назвали цены завтраков в отелях различных категорий в регионах.

"Самые дешевые завтраки в наших отелях – в гостинице "Турист" 4* в Омске – 750 рублей. В отеле Ramada Алабуга стоимость чуть выше – 800 рублей. В отелях 4* под брендом Sunflower в Москве и Подмосковье стоимость завтраков составляет 900 рублей. В четырехзвездочном Hampton by Hilton Рогожский Вал в Москве — 1000 рублей. В столичном отеле "Аквамарин" 4* – 1500 рублей", — сообщили в пресс-службе компании

Там добавили, что стоимость завтраков зависит в том числе от расположения, бренда, категории отеля, а также того, на каких гостей он ориентирован.

"Например, наиболее дорогие завтраки в нашей сети предлагает пятизвездочный отель Grand Chalet Altay на курорте Манжерок в Горном Алтае – 2500 рублей. Это связано с качеством блюд, а также использованием в меню локальных мясных и молочных продуктов от местных фермеров, алтайских ягод, грибов, орехов", — пояснили в пресс-службе компании.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

В Cosmos Hotel Group также отметили, что на формирование цены стандартного завтрака влияет много факторов, основные из которых – это специфика региона, цены на местные продукты, уровень оплаты труда по региону и запросы гостей.

"Например, в Мурманске много китайских туристов, и на большие группы накрываются стандартные наборы завтраков по более низкой цене. А в Сочи отдыхают в основном индивидуальные туристы с более высокими запросами, поэтому завтраки в отелях стараются сделать более разнообразными. Во многих регионах отели стараются включать в меню местные продукты. Например, Ярославль считается сырной столицей России, поэтому отель Cosmos Yaroslavl Hotel включает в него разнообразные вариации блюд с использованием сыров местного производства. Стоимость завтрака здесь составляет 900 рублей", — отметили в пресс-службе.

В сети отелей Azimut стоимость завтраков также зависит в первую очередь от расположения отеля и его категории. Так, в отеле Azimut Нижний Новгород 4* она составляет 700 рублей, в А-отеле Фонтанка в Петербурге – 1000, в парк-отеле "Фристайл" 4* в Розе Хутор – 1325, в парк-отеле Azimut Каспийск той же категории – 1790 рублей. А в принадлежащем сети пятизвездочном отеле "Метрополь" в Москве завтрак стоит 2800 рублей.

В пресс-службе Cosmos Hotel Group добавили, что цены на завтраки "Шведский стол" в отелях бренда в ближайшее время значительно меняться не будут.

"А ближе к летнему сезону, скорее всего, пойдут вниз за счет спада цен на сезонные овощи и фрукты, которые составляют значительную долю стандартного отельного завтрака. На себестоимость завтрака, в основном, влияют цены на мясную продукцию", — подытожили в компании.