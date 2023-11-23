Представители туристической отрасли Юга и Северного Кавказа расходятся в прогнозах на зимний период, однако очевидного снижения потока туристов никто не ждет. Планируется сохранить показатели на уровне прошлого года.

Так, курорты Краснодарского края, которые пользуются большой популярностью среди туристов в Новый год, намерены принять около 2,5 млн человек.

"Ожидаемый турпоток будет соответствовать показателям прошлого года, когда с декабря по март 2022-2023 годов курорты Краснодарского края посетило 2,5 млн человек", — сообщили "Интерфаксу" в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Более позитивно настроены в Карачаево-Черкесии. По словам министра туризма и курортов КЧР Расула Текеева, прогнозируемый прирост турпотока составит 10%.

По данным пресс-службы министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарии, планируется, что годовой показатель турпотока в регионе по итогам 2023 года увеличится на 20%. В связи с этим можно надеяться на продолжение положительной динамики в зимний период.

"Первоочередными факторами в изменении показателя являются погодные условия и ценовая политика. При наличии снега ожидаем турпоток не ниже прошлогоднего уровня", — отметил представитель пресс-службы Минкурортов и туризма КБР.

Схожих результатов намерены достичь на Кавказских Минеральных Водах. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации Пятигорска, предположительно турпоток увеличится на 23%.

"Закрытие авиасообщения с рядом зарубежных стран, значительное увеличение стоимости зарубежных туров, рост цен на международные авиаперелеты и туристический кэшбек увеличили популярность внутреннего туризма. Значительное влияние на динамику турпотока в регионе КМВ оказывает действующий международный аэропорт Минеральные Воды им. М.Ю. Лермонтова", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе администрации Ессентуков немаловажной причиной потенциального роста туристского потока на Кавминводах зимой считают увеличение спроса на оздоровительные услуги после праздников.

"По аналитике зимние каникулы пользуются большей популярностью, чем майские — связано это с обновлением и расширением спектра детокс- и восстановительных программ, которые после праздников становятся особенно актуальными", — заметил представитель пресс-службы.

Глава Кисловодска Евгений Моисеев сообщил "Интерфаксу", что ежегодно в новогодние праздники номерной фонд максимально загружен, поэтому увеличение турпотока в этот период возможно за счет коечной емкости номерного фонда, открытого в 2023 году.

Такого же мнения придерживается член Совета РОО "Туристическая Адыгея" Ольга Иванова.

"Турпоток возрастет, так как увеличивается количество мест размещения в Адыгее. Соответственно, увеличивается количество гостей, которые республика может принять на новогодние праздники", — сказала она.

Отели ожидают загрузки под 100%

Фото: Интерфакс

Отельеры Юга России, номерной фонд которых формирует туристский поток в некоторых регионах, предвкушают новогодние праздники. Большая часть опрошенных "Интерфаксом", в том числе и недавно открывшиеся отели, ожидают 90-100% загруженности.

"Наш парк-отель "Первый" (Архыз, КЧР) открылся этим летом. В новогодние праздники планируем 100% загруженность с учетом обширной анимационной программы для детей и взрослых. Реальную загрузку на новогодний период в данный момент мы не можем сказать, так как еще не открыли продажи. У нас составлен лист ожидания и гости ждут, когда мы откроем бронирование. При этом могу заметить, что заявок у нас в три раза больше, чем номеров", — поделилась директор отеля Светлана Юрченко.

Маркетолог SPA-отеля "Синдика" в Кабардино-Балкарии Марьяна Гермашикова сообщила, что на данный момент процент бронирования номерного фонда на предстоящие новогодние праздники составляет около 60-70%, однако ожидается загрузка на уровне 100%.

На курортах Краснодарского края ситуация схожая, это подтверждают как власти региона, так и отельеры.

"Номерной фонд на декабрь-январь забронирован на 40%, на горных курортах города Сочи — почти на 60%. Эти показатели остаются на уровне прошлого года. В новогодние праздники средний уровень загрузки черноморских курортов составит порядка 70%. Отели курортов горного кластера Сочи в период рождественских каникул с 30 декабря по 8 января будут заполнены на 90%", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минкурортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Представители пресс-служб администрации Анапы и Пятигорска отдельно отмечают, что положительная динамика бронирования прогнозируется в крупных 4-5-звездочных гостиницах, загрузка которых уже сейчас составляет 80-90%.

Крымские отельеры рассчитывают удержать показатели загруженности на уровне прошлого года.

"Исходя из интуиции и опыта работы, 50% (составит — ИФ) средняя загрузка малого бизнеса по Крыму и Севастополю. Где-то больше — Ялта будет лидировать, это уже бренд и он в лидерах, где-то меньше — западное побережье и еще меньше — Севастополь. В целом, думаю, новогодняя загрузка будет такая же, как год назад", — сказала "Интерфаксу" председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталия Стамбульникова.

Накануне министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил журналистам, что на данный момент новогодние праздники подгружаются "достаточно хорошо — порядка 25-30%".

Глубина бронирований на Новый год составляет 4 месяца

Фото: Интерфакс

Большая часть опрошенных "Интерфаксом" экспертов заявила, что глубина бронирований непосредственно на Новый год не изменилась — в среднем она составляет 4 месяца, то есть планировать свой отпуск россияне начинают сразу после оглашения его стоимости в августе.

Другая ситуация сложилась в Крыму, где, по словам председателя Ассоциации малых отелей Крыма Натальи Стамбульниковой, плечо бронирований стало короче.

"В прошлом году было забронировано 30% до середины декабря, оставшиеся места забронировали буквально за неделю до Нового года. Некоторые объекты и до 100% загрузились в итоге", — заявила Стамбульникова.

В пресс-службе Минкурортов и туризма Кабардино-Балкарии дополнили, что количество бронирований "в последнюю минуту" увеличится, если будет доступная транспортная логистика.

Вне праздников сложился противоположный тренд — сокращение окна бронирования.

"В последние несколько лет туристы стали планировать свой отпуск спонтанно, буквально за пару дней. Сейчас тенденция к покупке туров в последний момент всё больше усиливается", — отметил представитель пресс-службы курорта "Красная Поляна" в Сочи.

Заместитель генерального директора соседнего горного курорта "Роза Хутор" Рушан Сабиров считает так же, но делает акцент на том, что стоимость отдыха в этом случае будет выше.

"В связи с тем, что в отелях курорта действует динамическое ценообразование, которое зависит от спроса и периода, хотел бы порекомендовать нашим гостям определяться с датами зимнего отпуска как можно раньше", — сказал Сабиров.

Цены в отелях выросли до 15%

Массовой и единой смены цен на услуги среди отельеров нет. Часть из них сохраняют стоимость на уровне прошлого года, другие повышают ценник на 10-15%, ссылаясь на инфляцию.

"Цены изменились локально. Где-то растет спрос, поднимается и цена. У кого меньше загрузка — сохранили стоимость на уровне прошлого года или даже вводят спецпредложения — скидки при бронировании от трех дней", — отметила председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталия Стамбульникова.

Наибольшим спросом у туристов пользуются номера категории "стандарт", сохраняется тенденция смещения акцентов с количества на качество.

"Гости курорта "Красная Поляна" выбирают номера, рестораны и SPA премиального качества и готовы потратить на это средства. То есть сейчас туристы с большей долей вероятности предпочтут небольшое камерное мероприятие, но с первоклассным обслуживанием, меню и развлекательной программой, чем бесконечный список развлечений, на которые у них в итоге просто не хватит ни сил, ни времени", — сказал собеседник агентства.

Наибольшую эффективность у всех опрошенных отельеров показывают прямые продажи, далее идут туристические агрегаторы и платформы.

Корпоративные продажи вновь стали актуальными после ковидных ограничений. Как сообщили в пресс-службе курорта "Красная Поляна", этот канал показал почти двукратное увеличение продаж.

"Причин на самом деле много, но среди основных мы бы выделили отложенный с прошлого года спрос и грамотную компоновку предложений для корпоративных клиентов курорта", — уточнил собеседник агентства.

Не только горнолыжный отдых

Горнолыжный туризм, традиционно привлекающий большое количество туристов, является самым востребованным на Юге и Северном Кавказе этой зимой. Также популярностью пользуются оздоровительный и зимний пляжный туризм. Первый тип отдыха преобладает в санаториях Краснодарского края и Кавказских Минеральных Вод, второй — в Сочи.

В пресс-службе министерства курортов и туризма КБР отметили повышенный интерес к экскурсионно-познавательному туризму, а также рост количества туристов "одного дня".

Пешеходный и автомобильный виды туризма остаются такими же привлекательными зимой, как и летом.

"На данный момент наибольшим спросом на зимний период пользуются Лагонакское нагорье, Гуамское ущелье, долина реки Курджипс и впадающих в нее рек и ручьев", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации Апшеронского района Краснодарского края, который известен своей природой и горячими источниками.

Член Совета РОО "Туристическая Адыгея" Ольга Иванова считает, что может вырасти спрос на зимний рафтинг.

"В связи с засушливым летом река Белая была мелководной в этом году, сейчас только пошла большая вода. Точно найдутся любители сплавляться по большой воде и то, что это сопряжено с определенной зимней прохладой и зимними пейзажами, придает еще большей пикантности этому виду отдыха", — сказала Иванова.

Вместе с тем, регионы стараются разнообразить туристические программы и поэтому разрабатывают новые точки притяжения для гостей.

Например, по данным министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, на горнолыжном курорте "Роза хутор" начнут работать парк альпак "Пача Мама", глэмпинг и детский развлекательный центр.

"На курорте "Газпром Поляна" откроется новая школа сноуборда и горных лыж, запустится парк детских снегоходов и начнет работу легендарная канатная дорога А3 (3S) — в огромной кабине с панорамными окнами, рассчитанной на 30 человек, можно доехать от нижней станции "Альпика" до приюта "Пихтовый" на склоне "Лаура". Только в одну сторону маршрут занимает 5,4 км", — сказал собеседник агентства.

В Адыгее, по словам члена Совета РОО "Туристическая Адыгея" Ольги Ивановой, идет работа по созданию мелких сельских туристических объектов. Их открытие запланировано в поселках Садовый, Мирный, Мичурина и станице Курджипской.

"Несколько личных подсобных хозяйств готовы открыть для туристов свои двери, чтобы познакомить семьи с детьми с сельскохозяйственными животными, дать возможность пообщаться с ними, познакомиться с устройством хозяйств, продегустировать продукцию этих фермерских хозяйств, в первую очередь крафтовые сыры, провести там ремесленные мастер-классы", — сказала Иванова.

Министр туризма и курортов Карачаево-Черкесии Расул Текеев сообщил "Интерфаксу", что в регионе будут запущены туры по маршруту, претендующему на статус национального маршрута "По следам древних цивилизаций".

"Этот турмаршрут познакомит наших гостей с историческим наследием республики, покажет древний пласт культур, сформировавших или существенно повлиявших на современные народы, проживающие не только в Карачаево-Черкесии, но и по всему Кавказу", — отметил Текеев.