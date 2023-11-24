Алтай (республика)

«Манжерок»

Горнолыжный курорт находится в одноименном селе в заповедной зоне у подножия горы Малая Синюха и рядом с единственным в Республике Алтай теплым озером. Туркомплекс стоит на популярном у туристов Чуйском тракте.

Зимний сезон на курорте открыт, туристам доступны 30 километров трасс. Сезон катания обычно завершается к концу марта.

Стоимость ски-пасса на один день в будни составит 1,1 тыс. рублей за взрослого и 800 рублей за ребенка (11-15 лет).

Алтайский край

«Благодать» в Белокурихе

Фото: Интерфакс / Наталия Седова

Белокуриха находится в отрогах Чергинского хребта, в долине речки Белокурихи на высоте 240 – 250 метров над уровнем моря. Всего там находится пять горнолыжных комплексов, среди них наиболее популярный – «Благодать».

На курорте пять трасс общей протяженностью более шести километров.

Открытие горнолыжного сезона должно пройти в декабре, стоимость ски-пасса в зависимости от подъемника составляет 1-1,2 тыс. рублей на день.

Башкирия

«Мраткино»

Курорт назван по имени расположенной рядом горы и находится неподалеку от города Белорецк. Высота горы около 800 метров с перепадом до 300 метров позволяет кататься как новичкам, так и опытным туристам.

На курорте 7 трасс различной сложности, общая протяженность зоны катания составляет 8000 метров.

Сезон катания пока не открыт, ожидается в декабре.

Стоимость ски-пасса на день – 2 тыс. рублей с человека.

«Банное»

Курорт «Банное» располагается на берегу озера Банное (Якты-Куль), в живописном месте среди лесов и гор Южного Урала в 40 км от Магнитогорска.

На территории горнолыжного комплекса — девять трасс протяженностью до 10 километров.

Сезон катания в курорте «Банное» стартовал 21 ноября, обычно он заканчивается в апреле.

До 30 декабря ски-пасс на день обойдется в 2,65 тыс. рублей в будни и 3 тыс. рублей в выходные. С 30 декабря по 8 января стоимость ски-пасса составит 3,5 тыс. рублей.

«Абзаково»

Фото: pixabay.com

Курорт назван по имени поселка на берегу реки Кульсугады и является одним из самых популярных горнолыжных курортов в Башкирии и на Урале.

Всего на курорте 13 трасс всех уровней сложности, есть зоны для фрирайда. Общая протяженность – около 16 километров.

Сезон катания уже стартовал. При покупке ски-пасса на курорте «Банное» от 4 часов можно приезжать кататься в «Абзаково», и наоборот.

Иркутская область

«Гора Соболиная»

Горнолыжный курорт «Гора Соболиная» находится на юго-западном берегу озера Байкал, где вдоль него протянулся хребет Хамар-Дабан.

На склонах горы Соболиной проложено 18 трасс, многие из которых получили сертификаты FIS и регулярно используются для проведения соревнований. Максимальная длина горнолыжных трасс – 2100 метров, перепад высот – до 475 метров.

Горнолыжный сезон 2023/2024 стартует в начале декабря, а вот учебный склон открыт с 18 ноября.

Дневной абонемент на подъемники с 10 до 17:00 обойдется в 1,3 тыс. рублей в будни и 2,2 тыс. рублей в выходные за взрослого. Стоимость билета для ребенка до 12 лет составит 700 рублей в будни и 1,2 тыс. рублей в праздничные дни.

Кабардино-Балкария

«Эльбрус»

Фото: Pixabay.com

В Приэльбрусье один из самых длинных сезонов катания на Кавказе. Он начинается в ноябре и заканчивается в мае-июне. А на отдельных участках склонов (в районе Гара-Баши и выше) кататься можно круглый год. На Приэльбрусье есть две зоны катания — горы Эльбрус и Чегет.

Катание на горных лыжах и сноуборде на территории «Эльбрус-Азау» подойдет туристам, у которых средний уверенный уровень подготовки: там действуют семь трасс протяженностью 11 километров, большинство из которых красные и синие.

Горнолыжный сезон на «Эльбрусе» в тестовом режиме открылся 24 ноября. Стоимость однодневного ски-пасса при покупке онлайн составляет 1,95 тыс. рублей за взрослого, 1,3 тыс. рублей за ребенка. Двухдневный ски-пасс до 30 декабря обойдется в 4,2 и 2,7 тыс. рублей соответственно.

«Чегет»

Катание на горе Чегет в Приэльбрусье считается одним из самых сложных среди горнолыжников и сноубордистов, многие также называют это место лучшим для фрирайда. Общая протяженность трасс – порядка 20 километров.

Как и на соседнем курорте «Эльбрус Азау», сезон начинается в ноябре-декабре и длится до мая.

Билет на канатные дороги можно купить только на курорте, современных ски-пассов там нет. Ориентировочная стоимость абонемента на день составляет 1,7 тыс. рублей.

Камчатский край

«Гора Морозная»

В 7 километрах от города Елизово находится горнолыжный центр «Морозная» — один из самых крупных в регионе. На курорте 5 трасс разного уровня сложности, также туристов привлекает возможность заняться хели-ски.

Сезон катания на склонах Камчатки стартует в начале декабря и обычно длится до апреля-мая.

Абонемент на 8 часов составляет 2 тыс. рублей с человека.

Карачаево-Черкесия

«Архыз»

Фото: АО "КСК"

Горнолыжный курорт расположен рядом с одноименным поселком в 220 километрах от аэропорта Минеральные Воды. В состав «Архыза» входят две маленькие туристические деревни в живописной долине реки Архыз — Романтик и Лунная Поляна.

В зимнем сезоне на курорте работают 27 км трасс разного уровня сложности: «зелёные» трассы для новичков, «синие» — для более опытных лыжников и сноубордистов; для профессионалов предусмотрены сложные трассы «красного» уровня сложности, а для экстремалов – «черные» склоны. Почти все трассы оснащены системой искусственного оснежения.

Горнолыжный сезон на «Архызе» стартует в начале декабря, стоимость ски-пасса на 3 дня со скидкой обойдется в 6,2 тыс. рублей за человека (от 14 лет), 4,05 тыс. рублей за ребенка 6-13 лет.

«Домбай»

Это один из крупнейших горнолыжных курортов России, известный с советских времен. Горнолыжная инфраструктура состоит из девяти канатных дорог и 12 горнолыжных трасс разных категорией сложности общей протяженностью более 25 км.

Благодаря обильным снегопадам и системе искусственного оснежения сезон катания на «Домбае» длится с начала декабря по апрель. В этом году горнолыжный сезон на курорте откроют ориентировочно во второй половине декабря.

Стоимость однодневного ски-пасса составляет 2 тыс. рублей для взрослого и 1,4 тыс. рублей для детей от 3 до 10 лет, для лиц старше 65 лет.

Кемеровская область

«Шерегеш»

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

«Шерегеш» – популярный горнолыжный курорт в 160 км от Новокузнецка. Здесь 62 км трасс и 20 подъемников. Прошлой зимой курорт посетили почти 2,3 млн туристов.

Зимний сезон на горнолыжном курорте стартовал 18 ноября.

Стоимость ски-пасса на 1 день составляет 2,9 тыс. рублей за взрослого.

Краснодарский край

НАО «Красная поляна»

Фото: Курорт Красная Поляна

Зимой курорт предлагает туристам около 30 километров горнолыжных трасс разного уровня сложности, освещаемые трассы для вечернего катания и трассы с искусственным оснежением.

Курорт пока не объявил о дате начала горнолыжного сезона, это будет зависеть от погоды. По предварительным данным, старт горнолыжного сезона запланирован на 15 декабря.

Стоимость ски-пассов на Курорте «Красная Поляна» варьируется в зависимости от того, приехал туристов в пик сезона, высокую или в низкую половину сезона.

Так, до 27 декабря и с 1 апреля ски-пасс на два дня обойдется в 5,8 тыс. рублей за взрослого и 3,5 за ребенка. На тех же условиях в пик сезона с 28 декабря по 8 января он будет стоить 8,1 тыс. за взрослого и 4,9 тыс. за ребенка. Высоким сезоном считается период с 9 по 31 января и с 11 по 31 марта. Тогда стоимость ски-пасса составит 6,3 тыс. и 3,8 тыс. соответственно.

«Роза Хутор»

Фото: Роза Хутор

Территория горнолыжного комплекса проходит по берегам реки Мзымта, а также на северном, северо-восточном и южном склонах хребта Аибга. Общая протяженность трасс различного уровня сложности — 105 км, перепад высот на трассах составляет 1569 метров. Благодаря современной системе искусственного оснежения трасс продолжительность сезона катания составляет до 140 дней в году.

Открытие зимнего сезона на «Розе Хутор» запланировано на 1 декабря, а вот горнолыжные трассы собираются открыть 22 декабря.

Ски-пасс на 2 дня с 22 декабря обойдется в 7,9 тыс. рублей с туриста с 15 лет и 4 тыс. рублей с ребенка (7-14 лет). На новогодних каникулах стоимость составит 9,98 тыс. и 4,99 тыс. соответственно.

Горно-туристический центр ПАО «Газпром»

Курорт расположен на плато Псехако и имеет две зоны катания — «Лаура» и «Альпика-Сервис», которые соединяются канатной дорогой.

Общая длина трасс на курорте составляет 34 километра, высота варьируется от 540 до 2256 метров над уровнем моря. Катание там подойдет как новичкам, так и опытным райдерам.

Информации о старте горнолыжного сезона или стоимости ски-пассов на 2023/2024 год на официальном сайте курорта пока нет.

Красноярский край

«Бобровый лог»

Горнолыжный курорт находится в Красноярске на примыкающих к городу с юга отрогах Восточного Саяна.

«Бобровый лог» включает 15 трасс всех уровней общей протяженностью почти 10 километров и два учебных склона.

Горнолыжный сезон открылся 24 ноября. Сезон катания обычно длится до апреля.

Абонемент на 4 часа обойдется в 950 рублей за взрослого и 500 рублей за ребенка. Есть также тариф «Вечерний» для вечернего катания и «7 подъемов».

Ленинградская область

«Игора»

Курорт находится в Приозерском районе Ленинградской области в 60 километрах к северу от Санкт-Петербурга.

На курорте оборудованы десять трасс для туристов с разным уровнем подготовки. Их протяженность — 4,2 километра с общим перепадом высот от 88 до 116 метров.

Открытие горнолыжного сезона состоится 24 ноября с 18:00.

Абонемент на подъемники «Игоры» в будни на 3 часа обойдется в кассе в 2,2 тыс. рублей, онлайн – 2,09 тыс. рублей. За такой же абонемент для ребенка до 12 лет придется заплатить 1,8 тыс. рублей.

Московская область

«Яхрома»

Спортивно-развлекательный парк «Яхрома» находится у подножия склонов Клинско-Дмитровской гряды. Расстояние от столицы составляет 69 километров.

В комплексе есть 4 горнолыжных склона для новичков и спортсменов разных уровней подготовки, тюбинг-парк, каток. Протяженность самого длинного склона – 650 метров.

Горнолыжный сезон ориентировочно стартует в середине декабря, тарифы на пользование подъемниками пока не известны.

«Сорочаны»

Один из самых популярных горнолыжных курортов – «Сорочаны» – находится в 50 километрах от МКАД по Дмитровскому шоссе, между поселком Деденево и Яхромой.

На горе высотой 225 метров располагаются 10 трасс шириной до 70 метров и протяженностью до 1050 метров. Есть кресельные канатные дороги и бугельные подъемники.

Открытие зимнего сезона 2023/2024 запланировано на 27 ноября. Для катания будут доступны склоны 1,2,3.

Один подъем по основному тарифу обойдется в 150 рублей, а со 2 по 7 января – в 330 рублей.

Мурманская область

«Большой Вудъявр»

Фото: pixabay.com

Курорт расположен недалеко от города Кировск и назван по озеру, к которому прилегает одна из самых высоких вершин Хибин – гора Вудъявр.

Общая длина трасс составляет более 35 километров с 28 горными маршрутами различной сложности. Одно из существенных преимуществ «Большого Вудъявра» — длинный сезон катания, который стартовал в начале ноября и продлится до начала июня.

До 3 декабря стоимость дневного ски-пасса составляет 1,05 тыс. рублей за взрослого и 750 рублей за ребенка. Низкий сезон пройдет с 4 по 24 декабря, в этот период стоимость ски-пассов составит 2,15 тыс. рублей за взрослого и 1,4 тыс. за ребенка. Покупка ски-пассов на новогодние праздники (до 8 января) обойдется в 3,2 тыс. и 2,5 тыс. соответственно.

«Кукисвумчорр»

Небольшой горнолыжный комплекс «Кукисвумчорр» расположен в одноименном микрорайоне Кировска.

Высшая точка горы Кукисвумчорр – 890 метров, перепад высот – 520 метров. Общая протяженность трасс – 10 км. Сезон длится с конца ноября по середину мая.

Горнолыжный сезон 2023/2024 стартовал 17 ноября. Стоимость дневного ски-пасса составляет 1 тыс. рублей.

Пермский край

«Губаха»

Горнолыжный курорт находится рядом с одноименным городом на склонах горы Крестовой, высотой около 471 метра.

Для катания в «Губахе» открыто 17 трасс протяженностью от 500 до 2500 метров, есть трассы для фрирайда, скоростного спуска и слалома.

Открытие сезона запланировано на 30 ноября. Сезон обычно длится до апреля.

Стоимость ски-пасса на сезон 2023/2024 составляет на день 2 тыс. рублей за взрослого и 1,2 тыс. за ребенка.

Саратовская область

«Хвалынский»

Курорт расположен на территории Хвалынского национального парка. Всего здесь два склона и четыре трассы с «зелеными», «синими» и «красными» участками. Продолжительность сезона – с ноября по апрель.

Сахалинская область

«Горный воздух»

Курорт находится на горе Большевик в Южно-Сахалинске, это самый динамично развивающийся и крупный комплекс на Дальнем Востоке.

На «Горном воздухе» обустроены 19 трасс разного уровня сложности и общей протяженностью около 35 километров, из них 7 километров – это зеленые склоны.

Горнолыжный сезон начинается в декабре и длится до середины апреля.

Стоимость ски-пассов по тарифу «Безлимит 2 дня» составляет 3,3 тыс. рублей за человека. Есть также разовые подъемы, пополняемые тарифы для школьников и бесплатное использование канатных дорог по льготному тарифу для детей ростом до 125 сантиметров, инвалидов, многодетных семей.

Хакасия

«Гора Гладенькая»

Курорт находится в южной части республики на горе Гладенькой в предгорьях Западного Саяна в 40 километрах от Саяногорска.

На курорте – восемь трасс разной сложности общей протяженностью почти 8,5 километра. Сезон здесь начинается с середины ноября и длится до мая.

Дневной абонемент в период с 15 по 27 декабря обойдется 1,25 тыс. рублей с человека, а в высокий сезон с 28 декабря по 10 мая – 1,5 тыс. рублей.