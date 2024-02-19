"Какого-то значительного увеличения объема продаж по сравнению с прошлым годом не наблюдается. Если говорить о популярных зарубежных направлениях, то наибольшим спросом на длинные февральские выходные пользуются ОАЭ, Египет, Турция, Таиланд и Мальдивы", — рассказала глава отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова.

Как отметила эксперт, этой зимой Таиланд стал одним из самых востребованных направлений для отдыха россиян.

"Причем мы фиксируем существенный рост интереса к Паттайе, в том числе среди семей с детьми. Власти курорта уже несколько лет работают над улучшением его имиджа. По отзывам туристов, на улицах стало чище, уровень сервиса не вызывает нареканий, многие отели обновлены", — пояснила Макаркова.

Она добавила, что авиабилеты на дальние направления следует бронировать заранее, поскольку спрос на путешествия большой и накануне вылета купить их будет сложно.

Как сообщили в пресс-службе туроператора FUN&SUN, спрос на отдых в длинные февральские выходные сохранился на уровне прошлогоднего.

Почти треть бронирований на эти даты у туроператора приходится на ОАЭ. Второе место занимает Таиланд с долей в 25%, замыкает тройку лидеров Египет (22%). Также в топ-5 вошли Шри-Ланка (8%) и Россия (6%).

"Наибольший прирост бронирований у Турции (плюс 51%) и Египта (плюс 40%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано с тем, что мы увеличили полетную программу на египетские курорты, также у нас есть блоки мест в Стамбул. Прирост Таиланда составил 15%, Мальдив – на 10%", — рассказали в компании.

Фото: Pixabay.com

В "Интуристе" в топе спроса на длинные выходные, приуроченные ко Дню защитника Отечества, также ОАЭ и Таиланд. В пятерку лидеров вошли Россия, Турция, Шри-Ланка и Египет.

"Объем бронирований туров с захватом 23 февраля в целом соответствует ожиданиям. При этом география поездок наших туристов значительно расширилась. Если в прошлом году на даты с заездом 23 февраля они выбирали не более 10 популярных выездных направлений, то в этом году перечень забронированных направлений вырос вдвое. Появились Китай, Индия, Вьетнам и даже страны Европы, включая Францию и Италию", — рассказали в пресс-службе туроператора.

В Anex наибольшим спросом пользуются Таиланд, Шри-Ланка и ОАЭ.

По данным туроператоров, в удаленные страны туристы в основном объединяют праздничные выходные с рабочими днями, чтобы увеличить продолжительность отдыха. Для поездок на уикенд пользуются спросом внутренние направления, а также Стамбул.

Как отметили туроператоры, рейтинг направлений на 23 февраля по России практически не изменился, традиционно популярны Сочи и другие курорты Краснодарского края, Байкал, а также горнолыжные туры на Красную Поляну, в Шерегеш.

"Если говорить об экскурсионных турах, то это, прежде всего Байкал, Северный Кавказ, Санкт-Петербург, Мурманск, Калининград и Алтай. Лист предпочтений по сравнению с прошлым годом остался практически без изменения, за исключением Алтая, который оказался в числе лидеров в этом году", — уточнили в пресс-службе Coral Travel.

В свою очередь, в Anex фиксируют рост спроса на туры в Калининград.

Также россияне активно бронируют экскурсионные туры в Москву и Подмосковье.