«Подавляющее большинство туристов зимой отдают предпочтение Пхукету, второе место по спросу – у Паттайи. Но именно на этот курорт следует обратить внимание туристам, ищущим бюджетные, но качественные объекты размещения. Цены на туры в Паттайю из всех городов вылета сейчас ниже, чем туры на Пхукет. Экономия составляет в среднем 30%», — рассказала глава отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова.

Coral Travel реализует полетную программу в Паттайю на рейсах Red Wings из 6 городов России – Москвы, Екатеринбурга, Самары, Иркутска, Красноярска и Новосибирска.

Россияне выбирают в Паттайе отели 4 и 5*

Фото: Piqsels.com

По словам Макарковой, в Паттайе наблюдается рост спроса на отели 4*, а прежде наиболее популярное размещение в трехзвездочных гостиницах туристы стали выбирать реже.

«Разница в цене между гостиницами 3 и 4*сократилась. Поэтому те туристы, которые могут позволить себе сейчас Таиланд, выбирают более качественные варианты размещения», – пояснила Макаркова.

Интерес россиян к Паттайе подтвердили и в пресс-службе туроператора FUN&SUN.

«Паттайя – курорт с развитой инфраструктурой. Помимо пляжного отдыха, там большой ассортимент экскурсионных программ, и туристы сочетают пляжи и поездки во время отпуска», — рассказали в пресс-службе.

Как отметили в компании, чаще всего туристы бронируют отели 4-5*, также востребованные качественные трехзвездочные гостиницы.

Каким категориям туристов стоит ехать в Паттайю

Фото: Pixabay.com

«Курорт подойдет разным категориям туристов. Для семей с детьми здесь много отелей с хорошей детской инфраструктурой. Есть зоопарки, аквариумы, фермы с животными, аквапарки. В то же время здесь будет комфортно и молодежи, поскольку в Паттайе есть улица баров, круизы с вечеринками, возможны полеты на зиплайне, есть разнообразные рестораны не только местной и азиатской кухни, но и европейской, австралийской», — сообщили в FUN&SUN.

В свою очередь, в пресс-службе туроператора Space Travel сказали, что, несмотря на популярность основных курортов Таиланда, Паттайя более востребована в летние месяцы, когда на Пхукете начинается сезон дождей.

«В основном российские туристы бронируют в Паттайе гостиницы среднего ценового сегмента 3-4*. Чаще всего выбирают семейные пляжные отели с большой территорией. Средний срок поездки составляет 9-10 ночей», — пояснили в компании.

Там также сообщили, что отдых в самой Паттайе придется по вкусу молодежи, а семьям с детьми больше подойдет пригород, например, район Джомтьен.

Преображение Паттайи

Фото: Pixabay.com

Как сообщает газета Bangkok Post, власти Паттайи уже несколько лет работают над улучшением имиджа курорта, который когда-то прославился массажными салонами, стриптиз-барами и «улицей красных фонарей» — Walking street и из-за этого потерял семейных туристов. Так, Ассоциация федерации туризма Чонбури (ACTF) в конце 2023 года негативно отреагировала на решение властей продлить работу ночных заведений на набережной Паттайи до четырех утра. В ассоциации считают, что это может снизить качество отдыха туристов, которые приехали с семьей. Туроператоры из России и Тайваня также выразили обеспокоенность, поскольку раньше у Паттайи была репутация бюджетного курорта с развитой ночной жизнью и секс-индустрией.

Президент ACTF Танет Супорнсахасрунгси отметил, что Паттайе необходимо сосредоточиться на привлечении обеспеченных туристов, продвигая оздоровительный туризм.

Как отмечают в Ассоциации туроператоров, российские туристы, долгое время не посещавшие Паттайю и вернувшиеся туда в этом году, не узнают курорт: он стал опрятным и благородным. По их впечатлениям, уровень сервиса не вызывает никаких нареканий, отели обновлены, на улицах чистота и порядок, стало приятно гулять с детьми.

«Курорт действительно преобразился и стал привлекать больше семей с детьми», — подтвердили в Coral Travel.