Несмотря на то, что разработка платформы для внедрения электронной путевки началась почти 10 лет назад, в 2014 году, этот инструмент контроля туристического рынка и учета турпотоков до сих пор вызывает массу вопросов. Закон о введении путевки был внесен в Госдуму в 2020 году, а принят в третьем чтении лишь в мае 2022 года, после многочисленных переносов и откладываний. Изначально электронная путевка должна была действовать только для туров за рубеж, но в принятом законе ее распространили также на внутренний и въездной.

Для всех туроператоров ответственность за невнесение данных в систему электронных путевок должна была наступить с момента вступления в силу постановления правительства №417 "Об утверждении правил функционирования информационной системы электронных путевок" — 1 сентября 2023 года. Но в мае Госдума приняла поправки в закон, в соответствии с которыми для туроператоров по внутреннему и въездному туризму она отложена на год – до 1 сентября 2024 года. И хотя в Минэкономразвития 1 сентября заявили о планах сделать отсрочку и для туроператоров по выездному туризму, пока соответствующие поправки в документ не приняты.

Как следует из закона, если туроператор нарушает правила отправки данных в систему три раза в течение трех последующих месяцев, он исключается из единого федерального реестра и не сможет заниматься туроператорской деятельностью. Под нарушением понимается невнесение, либо неполное или ошибочное внесение данных в систему. За аналогичные нарушения турагент соответственно будет исключен из реестра турагентств. По состоянию на начало октября сложилась странная ситуация, когда формально ответственность за невнесение данных и, соответственно, возможность попасть под санкции для туроператоров уже существует, но фактически система еще не работает.

"Сегодня мы в правовой яме: 1 сентября вступило в силу 417 постановление, после этого мы выдали рекомендацию, в которой сказали – да, существуют устные договоренности, и у регулятора нет задачи положить рынок. Но пока мы не можем точно сказать, будет ли продлен срок наступления ответственности и до какого числа. Обсуждается 15 ноября, но постановления нет. Де юре на сегодня норму исполнять надо, поэтому в качестве рекомендации мы предложили пока вносить в систему данные о нулевых продажах туров. И, если соединиться с системой не удалось, фиксировать это и сообщать разработчикам", — сказал в выступлении на конгрессе директор ассоциации туроператоров по выездному туризму "Турпомощь" Александр Осауленко.

Что такое электронная путевка и зачем ее внедряет государство

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Идея создания электронной путевки появилась после серии банкротств туроператоров в 2014 году, когда невозможно было быстро выяснить, сколько и в каких зарубежных странах застряло туристов, и, соответственно вернуть их домой. Как разъясняли тогда в Ростуризме, система, в которую туроператоры должны направлять данные о каждом заключенном договоре о реализации турпродукта, позволила бы государству в случае банкротства туркомпании сразу получить информацию, где и сколько туристов у него находятся, и какая им нужна помощь. Кроме того, она позволила бы получить полную статистическую информацию о рынке в целом – сколько нам нем активно работающих туроператоров и турагентов, сколько они продают туров и т.п.

Разработка системы началась в 2014 году компанией "Астерос", а в 2018 году она была впервые запущена в тестовом режиме. После банкротства первого разработчика в 2019 году правительство утвердило нового оператора путевки – АО "Национальные туристические технологии", дочернюю компанию ГК "Ростех".

"Когда пять лет назад нам представили первый прототип разработанной информационной системы "Электронная путевка", мы над ней поглумились. Разработчики представляли взаимодействие на туристическом рынке очень примитивно и под это нарисовали информационную систему. Потом пришли другие люди, которые начали детализировать и улучшать систему. И это улучшение идет уже пятый год", — вспоминает глава комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по правовым вопросам Георгий Мохов.

В результате всех улучшений и исправлений сегодня туроператоры в соответствии с постановлением 417 должны передавать в ГИС данные о договоре о реализации турпродукта, включая общее количество туристов в договоре и цену туристского продукта. Также в систему передаются персональные данные туриста (ФИО, дата рождения, гражданство, данные паспорта, телефон и адрес электронной почты) и подробная информация о самом путешествии. Она должна включать даты начала и окончания, наименования населенных пунктов и аэропортов отправления и прибытия, вид перевозки, наименование и адрес объекта размещения, категорию гостиницы, даты заезда и выезда, информацию о приобретенных экскурсиях (в том числе наличии гида, инструктора-проводника и трансфере).

На базе этой информации в системе в течение не более 24 часов в автоматическом режиме создается электронная путевка с присвоением уникального номера. Одновременно формируется QR-код, отражающий основные данные о туристе или туристах и информацию об их путешествии. Сформированная путевка направляется в информационную систему туроператора для последующего направления туристу.

Сколько стоит подключение к системе "Электронная путевка"

Изначально обсуждался вариант платной передачи данных в системы – туроператоры должны были платить за каждый внесенный договор порядка 100-300 рублей, но до определения суммы дело не дошло. Весной 2020 года руководитель Ростуризма Зарина Догузова, выступила за то, что система должна быть бесплатной для туроператоров, а ее создание и функционирование – финансироваться государством. Она также заявила, что цель путевки – статистический учет в туризме.

В нынешнем виде пользование системой для туроператоров действительно бесплатное, но для того, чтобы в автоматическом режиме передавать данные обо всех проданных турах, крупным туроператорам потребовались немалые расходы на подключение к платформе путевки. Как рассказали на форуме в Актау представители турбизнеса, размер этих расходов, как правило, зависит от объема передаваемых данных.

Фото: Pixabay.com

Несколько крупных туроператоров, среди которых "Пегас Туристик", FUN&SUN, Anex и "Библио Глобус", уже несколько лет проводят тестирование системы, подключив к ней свои системы бронирования.

Гендиректор "Пегас Туристик" Анна Подгорная сообщила, что работа пока идет не в продуктовом, а в демо-режиме. В процессе появляется масса ошибок, разработчик платформы АО "НТТ" их исправляет.

"Мы начали работать с системой в тестовом режиме еще в 2018 году. Сбоев много, так как там много недоработок, но, чтобы сделать механизм жизнеспособным, надо его совершенствовать", — сказала она.

В то же время, Подгорная считает, что работать с системой можно, хотя это и требует достаточно больших затрат на подключение

"Да, есть необходимость сертификации. Это стоит достаточно дорого, но это можно сделать. Крупные туроператоры подключатся, и мы посмотрим, как система взаимодействует с рынком, смогут ли агенты приноровиться. Если мы все начнем это делать, будет понимание, жизнеспособна она или нет. Если да, то у нас будет возможность доработать, что-то убрать, добавить, облегчить взаимодействие турагентского и туроператорского рынка с путевкой. В конце концов туроператор заинтересован в том, чтобы легче было жить агенту", — рассказала она.

С коллегой согласна заместитель генерального директора Anex Яна Муромова.

"Мы возьмем первый удар на себя и посмотрим, как это будет работать. Надо дождаться что у нас получится и двигаться вместе", — сказала она на конгрессе.

Замгендиректора туроператора TEZ Tour Владимир Каганер подчеркнул, что туроператоры выполняют технические требования по подключению, но вопросов в связи с внедрением системы возникает много.

"Ни одна из целей которая ставилась перед электронной путевкой, не выполняется. Та нагрузка, которая на нее возлагается сегодня, она явно с ней не справится и будет реформирована. Если это информационная система, почему мы должны платить такие деньги чтобы к ней подключиться? Администрирование системы будет обходиться нам в 1-1,3 млн в год. Непонятно, почему пользователи, которые должны были просто подключиться к системе и заносить туда данные, должны нести такие временные и материальные расходы", — сказал он.

Генеральный директор компании "Роза ветров Юг" из Ростова-на-Дону Марина Амбарцумян рассказала о собственном опыте подключения к системе электронной путевки.

"Мы прошли сертификацию, выполнили требования по защите информации и аттестации. Это заняло два месяца и обошлось в 420 тыс. рублей на один офис, один сервер и восемь компьютеров. Но это еще не все расходы, так как для удаленного офиса надо дополнительно покупать "железо", — сообщила она.

"Уровень подключения у разных компаний будет разным. У федеральных туроператоров, где продажи десятки тысяч туров в сутки, все должно быть автоматизировано. Сотни тоже вручную не введешь. Но где в день не больше десятка, сертифицировать ничего не надо, это иные затраты, и они не будут необходимыми для всех компаний", — подчеркнул глава "Турпомощи" Александр Осауленко.

Туроператоры также отмечали, что неясно, выдержит ли система работу не в демо-, а в рабочем режиме – слишком уж большой объем данных предполагается в нее загружать.

"Уверенности в том, что она будет работать, когда у нас появится доступ в продуктовом режиме и на больших данных, нет ни у кого", — подчеркнула Подгорная.

Как изменится работа турагентств после введения электронной путевки

Фото: pixabay.com

Анна Подгорная заверила представителей турагентств, что для них работа с туроператорами после запуска передачи данных в систему не изменится.

"Все меняется для туроператоров – для агентского рынка ничего не изменится, и никаких изменений в коммерческих отношениях не будет. Мы уже сделали дополнительное соглашение к договорам о том, что агентам необходимо передавать данные в нашу систему. Сейчас перечень информации, которую нужно будет передавать, увеличится. Наша задача – запуститься и вести переговоры с регулятором об избыточности этой информации. Решить технически, какие поля обязательны, какие нет. Крупные туроператоры озаботились этой проблемой давно, и мы выработали консолидированный подход и договорились, как мы будем действовать. У всех крупных компаний будут похожие допсоглашения", — подчеркнула она.

В то же время, в кулуарах форума участники рынка обсуждали, что туристы могут не захотеть, чтобы их персональные данные и всю информацию о поездке туроператоры передавали в государственную информационную систему.

"Мы работаем как агенты, и мы получили дополнительные соглашения к договорам с туроператорами, где написано, что "вы обязаны информировать туриста, что эти данные теперь будут в ГИС". Мы включили в свой договор с туристами информацию о том, что их данные будут передаваться в систему", — рассказала исполнительный директор сети турагентств "Элита Трэвэл" из Екатеринбурга Светлана Касьянова.

По ее прогнозу, проблемы с нежеланием туристов отправлять данные в систему могут возникнуть с клиентами, приобретающими дорогие туры в премиум-сегменте.

"Если клиент не захочет, чтобы его данные передавались в ГИС, а такие ситуации, думаю, будут часто возникать с нашими вип-клиентами, мы предложим ему только наземное обслуживание. Таким образом мы не формируем турпродукт и не обязаны передавать данные в систему. Мы включаем в договор услуги по подбору транспорта, подбираем клиенту авиабилет, и он сам оплачивает его со своей карты. Плюс некоторые клиенты-бизнесмены оформляют корпоративный договор, и, если мы организуем туры в рамках договора с их юрлицом, покупая отдельно билеты и отель, это также не является формированием турпродукта, так как бизнес поездки не признаются турпродуктом (такую расшифровку закона дал когда-то регулятор)", — пояснила эксперт порталу "Интерфакс-Туризм".

Как смягчить негативные последствия внедрения электронной путевки

По итогам обсуждения проблем внедрения государственной информационной системы (ГИС) "Электронная путевка" участники конгресса выработали ряд мер, которые вошли в его резолюцию.

Среди них – оперативное принятие изменений в постановление правительства № 353 о переносе сроков ответственности туроператоров в сфере выездного туризма за внесение данных о продаже туров в систему электронной путевки. Кроме того, предлагается подключать туроператоров к ГИС поэтапно и включить в группу тестирования некрупные нишевые компании, которые будут вводить данные вручную.

"Количество таких компаний на операторском рынке превышает 80% от объема участников: сфере международного выездного это около 300 туроператоров, а в сфере внутреннего – более 4 тыс.", — подчеркивается в резолюции.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Кроме того, туроператоры предлагают продолжить работу по внесению изменений в постановление о функционировании путевки с целью определения и исключения избыточных полей из ГИС, а также проработать возможность сокращения перечня запрашиваемых персональных данных, т.к. их избыточность ведет к отказам туристов пользоваться системой.

Участники конгресса планируют также сформировать рекомендации турагентам по работе с системой.

"Так как ГИС "Электронная путевка" является абсолютно новым механизмом на рынке оказания туристических услуг и как любой новый механизм в течение ближайшего времени будет требовать постоянной донастройки и корректировки, считаем необходимым сформировать рабочую группу на оперативно действующей основе с участием Минэкономразвития, оператора системы, туроператоров и некоммерческих профессиональных объединений для выявления проблем и оперативного решения задач в ходе эксплуатации системы", — говорится в резолюции конгресса.

Международный конгресс туроператоров прошел в сентябре в отеле Rixos Water World Aktau на побережье Каспийского моря в Казахстане, на него собрались представители более 100 туроператоров, турагентств, экспертов отрасли из России, Казахстана, Белоруссии и Абхазии. Организаторы – ассоциация "Турпомощь", крупные туроператоры при поддержке Российского союза туриндустрии, ТПП РФ, Общенационального союза индустрии гостеприимства.