Сейчас в Москве работают 3 тысячи гидов, которые ежедневно проводят 500 экскурсий.

Где учат на гидов и экскурсоводов

Фото: Комитет по туризму Москвы

Получить образование можно получить на связанных с туризмом направлениях в столичных вузах (например, такие курсы читают в РЭУ им. Плеханова или РГУТиС) или на программах дополнительного профессионального образования в школах и учебных центрах. Там учатся методикам разработки маршрута, работе с источниками информации, изучают архитектурные стили и другие историко-культурные темы.

При этом успешными гидами также становятся преподаватели, актеры, журналисты – все, кто любит и умеет общаться, и талантливо передавать свои знания в устной форме.

“Часто в экскурсоводы приходят из смежных профессий, так случилось и со мной. Я окончил факультет журналистики, работал журналистом. Но в какой-то момент, когда переехал в Москву и знакомился со столицей, понял, насколько полюбил этот город, его историю — а с этого обычно и начинается профессия столичного гида”, — рассказал лауреат специального приза городской премии “Путеводная звезда” в номинации “Лучший экскурсовод” Евгений Степанов.

Опытные экскурсоводы советуют самостоятельно пополнять запас знаний, а новые практически применимые “фишки” для работы узнавать от коллег: например, посещая их экскурсии в составе туристической группы.

“Это позволяет взглянуть на известные места и маршруты свежим взглядом. Разные экскурсоводы одну и ту же экскурсию проводят по-своему, расставляют собственные уникальные акценты. Поэтому иногда побыть экскурсантом для меня и полезно, и приятно", — отметила столичный экскурсовод Евгения Тумилович.

Как пройти аттестацию гидам и экскурсоводам

Фото: Комитет по туризму Москвы

Аттестацию в России должны проходить все экскурсоводы, которые работают офлайн и берут плату за свои услуги. Исключение — те, кто проводит экскурсии по договорам с религиозными организациями, в рамках образовательной деятельности или по соглашению с владельцами объекта.

Для прохождения аттестации есть несколько требований: гражданство РФ, профильное среднее или высшее образование (а если его нет — дополнительное образование или стаж работы от пяти лет), для гидов-переводчиков — свободное владение иностранным языком. Если экскурсовод или гид-переводчик планирует работать на национальных или межрегиональных маршрутах, для аттестации также требуется иметь стаж от трех лет.

Чтобы записаться на прохождение аттестации, нужно подать заявление, подготовить копии дипломов и аттестатов, если есть иностранные документы — их заверенные копии, подтверждение стажа и цветное фото. Подробнее со списком документов можно ознакомиться на портале mos.ru. Аттестацию нужно проходить каждые пять лет — они отсчитываются от момента получения первого аттестата.

Фото: Комитет по туризму Москвы

“Главное, что дает аттестация — возможность работать на законодательном уровне. Кроме того, она полезна с точки зрения мотивации к внутреннему развитию: например, при подготовке к экзамену я придумала несколько новых интересных маршрутов, которые точно понравятся москвичам и гостям города”, — рассказала аттестованный экскурсовод Анастасия Шульгина.

Также аттестация позволяет экскурсоводам оценить свой уровень, систематизировать и углубить знания, а возможно, найти слабые места и поработать над ними.

“Каждый вопрос — это виртуальная экскурсия. Готовясь к аттестации, я получила основу для экскурсий по этим темам. Коллеги также обнаружили некоторые лакуны, которые получилось восполнить”, — добавила аттестованный экскурсовод Ольга Зотова.

Если у экскурсоводов и гидов-переводчиков есть опыт работы от трех лет, они по желанию могут указать в заявлении, что хотят получить аттестат, который позволит осуществлять профессиональную деятельность не только в Москве, но и в других регионах. Тогда на аттестацию пригласят членов комиссии из этих регионов, а в практическую часть добавят дополнительные вопросы.

Как проходит аттестация гидов в Москве

Фото: Комитет по туризму Москвы

Все происходит онлайн, аттестация гидов состоит из двух этапов. Первый — тест из 30 вопросов (нужно ответить верно минимум на 23), на который дается два часа. Второй этап — практическое задание. Требуется провести небольшую экскурсию – рассказать не менее чем о трех точках на маршруте и подробно описать одну из них (для гидов-переводчиков — сделать это на иностранном языке), а затем ответить на вопросы членов комиссии.

“Онлайн-формат экономит время и так комфортнее с морально-психологической точки зрения. При этом процесс сдачи четко организован, а все члены комиссии относятся к тебе очень доброжелательно. Хочется отметить, что и формат сдачи экзамена оптимален: охватываются все детали, в том числе цель экскурсии, время, километраж и объекты на маршруте”, — считает Шульгина.

Фото: Комитет по туризму Москвы

Раньше аттестация проходила офлайн, но в 2023 году в Москве упростили процедуру и перевели ее в онлайн.

Если аттестация прошла успешно, остается оплатить пошлину и забрать аттестат и нагрудный знак. Электронный аттестат появится в личном кабинете на mos.ru, а бумажный экземпляр и нагрудный знак выдадут в течение 15 дней.

Какие премии могут получить гиды

Фото: Комитет по туризму Москвы

Награды в сфере туризма, которые учредило правительство Москвы, также присуждаются экскурсоводам и гидам-переводчикам. Например, в 2023 году в рамках премии «Путеводная звезда» был вручен специальный приз в номинации «Лучший экскурсовод».

Лауреат премии города Москвы в области туризма 2023 Александр Усольцев считает конкурсы удобным способом войти в профессию для молодых кадров.

“Сейчас много конкурсов, например, “Московские мастера” в сфере туризма и гостеприимства. Для начинающих они могут стать “ступенькой” в профессии. Конкурсы проводятся довольно регулярно, в том числе со стороны частных организаций. И человеку, который проявляет интерес, проще войти в краеведение, найти хобби на всю жизнь”, — говорит он.

Всемирный День гида

Фото: Комитет по туризму Москвы

21 февраля отмечается Всемирный День гида — International Tourist Guide Day. Он основан в 1990 году Всемирной федерацией ассоциаций туристических гидов.