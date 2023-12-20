Краснодарский край

По заявлениям властей Краснодарского края, как и в прошлом году в регионе решили отказаться от масштабных мероприятий. Несмотря на это, регион ожидает принять рекордное количество туристов

"Мы не видели такой заполняемости отелей 10 лет — горный кластер забронирован, ждем много гостей. В новогодние каникулы мы ждем более 450 тысяч туристов, только в Сочи — 300 тыс. ", — приводятся слова губернатора Кубани Вениамина Кондратьева на сайте краевой администрации

Власти Краснодара поддержали решение губернатора Кубани, отказавшись не только от масштабных новогодних гуляний, но и от праздничного фейерверка.

"Естественно, не будет городских фейерверков и массовых концертов на площадях. Мы продолжаем отмечать важные события в рамках концепции, основанной на безопасности и поддержке наших бойцов в зоне СВО. (...) А праздновать с салютами и хороводами на Главной площади будем, когда все, кого мы ждем, вернутся домой с победой" — написал мэр города Евгений Наумов в своем телеграм-канале.

Кроме того, в пресс-службе города сообщили о планах организовать в новогодние праздники для гостей и жителей Краснодара локальные акции и концерты. А в городских парках 23 декабря в 12:00 мск состоится торжественное открытие Новогодних елок, а со 2 по 5 января — пройдут новогодние карнавалы.

Фото: пресс-служба курорта Роза Хутор

Также в кубанской столице с 26 декабря по 8 января на Пушкинской площади будет работать Рождественская ярмарка, где можно будет приобрести все необходимое к праздничному столу, попробовать кубанские вина и отправить письмо Деду Морозу. А на улицах города до 15 января можно будет увидеть новогодний общественный транспорт и даже встретить в нем Деда Мороза и Снегурочку.

В свою очередь в пресс-службе администрации Анапы сообщили, что в городе-курорте с 15 декабря стартовал сезонный туристический проект "Зимуй в Анапе", который продлится до самой весны. В его рамках 30 декабря 2023 года по 15 января 2024 года пройдет цикл бесплатных мероприятий для взрослых и детей. Город ожидает на новогодние праздники принять не менее 50 тыс. туристов.

Со своей стороны директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Кирилл Ярыш заявил о том, что общая загрузка гостиниц и санаториев в первую декаду 2024 года прогнозируется на уровне 77%, в горном кластере она дойдет до 90%, номерной фонд ряда крупных комплексов будет заполнен на 100%.

"Сейчас в Сочи единовременно отдыхают 95 тысяч человек. По итогам года турпоток составит 7,6 миллиона человек, что почти на 6% превышает прошлогодние показатели", — сказал Ярыш.

В Сочи, по сообщению местной администрации, также будут проводится ряд локальных акций и концертом, посвященных праздникам. Для детей из малообеспеченных семей, детей-сирот и детей участников СВО пройдут бесплатные новогодние мероприятия с подарками.

Северная Осетия

В Северной Осетии на новогодние праздники отмечается высокий уровень бронирования в гостиницах и отелях, а также рост на 50% количества зарезервированных путевок в республику по сравнению с показателем минувшего года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главы и правительства региона.

"По разным подсчетам, регион только на новогодние праздники сезона 2022-2023 года посетили до 60 тысяч туристов. Поскольку ежегодно эта цифра увеличивается на 30-35%, соответственно ожидаем увеличения и на предстоящие праздники", — сказал сотрудник пресс-службы.

Собеседник агентства уточнил, что на период СВО власти отказались от проведения новогодних праздничных концертов. При этом праздничные мероприятия запланированы во всех районах республики, включая Владикавказ.

"Приобретены новогодние подарки детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей. Около 1,9 тыс. детей посетят новогодние представления и получат сладкие подарки, в том числе дети военнослужащих, добровольцев и мобилизованных, проходящих службу в зоне СВО и дети из семей погибших военнослужащих", — добавил он.

Крым

Фото: Интерфакс / Григорий Колпаков

В Крыму организованных массовых гуляний в новогодние праздники не будет из соображений безопасности, продолжит действовать запрет на использование пиротехники, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.

При этом, по его словам, в ограниченном формате пройдут новогодние праздники для детей. В населенных пунктах устанавливают елки, украшают улицы. По последним данным Минкурортов Крыма, уровень бронирования отелей пока сопоставим с прошлогодним показателем.

Масштабных общегородских гуляний в новогодние выходные и праздничные дни не запланировано и в Волгограде. Также администрацией города принято решение не устраивать праздничный фейерверк в новогоднюю ночь.

При этом в детских садах, домах культуры и других аналогичных заведениях, по данным пресс-службы городской администрации, пройдут утренники, костюмированные постановки и другие аналогичные мероприятия для детей.

Кроме того, музыкальный и молодежный театры проведут благотворительные новогодние спектакли для детей из семей участников СВО.

Волгоградская область

Как сообщили "Интерфаксу" в комитете экономической политики и развития Волгоградской области, регион в период новогодних праздников планирует принять порядка 29 тыс. туристов — это больше почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отказались от фейерверка в новогоднюю ночь и власти города Урюпинска Волгоградской области По информации размещенной администрацией города в телеграм-канале, такое решение принято по просьбам жителей.

Ингушетия

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов также заявил об отмене массовых мероприятий и новогодних салютов.

"Как и в прошлом году, в республике не будет новогодних салютов и масштабных праздничных мероприятий. Формат изменен в связи со сложившейся общественно-политической ситуацией в стране и в мире", — написал Калиматов в своем телеграм-канале.

Ростовская область

В Ростовской области по распоряжению губернатора региона с декабря по март введен запрет на использование пиротехники, что соответственно говорит и об отмене новогодних фейерверков.

Тем не менее, как сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области, ряд новогодних мероприятий запланирован в учреждениях культуры региона.

"В государственных музеях традиционно пройдут развлекательно-познавательные мероприятия, тематические экскурсии, новогодние представления и мастер-классы. В большинстве своем эти праздничные мероприятия будут доступны для посещения по "Пушкинской карте", — приводятся в сообщении слова первого замгубернатора региона Игоря Гуськова.

Ставропольский край

Фото: Pixabay.com

В свою очередь губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров назвал правильным решение об отмене новогодних корпоративов в государственных и муниципальных структурах.

"Идет спецоперация, поэтому в государственных и муниципальных структурах считаю правильным не проводить корпоративы. От больших развлекательных мероприятий и салютов в территориях тоже стоит отказаться, кроме детских представлений. А средства направить в помощь бойцам", — написал Владимиров в своем телеграм-канале.

Кроме того, он призвал в период новогодних праздников руководителей территорий посетить госпитали, где лечатся бойцы. Поздравить их, сказать спасибо медикам.

В краевой столице для горожан будут работать ледовый каток и новогодняя ярмарка на площади Ленина. В промышленном районе города состоится фестиваль елочных украшений "Узоры зимы".

Кабардино-Балкария

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил, что в республике массовых мероприятий не будет.

"В этом году каких-либо масштабных массовых праздничных мероприятий не планируется. Вместе с тем у нас в образовательных организациях, дошкольных учреждениях состоятся новогодние утренники, праздничные елки, театрализованные представления. С учетом этого, необходимо реализовать дополнительные меры безопасности в местах массового пребывания людей", — написал Коков в своем телеграм-канале.

Со своей стороны в Минкультуры КБР "Интерфаксу" сообщили, что в преддверии Нового года в Кабардино-Балкарии состоятся традиционные общереспубликанские праздничные мероприятия для юных жителей республики, которые пройдут в государственном музыкальном театре, концертных залах, театрах, домах культуры и т.д. Гостями новогодних праздников, в том числе станут дети участников спецоперации, дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, дети-инвалиды и другие.

В министерстве курортов и туризма Кабардино-Балкарии агентству заявили, что в республике прогнозируют увеличение турпотока на предстоящие новогодние каникулы.

"По прогнозным данным, в период новогодних праздников ожидается принять более 81,7 тыс. человек, что на 10% больше аналогичного периода прошлого года, когда курорты КБР посетили 73,7 тыс. человек", — сказал представитель Минкурортов КБР.

Карачаево-Черкессия

Власти Карачаево-Черкесии также заявили об отсутствии планов проводить масштабные праздничные мероприятия.

"В этом году, как и в прошлом, в Карачаево-Черкесии никаких излишних праздничных новогодних мероприятий не планируется. При этом неизменными в преддверии Нового года будут мероприятия для юных жителей Карачаево-Черкесии. Особое внимание будет уделено детям участников СВО и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главы КЧР.

В свою очередь первый заместитель министра курортов и туризма Карачаево-Черкесской республики Артем Овчинников сообщил агентству, что курорты республики очень востребованы во время новогодних праздников.

"Горнолыжный сезон — драйвер туризма в Карачаево-Черкесии, а новогодние каникулы закономерно самый популярный период. Оценочно, курорты за зимние выходные примут около 190 тыс. человек, это процентов на 10 больше, чем в прошлом году. Растет число людей, приобретающих специальные турпакеты, где также предусмотрен трансфер на специальном туристическом поезде, инициированном в этом году впервые Минтуризмом КЧР совместно с ОАО "РЖД", — сказал Овчинников.

Дагестан

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

В то же время власти Махачкалы заявили о множестве планируемых праздничных мероприятий в новогодний период.

Как сообщается на сайте администрации Махачкалы, в этом году праздничные мероприятия пройдут не только на главной площади, но и на улицах города, в скверах, парке культуры и отдыха имени Расула Гамзатова в Эльтавском лесу. В частности, в Махачкале пройдет новогодняя ярмарка.

Для детей участников СВО в Махачкале будут организованы новогодние представления, где каждый ребенок получит подарок от администрации города.

"Большое количество мероприятий будет проведено управлениями культуры, образования, спорта, туризма и работы с молодежью, ими планируется охватить около 150 тыс. детей и подростков. Не останутся без внимания дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, дети из малоимущих детей, дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации", — сообщает пресс-служба администрации города.

Адыгея

Как заявили "Интерфаксу" в пресс-службе главы Адыгеи, республика проведет ряд мероприятий для детей из малообеспеченных семей, детей-сирот и детей участников СВО. Так, с 26 по 28 декабря 2023 года в Театральном объединении Республики Адыгея для 2,5 тыс. детей пройдут новогодние благотворительные мероприятия главы региона.

В Майкопе в новогоднюю ночь и в период новогодних каникул пройдут выставки, концерты, спортивные конкурсы и фестиваль.

Адыгея в период новогодних праздников планирует принять около 100 тыс. гостей.

"Ожидаем около 100 тыс. туристов. Учитывая тенденции лета, (туристов — ИФ) будет не меньше, чем в прошлом году, январь — один из пиковых месяцев", — сообщили агентству в пресс-службе главы республики.

Астраханская область

Астрахань также планирует масштабно провести новогодние праздники. Так, министр культуры региона Ольга Прокофьева на недавнем заседании областного правительства заявила, что в регионе пройдет более 500 новогодних мероприятий.

Среди них спектакли, мастер-классы, выставки, новогодние представления, праздничные концерты, выставка-ярмарка новогодних сувениров, мастерские, квесты, лингвострановедческий вечер, акции, конкурсы.

Порядка 220 мероприятий организуют областные учреждения культуры и более 350 — муниципальные учреждения культуры. По прогнозам областного Минкульта, праздничные мероприятия охватят 150 тысяч жителей.