Тем не менее, в каждой из стран, где празднуют День всех влюбленных, он может проходить с учетом своих особенностей и традиций.

Великобритания

В Великобритании есть много способов отпраздновать День святого Валентина, в том числе и в современном стиле – с ужином и букетом красных роз.

Что касается традиций, то в стране все еще популярны детские колядки в честь святого Валентина, обряды и гадания среди девушек на суженого. В Уэльсе влюбленные вырезают из дерева ложку, украшают ее сердечками, ключами и замочными скважинами и дарят друг другу.

Несмотря на то, что многие пары отдают предпочтение ужину в ресторане 14 февраля, нередко люди дарят друг другу собственноручно выпеченные булочки с тмином, изюмом и сливами в форме сердец, плюшевых медведей и "валентинки".

Кстати Великобритания – родоначальница "валентинок", которые потом стали популярны по всему миру.

Германия

Немецкие пары обмениваются подарками в форме свиней на День святого Валентина. Принято дарить и получать мягкие игрушки, статуэтки и другие предметы со свиньями, поскольку свинья считается символом удачи, любви и вожделения.

Также пользуются популярностью имбирные пряники и печенья с признаниями и надписями о любви.

Дания, Норвегия

В Дании и Норвегии друзья и родственники обмениваются "валентинками", которые могут быть сентиментальными или юмористическими.

Также в странах дарят анонимные записки или открытки – gaekkebrev. Вместо букв имени – точки. Если удалость отгадать имя отправителя, то на Пасху можно получить пасхальное яйцо или шоколад.

Испания

В Испании 14 февраля празднуется San Valentín с "валентинками", цветами и конфетами, однако в Валенсии считают, что настоящий день влюбленных – 9 октября или День святого Дионисия. Правда, именно святой Дионисий не имеет никакого отношения к любви, так сложилось исторически.

По традиции юноша дарит своей возлюбленной красную розу и марципановую конфету mocaora в форме фруктов, овощей, украшенную шелковой лентой или завернутую в шелковый платок. Девушка же может подарить своему избраннику книгу.

Италия

Фото: Piqsels.com

Италия считается родной страной святого, который стал покровителем влюбленных.

По одной из версий, в III веке епископ из Тернии Валентин тайно проводил свадьбы для католиков, в то время как на них был наложен запрет императора Римской империи Клавдия II Готского. Когда о венчаниях стало известно, Валентина схватили и казнили.

Мощи святого хранятся в Риме в церкви Санта-Мария-ин-Козмедин, возле входа которой находится известная маска Тритона или "Уста истины".

В День святого Валентина в Италии популярны шоколадные конфеты "Поцелуйчики" (Baci), закрепленные к плюшевым сердечкам, мишкам и цветам. На обертках конфет написаны признания о любви на разных языках. В Италии этот день отмечается только влюбленными, не дарят «валентинки» родственникам и друзьям.

Китай

В Китае нет традиции отмечать День святого Валентина среди старших поколений, однако праздник стал популярен у молодежи в крупных городах. Они празднуют этот день походом на вечеринки, обмениваются "валентинками" и подарками, устраивают романтический ужин дома или в ресторане.

Витрины магазинов в городах украшены в тематике Дня всех влюбленных, а в заведениях 14 февраля могут действовать спецпредложения для пар.

При этом у китайцев есть свой традиционный праздник, похожий на День святого Валентина – Цисицзе. Он приходится на седьмой день седьмого месяца по лунному календарю. В 2024 году его будут отмечать 10 августа.

Россия

Праздновать День всех влюбленных масштабно в России начали только в 1990-х годах, заимствовав многие традиции у Европы и США. Тогда же в магазинах появилась соответствующая атрибутика.

Однако еще в Российской империи этот праздник регулярно отмечали, несмотря на недовольство православной церкви. Особенно популярен он был среди дворян: молодые люди отправляли друг другу "валентинки" из шелка или кружева, украшенные цветами. Также в этот день часто устраивали балы, особенно в домах, где были юные девушки на выданье. На них приглашали потенциальных женихов.

В России также есть православный аналог этого праздника – День памяти святых Петра и Февронии, которые считаются покровителями семьи и брака. Его отмечают 8 июля.

США

Фото: Piqsels.com

В США впервые День святого Валентина праздновался в 1777 году. Тогда еще были востребованы самодельные "валентинки", а в XIX веке началось их массовое производство. К ХХ веку в США сформировалась традиция дарить своей возлюбленной или невесте дорогостоящий марципан.

Когда на континенте наладили производство сахара, появились карамельные конфеты красно-белого цвета с поздравлениями, признаниями в любви. Росла популярность и шоколадных конфет, которые упаковывали в красивые коробки в форме сердца.

Сейчас День святого Валентина в США празднуют с большим размахом. Витрины украшают атрибутикой праздника, повсюду продаются цветы, среди них наиболее популярны – красные розы. Забронировать столик в ресторане на 14 февраля тоже задача не из простых.

Филиппины

На Филиппинах в День святого Валентина принято жениться. Тысячи пар заключают брак 14 февраля, некоторые из них в этот день решают обновить данные друг другу клятвы.

Франция

Несмотря на то, что самый романтичный город в мире находится во Франции, 14 февраля для жителей проходит стандартно: обмен "валентинками", ужин в ресторане.

Эстония

В Эстонии этот праздник называется Sōbrapäev, или День друзей. Помимо влюбленных, открытками и подарками обмениваются друзья.

ЮАР

Праздновать День святого Валентина в Южной Африке начинают за неделю до 14 февраля. Витрины магазинов, рынки украшают гирляндами из цветов, бумажными сердцами, а также попугаями, которые в стране считаются "птицами любви".

Мужчины и женщины 14 февраля прикрепляют к рукавам рубашки имена своих возлюбленных. Также принято обмениваться "валентинками".

Празднование дня всех влюбленных включает и многодневные фестивали, вечеринки.

Южная Корея

Фото: Piqsels.com

В Южной Корее празднование Дня всех влюбленных растягивается на три месяца. Так, 14 февраля поздравляют только мужчин. Женщины дарят им подарки, особенно ценится шоколад. Для возлюбленных принято готовить сладости самостоятельно. Через месяц, 14 марта, наступает Белый день, когда мужчины дарят белые или светлые сладости, чаще всего это леденцы на палочках. А вот цветы популярностью не пользуются.

Завершает цепочку праздников Черный день 14 апреля. Одинокие корейцы и кореянки собираются вместе, чтобы пойти поесть праздничное блюдо — лапшу с добавлением черной фасоли.

Ямайка

На Ямайке 14 февраля устраивают нудистские свадьбы. Традиция появилась в начале двухтысячных, когда одна местная турфирма предложила молодоженам надеть на себя только обручальные кольца. Теперь ради голой свадьбы на Ямайку съезжаются нудисты из разных стран.

Япония

Только в Японии шоколад является более популярным подарком, чем «валентинка» или букет цветов. Согласно традиции, 14 февраля в стране женщины поздравляют мужчин и дарят им шоколад и конфеты.

Чтобы обозначить свое отношение к мужчине, принято дарить разные виды шоколада. Так, honmei choco – это шоколад от чистого сердца, который дарят своим возлюбленным. Giri choco или шоколад из чувства долга предназначен для коллег-мужчин или одноклассников, а tomo choco – шоколад для друзей.

14 марта наступает Белый день, когда мужчины должны дарить женщинам подарки и сладости белого цвета – зефир, маршмэллоу, конфеты из белого шоколада.