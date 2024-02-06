Фото: Интерфакс

"Туризм становится локомотивом для развития других отраслей. И это не только транспорт, культура, общепит, это еще и закупки сложной машиностроительной продукции. Ранее практически вся техника для горных курортов поставлялась из-за рубежа. При введении международных санкций многие курорты столкнулись со сложностями в эксплуатации и строительстве новых объектов. Мы понимаем, что нам нужно собственное производство, так как сейчас идет ускоренное развитие туристической инфраструктуры в стране, в том числе горнолыжных курортов. Импортозамещение позволит повысить уровень технологического суверенитета в этой сфере", — сказал глава Минэкономразвития Максим Решетников на церемонии подписания соглашения о поставке канатных дорог для курорта Архыз на выставке "Россия".

Что построят на курорте Архыз

Архыз – горный курорт в Карачаево-Черкессии, его создание началось в 2011 году. Здесь работают восемь канатных дорог, протяженность трасс составляет 27 км. В прошлом году группа "Мантера" выкупила курорт у государства с обязательствами инвестирования, и сейчас занимается его расширением и развитием. В частности, до 2027 года здесь планируется построить шесть канатных дорог гондольного и кресельного типа и проложить не менее 30 км новых трасс. Число мест в гостиницах будет доведено до 8 тыс.

Соглашение подписали группа "Мантера" и недавно созданный российский производитель горнолыжной техники ООО "Руслет", входящий в группу компаний "Васта Дискавери". Компания обязалась произвести и поставить на курорт до 2026 года пять современных дорог с отцепляемым зажимом из шести, которые планируется ввести в эксплуатацию к 2027 году.

Фото: Пресс-служба "Кавказ.рф"

Гендиректор группы "Мантера" Вадим Трукшин напомнил, что одна из поставленных правительством задач – достичь к 2030 году достичь цифры в 140 миллионов поездок по России, из которых 16 млн составит доля горнолыжных курортов.

"Для их создания нужна широкая номенклатура оборудования. Мы рассчитываем, что отечественная промышленность откликнется на тот спрос, который создала индустрия за последние 10 лет, и сможет ответить на этот вызов. Именно поэтому мы рассчитываем на компанию "Руслет" как нового игрока, который принес в страну современные технологии и локализовал их", — сказал он.

По словам Трукшина, группа "Мантера" готова отдавать приоритет российским производителям и обеспечивать их заказами при реализации новых проектов.

В России создается новое производство канатных дорог

Решетников назвал подписанное соглашение между "Мантерой" и "Руслет" знаковым, как и появление в России нового производителя канатных дорог.

"Очень важно, что эти инвестиции идут не на закупку импортного оборудования, а на заказы наших для предприятий, более того, на заказы для компании, которая ранее не участвовала в производстве. Это, по сути, новая компания, которая создается именно под производство канатных дорог, создается новая особая экономическая зона в Тверской области. Новый, по сути, крупный завод под это", — подчеркнул министр.

Как сообщалось, в Тверской области началось строительство завода по выпуску и обслуживанию пассажирских подвесных канатных дорог, которое будет завершено в 2029 году. Планируемые инвестиции в проект составляют более 3 млрд рублей, объем производства — 10 канатных дорог в год. Проект также реализует группа "Васта Дискавери".

Фото: Курорт Красная Поляна

Решетников заметил, что существуют и другие проекты создания российского оборудования для горных курортов, в том числе снегоходов в Ярославской области.

"Это очень серьезные шаги к локализации, и мы и дальше будем поддерживать такого рода движение. Мы понимаем, что придется пройти определенный путь, так как любая новая продукция требует доводки, а это крайне сложный проект с инженерной точки зрения, и он потребуют большой кооперации среди российских предприятий", — сказал министр.

Гендиректор ООО "Руслет" Дмитрий Сидорович заверил, что компания планирует в полном объеме закрыть потребности рынка в высокоскоростных канатных дорогах с отцепляемым зажимом.

Какие канатки нужны курортам

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, насколько остро в России стоит проблема замены горных канатных дорог, он отметил, что на всех современных курортах уже стоят высокоскоростные дороги. Это, например, "Роза Хутор", "Газпром Лаура", "Большой Вудъявр" в Кировске Мурманской области, "Горный воздух" на Сахалине.

"Есть также небольшие курорты в средней полосе России, где используются канатные дороги с отцепляемым зажимом. Такое же современное оборудование, например, и на Московской канатной дороге. Но еще много курортов, где работают канатки предыдущего поколения – буксировочные дороги или канатки с фиксированным зажимом. Это устаревшая технология, когда кресла или кабины не замедляются на станции, садиться на них неудобно, при этом скорость движения подъемника медленная, на длинных расстояниях туристы мерзнут, это некомфортно", — сказал эксперт.

Он заметил, что компания сейчас стремится использовать научно-технический потенциал российских вузов для проектирования современных канатных дорог.

"Руслет" и "ТверьКанатДор" инициировали учебные программы с МГТУ имени Баумана, с Московским политехническим университетом, учебно-производственным комплексом "Протон", которые позволят готовить специалистов в этой сфере. В СССР была своя сильная школа проектирования и производства канатных дорог, и сейчас мы совместно с отечественными производителями, НИИ, вузами активно развиваем ее. Наша цель — не просто достичь уровня европейских производителей, но и сделать лучше их. И у нас есть сегодня для этого все возможности, включая государственную поддержку", — сказал Сидорович.

Он напомнил, что сейчас разрабатывается механизм субсидирования процентной ставки для инвесторов, приобретающих отечественное оборудование для горнолыжных курортов

Придут ли на российский рынок китайские производители

Говоря о конкуренции российских производителей с китайскими, эксперт отметил, что у них "серьезные амбиции по выходу на российский рынок и расширению своего присутствия".

"Но мы знакомы с китайской производственной доктриной. В России канатная транспортная индустрия развивалась по европейским нормам безопасности. А в Китае они другие: пройти сертификацию по классу безопасности оборудования там проще, чем в Европе, и это о многом говорит. Кроме того, Китай сейчас использует технологии, которые применялись в Европе два производственных поколения назад. Это по большей степени скромные и устаревшие установки, которые имеют низкую степень надежности. В Китае другие запросы и ожидания у туристов, там другой уровень комфорта, частые отказы в работе канатных дорог", — сказал Сидорович.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

По его словам, сейчас на четырех объектах в России устанавливается китайское канатное оборудование, но успешных вводов в эксплуатацию пока нет.

"С 1 июня 2024 года будет введена сертификация, которая разрабатывается по инициативе Минпромторга после ухода европейских производителей. В результате производителям придется выполнять целый ряд требований, которые в большей степени касаются не отказа в устойчивости и надежности оборудования, а безопасности канатной дороги, которую нужно будет обеспечить еще на стадии проектирования и технологических решений, производственного процесса. Это касается и станционного оборудования, и металлоконструкций, и механизмов. Думаю, после введения этих требований китайским производителями будет еще сложнее обеспечить соответствие своих технологий российскому техническому регулированию. Нельзя забывать, что пассажирская подвесная канатная дорога – это особо опасный производственный объект, и от его надежности и безопасности зависит жизнь людей", — подчеркнул эксперт.

По данным Ассоциации горнолыжных комплексов, территорий и сервиса, общая численность ГЛК в России около 400. Из них стабильно работают 250 курортов, расположенных в 68 субъектах РФ. Общая протяженность трасс наиболее крупных объектов составляет 500 км.