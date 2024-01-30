Австрия

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Размер туристического сбора в Австрии зависит от региона посещения. Сбор оплачивается на месте во время размещения. В Вене или Зальцбурге он составит 3% к счету отеля за проживание на человека.

Бельгия

Туристический налог в Бельгии нужно оплачивать в гостиницах и других объектах размещения за каждую ночь пребывания. Иногда плата входит в стоимость бронирования, но некоторые гостиницы предпочитают взимать еще как дополнительную.

Так, в Антверпене и Брюгге туристический сбор взимается за номер, а не за количество туристов в нем. В Брюсселе размер налога варьируется от категории и рейтинга отеля.

В среднем туристический сбор в Бельгии составит около 7,5 евро с человека.

Болгария

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Туристический налог в Болгарии взимается в объектах размещения и составляет не более 1,5 евро с человека за ночь в зависимости от региона и класса гостиницы.

Бутан

Туристический налог в Бутане считается самым высоким в мире. До осени 2022 года он составлял $250 на человека в день в высокий сезон и немного меньше в низкий. В настоящее время его заменил «налог на устойчивое развитие» в размере $200 за ночь.

Великобритания

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Манчестер стал первым британским городом, который ввел туристический сбор. С 1 апреля 2023 года путешественникам при заселении в гостиницы нужно оплатить налог в размере 1 евро за ночь.

Венгрия

В Венгрии туристический налог взимается только в Будапеште. Он составляет 4% от стоимости выбранного гостиничного номера.

Германия

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В городах Германии взимается Kulturförderabgabe (налог на культуру) или Bettensteuer (налог на кровать). Его размер варьируется от 0,50 евро до 4 евро с человека за ночь или 5% от стоимости номера в зависимости от типа проживания, стоимости номера и местоположения.

При этом сбор не взимается в городах Баварии, крупнейшего туристического региона страны.

Греция

С 2024 года в Греции начнут взимать с туристов климатический налог, он заменит действующий гостиничный и будет действовать в высокий сезон – с марта по октябрь.

Размер налога будет варьироваться в зависимости от категории гостиницы и составит от 1 до 4 евро за ночь. Сбор не включен в стоимость проживания, его надо оплатить на месте при заселении.

При этом сохраняется туристический сбор и в низкий сезон. Он зависит от количества звезд в отеле или количества арендованных комнат и составляет от 0,5 до 4 евро за сутки с ноября по февраль.

Евросоюз

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С 2024 года гражданам стран, не входящих в Евросоюз, в том числе американцам, австралийцам, британцам и другим путешественникам из-за пределов Шенгенской зоны, для въезда необходимо будет заполнить заявление стоимостью 7 евро. Сбор не будет взиматься с лиц моложе 18 лет или старше 70 лет.

Индонезия

Туристический сбор в Индонезии взимается только на острове Бали. С 2019 года необходимо оплачивать налог в размере 9 евро с человека. Доходы с него идут на финансирование программ по сохранению окружающей среды и балийской культуры.

С 14 февраля 2024 года туристический налог на Бали будет взиматься в аэропорту Денпасар. В терминалах аэропорта будут обустроены пять терминалов Bank Rakyat Indonesia для оплаты сбора. Также его можно оплатить заранее онлайн на сайте https://lovebali.baliprov.go.id/ или при заселении в отель. Размер сбора составит 150 тыс. индонезийских рупий или около $10.

Средства от туристического сбора будут направлены не только на поддержание благоприятной экологической обстановки на Бали, но и на борьбу с мусором, на который жалуются многие путешественники.

Испания

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В Испании курортный сбор взимается в Барселоне, Каталонии, на Балеарских островах и с 2024 года в Валенсии.

Туристический сбор в Барселоне состоит из регионального, который идет в бюджет Каталонии и зависит от выбранной гостиницы (2,25 евро), и общегородского.

С 1 апреля 2023 года городской туристический налог вырос до 2,75 евро за ночь. Второе повышение запланировано на 1 апреля 2024 года, комиссия вырастет до 3,25 евро.

Туристический налог взимается с путешественников, проживающих в официальных объектах размещения.

Доходы с налога используются для финансирования инфраструктуры Барселоны, улучшения дорог, автобусного сообщения.

На Майорке, Менорке, Ибице и Форментере его сумма зависит от выбранного туристами объекта размещения, но не более 4 евро за сутки с человека. В низкий сезон (с 1 ноября по 30 апреля) налог составляет 50% от его суммы в высокий сезон. Дети до 16 лет от уплаты освобождены.

Власти Валенсии пока не определили дату запуска турналога. Планируется, что налог на туристическое пребывание (IVET) или сбор будет взиматься с туристов во всех типах объектов размещения в регионе, включая отели, хостелы, апартаменты и кемпинги. Он составит от 50 центов до 2 евро за ночь в зависимости от выбранного жилья, но не более чем за семь ночей.

Пассажиры круизных лайнеров также будут платить туристический налог в размере 1,5 евро в день.

По заверениям властей региона, сбор пойдет на развитие турсектора Валенсии, а также на предоставление доступного жилья местным жителям в наиболее популярных туристических местах.

Италия

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В Италии размер туристического сбора зависит от того, в какой регион планирует отправиться турист. Если речь идет о Риме, то там налог составит от 3 до 7 евро в сутки с человека в зависимости от выбранного объекта размещения. В Милане те же правила, но сбор не превысит 5 евро с человека за ночь в высокий сезон, а в низкий будет на 50% меньше.

С весны 2024 года власти Венеции будут взимать с туристов плату в размере 5 евро с человека за однодневное посещение города в выходные и другие праздничные дни с апреля по середину июля – всего 29 дней̆. Кроме того, платить нужно только в часы-пик – с 08:30 до 16:00.

Платить за въезд в город придется туристам старше 14 лет. Для этого путешественнику нужно будет зайти на специальный сайт, пройти регистрацию (число мест будет ограничено) и оплатить билет. Взамен он получит QR-код, который нужно показать в случае проверки. Штраф за несоблюдение нового правила составит от 50 до 300 евро.

Средства от туристического сбора пойдут на техническое обслуживание города, помощь жителям и улучшение качества их жизни.

Туристам, которые останавливаются в Венеции с ночевкой в гостинице, сбор оплачивать не нужно. С них при заселении взимается налог на проживание – от 1 до 1,5 евро за ночь (не более 7 ночей) в зависимости от категории отеля.

Карибские острова

На большинстве Карибских островов туристический налог включен в стоимость проживания или оплачивается при выезде из отеля. Сбор составляет от 13 евро за ночь на Багамах до 45 евро на Антигуа и Барбуде.

Латвия

В 2023 году Рига ввела туристический сбор, который составляет 1 евро за ночь, но не более 10 евро, если турист остается в Риге на более длительный срок. От уплаты сбора освобождены дети до 18 лет.

Литва

В Вильнюсе взимается городской сбор в размере 1 евро в сутки. Сбор платят все путешественники старше 18 лет, которые останавливаются в отелях, хостелах, апартаментах, а также в жилье, забронированном на онлайн-агрегаторах.

В Каунасе он составляет 0,5 евро в сутки с человека для постояльцев старше 18 лет. Налог оплачивается на ресепшн при заселении. При этом многие отели на курортах включают налог в стоимость номера.

Малайзия

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С 1 сентября 2017 года власти Малайзии взимают с туристов налог Tourism Promotional Fee за проживание в отелях и апартаментах. Он составляет чуть больше 4 евро за сутки в номере. Сбор нужно оплатить в день заселения.

Нидерланды

В Нидерландах с туристов взимается налог на размещение (за ночь) под названием Toeristenbelasting. Его размер зависит от класса отеля и типа проживания, а также от муниципалитета, где остановился путешественник.

В Амстердаме действует самый высокий туристский налог в Европе. В 2024 году он вырос с 7% до 12,5% от стоимости номера туристов в отеле. Для пассажиров круизных лайнеров установлены отдельные меры — такие туристы будут платить налог 11 евро на человека вместо 8 евро.

От налога освобождены дети, а также подростки до 16 лет. Кроме того, власти Амстердама ввели налоговый сбор за проживание в кемпинге, он составляет 1 евро. До 10% вырос налог на аренду квартир, в том числе на сервисе по бронированию частного жилья Airbnb. Также Амстердам требует оплаты налога в 8 евро с людей, прибывших в город на лодке.

Новая Зеландия

Туристы, некоторые студенты и рабочие, приезжающие в Новую Зеландию, должны по прибытии оплатить сбор за охрану природы и туризм в размере $35 (новозеландских). От налога освобождены граждане Австралии.

ОАЭ

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В Дубае и эмирате Рас-эль-Хайма туристический налог составляет от $3 до 15 и оплачивается наличными в местной валюте (дирхамы) либо при заселении, либо при выезде на усмотрение объекта размещения. Если в номере или апартаментах несколько комнат, налог нужно платить за каждую из них.

В эмирате Абу-Даби туристический налог на все категории отелей составляет $4 в сутки за каждую комнату в отелях любой категории, включая апартаменты. Сумма сбора также определяется количеством комнат в номере.

Португалия

Туристический налог в Португалии взимается в 13 из 308 муниципалитетов, включая Порту (2 евро за ночь, но не более 7 ночей), Лиссабон (1 евро за ночь) и Фару.

Популярный у туристов рыбацкий город Ольян в провинции Алгарве с 2023 года взимает туристический налог. С апреля по октябрь туристу придется заплатить 2 евро в сутки, но не более чем за 5 ночей, с ноября по март – 1 евро.

Налог не взимается с детей до 16 лет.

По словам местных властей, доходы от туристического сбора пойдут на минимизацию влияния туризма на провинцию Алгарве, в частности, для повышения чистоты и безопасности.

Ольян стал третьим муниципалитетом в Алгарве, где введен туристический налог, после Фару (1,5 евро за ночь до 7 ночей̆ в период с марта по октябрь) и Вила-Реал-де-Санто-Антонио (1 евро за ночь до 7 ночей). Налог взимается с туристов от 13 лет.

Россия

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В настоящее время в ряде регионов России действует экспериментальная программа по взиманию курортного сбора. Размер налога определяют местные власти, но он не должен превышать 100 рублей в сутки с человека. Оплачивать сбор в гостиницах должны иностранцы и россияне, начиная с 18 лет.

Курортный сбор в Сочи в Краснодарском крае составляет 50 рублей, в Анапе, Геленджике, Ейске, на федеральной территории «Сириус» и еще в нескольких муниципальных образованиях – 30 рублей в сутки.

С 1 января 2024 года курортный сбор ввели в Новороссийске и Туапсе, он составляет 30 рублей в сутки.

В Ставропольском крае курортный сбор взимается в Ессентуках, Кисловодске, Железноводске и Пятигорске. С 1 января 2023 года налог вырос до 100 рублей с человека в сутки.

В Алтайском крае курортный сбор взимается только на территории курорта Белокуриха, там туристам придется заплатить 50 рублей с человека в сутки.

С 1 апреля 2024 года курортный сбор будет взиматься с туристов в Санкт-Петербурге. Предполагается, что его размер составит 100 рублей с человека в сутки.

Словения

Размер туристического налога в Словении варьируется в зависимости от местоположения и рейтинга отеля. В крупных городах и на курортах, включая Любляну и Блед она составит около 3 евро с человека за ночь.

США

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В США с туристов взимается так называемый городской налог (City Tax), его размер может меняться от города к городу. Сбор может быть включен в стоимость гостиницы, а если номер был оплачен онлайн при бронировании, то налог необходимо оплатить при выезде из отеля.

Во всех отелях Нью-Йорка действует сбор на проживание – 14,75% и фиксированный налог в размере $3,5 за ночь. Самый высокий туристический налог в Хьюстоне – 17%.

Таиланд

С 2022 года Таиланд планирует ввести туристический сбор – сначала в июне 2023 года, затем в 2024. Но согласовать этот механизм не удалось, поэтому подтвержденных планов по введению сбора нет.

Франция

Во Франции необходимо платить «налог на недвижимость». Он добавляется ко счету за гостиницу и зависит города, в котором турист остановился. Стоимость сбора варьируются от 0,20 до 4 евро с человека за ночь.

Популярные туристические центры, такие, как Париж и Лион, используют полученные средства для поддержания туристической инфраструктуры.

Хорватия

В Хорватии туристический сбор взимается в объектах размещения. В высокий сезон налог выше и составляет около 10 кун (1,33 евро) с человека за ночь. В гостиницах на курортах Пулы он включен в стоимость размещения, в Дубровнике и близ него сбор оплачивается дополнительно.

Черногория

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Самостоятельным туристам нужно оплатить курортный сбор и зарегистрироваться в полиции или турбюро. Пройти эту процедуру нужно в течение 24 часов с момента въезда в страну.

Для туристических городов (Будва, Котор, Бар, Тиват и т.д.) сбор составляет 1 евро в сутки с человека, в остальных менее одного евро. Его можно оплатить на почте или в банке. Там нужно предъявить сотрудникам паспорт и сообщить число дней, которое ты планируешь провести в Черногории. Далее на руки выдается заветная бумажка о регистрации, она же «розовая бумажка» или «белый картон» в зависимости от курорта, где будет отдыхать путешественник.

После выполнения этой процедуры необходимо найти туристическое бюро (вывеска Turisticka organizacija), где иностранец должен зарегистрироваться. При себе нужно иметь паспорт, чек об оплате сбора и адрес проживания в Черногории (отеля, хостела, апартаментов). Если у путешественника отсутствует регистрация, ему грозит штраф в размере 200 евро.

Чехия

Туристический сбор в Чехии нужно платить только в Праге. Он составляет менее 1 евро на человека за ночь до 60 ночей. Налог не взимается с лиц до 18 лет.

Швейцария

Туристический налог в Швейцарии взимаются с туристов, чей срок пребывания в объектах размещения не превышает 40 дней. Его размер зависит от региона, в среднем он составляет около 2,2 евро с человека за ночь. В гостиницах он оплачивается отдельно.

Япония

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В Японии туристы платят налог на выезд из страны, он составляет около 8 евро с человека.

Также отдельно взимается туристический сбор в популярном у иностранцев городе Киото. Постояльцам отелей, гостиниц, отелей и хостелов придется заплатить от $1,8 до $9 в сутки в зависимости от категории объекта размещения. От налога освобождены школьники, студенты, а также сопровождающие их лица.

Туристический налог в Токио и Осаке взимается в том случае, если стоимость номера превысила $90 за сутки.