В 2023 году День народного единства выпадает на субботу, выходные продлятся 3 дня – с 4 по 6 ноября.

"В настоящее время продажи туров на ноябрьские праздники опережают показатели прошлого года на 46%. Учитывая тенденцию бронирований в последний момент по всем направлениям, то пик бронирований приходится на вторую половину октября. Соответственно ближе к датам заезда этот показатель еще увеличится", — рассказали в пресс-службе туроператора "Интурист".

В Coral Travel спрос на туры с заездами в ноябрьские праздники опережает прошлогодние показатели на 30%.

Заметный рост продаж зафиксировали и в туркомпании FUN&SUN.

"Путешествия на ноябрьские праздники пользуются повышенным спросом у российских туристов. Выбирают поездки как по России, так и за рубеж. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то продажи туров с захватом Дня народного единства выросли на 32%", — рассказали в пресс-службе туроператора.

О повышенном спросе на туры на ноябрьские праздники сообщили в пресс-службе туроператора Anex.

Куда поедут туристы на ноябрьские праздники

В этом году на заезды на ноябрьские праздники у Coral Travel лидерами стали ОАЭ, Таиланд, Египет, Турция и Россия. Для путешествий по России востребованы туры в Сочи, Санкт-Петербург, Калининград, Москву, Казань.

Аналогичный список популярных зарубежных направлений и у туроператора "Интурист". Первое место заняли ОАЭ, за ними следуют Россия, Турция, Египет, Таиланд.

"В прошлом году в топ-5 не входил Таиланд, а лидер этого года – ОАЭ, были только на четвертом месте. По этому направлению спрос вырос за счет появления массовой гарантированной авиаперевозки. Таиланд в этом году уже стал популярным всесезонным направлением, поэтому спрос на него продолжает расти", — пояснили в компании.

Как отметили в "Интуристе", среди внутрироссийских направлений наибольшей популярностью пользуется Сочи, продажи туров на курорт выросли на 80% по сравнению с прошлым годом. Также востребованы отели Анапы, Геленджика, экскурсионные программы в Санкт-Петербург, Москву, Дагестан, Калининград и Северную Осетию.

Фото: Piqsels.com

У FUN&SUN пятерку самых популярных направлений в ноябре возглавила Турция. За ней следуют ОАЭ, Египет, Таиланд и Россия.

"В прошлом году Россия занимала четвертое место, а Таиланд – пятое. После открытия Таиланда для массового туризма, он вытеснил Россию", — уточнили в компании.

Для путешествий по России на ноябрьские праздники россияне выбирают Краснодарский край, Москву, Калининград, Санкт-Петербург и Кавминводы.

Как сообщили в Anex, среди зарубежных направлений популярны Турция, Египет и ОАЭ. Для поездок по России востребованы туры в Краснодарский край, Калининградскую область, Татарстан, Ленинградскую и Московскую области.

Спрос на Россию вырос

По словам туроператоров, отдых в России на ноябрьские праздники пользуется большой популярностью по ряду причин – цены на туры не сильно выросли или не выросли совсем, стоимость Турции слишком высокая и туристы переориентировались на поездки по России.

"Объемы продаж по России на ноябрьские праздники выросли примерно в два раза. Туристы, которые раньше выбирали недорогую Турцию, переориентировались на юг России и Абхазию", — пояснили в "Интуристе".

Как отметили в FUN&SUN, средний чек на поездку вырос по всем зарубежным направлениям, в России он сохранился на прежнем уровне.

"При этом средняя продолжительность поездки не изменилась, а значит большинство туристов адаптировались к валютным колебаниям и сильно не экономят", — заключили в пресс-службе туроператора.