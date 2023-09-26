Фото: Пресс-служба администрации Сочи

Истории успеха

Отельеры большинства регионов юга России считают, что летний сезон текущего года прошел успешно — наблюдается рост турпотока на всех курортах Юга и Северного Кавказа, за исключением Крыма. Пик сезона пришелся на август.

Как сообщили "Интерфаксу" в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, рост турпотока в регионе этим летом составил 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"В минувшем летнем сезоне курорты Краснодарского края посетило 9,7 млн человек. Это на 5% больше, чем летом прошлого года. И если в процентном отношении рост, может быть, кажется не таким большим, то в численном — это дополнительно полмиллиона человек только за лето", — сказал собеседник агентства.

В частности, увеличился турпоток на Красной Поляне на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — курорт посетило более 720 тыс. человек.

Рост турпотока в летний сезон наблюдается также в Волгоградской области (на 5,8%) и на Северном Кавказе. Так, по словам экспертов, опрошенных "Интерфаксом", турпоток в Карачаево-Черкесию вырос на 11%, в Кабардино-Балкарию — на 25%.

"В текущем году с июня по август включительно республику посетило порядка 600 тыс. туристов, что на 25% больше аналогичного периода прошлого года. Таким образом численность туристов в летний сезон превышает туристический поток в зимний, так называемый, высокий туристический сезон", — сказала начальник отдела связей с общественностью и маркетинга министерства курортов и туризма КБР Ольга Погребняк.

Как сообщила "Интерфаксу" вице-президент Ассоциации профессионалов индустрии гостеприимства (АПИГ) Марина Ситникова, летний сезон в Ростовской области во многом был обусловлен потоком граждан, прибывающих в новые регионы РФ.

Член Совета РОО "Туристическая Адыгея" Ольга Иванова, в свою очередь, отметила, что на летний туристический сезон 2023 года в республике, по-прежнему, оказывает свое влияние закрытие аэропорта в Краснодаре. Так, если раньше значительную долю в турпотоке Адыгеи занимали корпоративные группы, которые прилетали на выходные, то теперь гости остаются в республике дольше — на 5-10 дней.

Как сообщили в министерстве экономического развития Астраханской области, летние месяцы являются для региона наиболее массовым туристическим сезоном, с более разнообразной аудиторией, поскольку начинается период цветения лотосов и созревания арбузов.

Туристический несезон

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

Опасения крымских отельеров по поводу еще большего снижения числа туристов оправдались: летний сезон текущего года, по оценкам эксперта, стал худшим за постсоветский период.

"Это — худший сезон в Крыму, начиная с развала Советского Союза. Озвученные цифры падения — 30-40% — возможно, это примерно так по сравнению с прошлым годом, который тоже был очень плохой", — сообщил глава регионального отделения Российского союза туриндустрии в Крыму и Севастополе Борис Зелинский.

По его словам, по сравнению с показателями по турпотоку в 2021 году падение показателей в этом году составило не менее 80%.

"Многие отели открылись позже и, наверное, закроются раньше обычного. Если раньше сезонные отели минимум работали четыре месяца в году, то в этом некоторые не открылись, а некоторые работают три месяца. Загрузка колебалась в диапазоне 20-50%", — добавил Зелинский.

При этом председатель экспертного совета ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов считает, что ситуация по турпотоку в Крыму оказалась лучше, чем можно было ожидать.

"Весной крымские отельеры морально были готовы к тому, что сезона-2023 не будет вообще. Но ситуация оказалась сильно лучше, хотя, конечно, далека от идеала. Некоторые отели и санатории провели колоссальную работу по привлечению туристов и даже в нынешних непростых условиях смогли обеспечить достаточно высокую загрузку, в целом, по году", — сказал Богданов.

Начальник управления туризма Севастополя Лариса Остапенко, в свою очередь, отметила, что одна из главных причин сильного снижения турпотока в городе — транспортная логистика.

То густо, то пусто

Фото: Пресс-служба Сочи Парк Отеля

Как сообщил председатель экспертного совета ассоциации отельеров АМОС, по итогам летнего сезона текущего года зафиксированы рекордные показатели выручки отельеров Сочи, Кавказских Минеральных Вод и республик Северного Кавказа — от 12 до 20% в сравнении с показателями прошлого года. По его словам, рост достигнут за счет увеличения цены на услуги объектов размещения и числа туристов. При этом большинство отелей и курортов Чечни сохранили цены на прошлогоднем уровне.

О повышении цен на услуги объектов размещения говорит и вице-президент АПИГ. В Ростовской области, по ее словам, в среднем, тарифы выросли на 5-7%.

"Инфляционные процессы вынудили отельеров повысить цены на гостиничные услуги для удержания нормы прибыльности. Однако об увеличении прибыли говорить не приходится, так как расходная часть в отелях тоже увеличилась", — сказала Ситникова.

Противоположная ситуация наблюдается в Крыму: летний сезон 2023 года стал убыточным для местных отельеров.

"Отели были вынуждены держать низкие цены, чтобы хоть как-то привлекать (туристов — ИФ). В среднем они были у нас ниже на 20-30%, чем в Краснодарском крае, а при включении там динамического ценообразования доходило до разницы в два раза. В итоге из-за низких цен при недостаточной загрузке большинство отелей, наверное, по итогам сезона зафиксируют убытки", — сказал глава регионального отделения Российского союза туриндустрии в Крыму и Севастополе.

По словам начальника управления туризма Севастополя, некоторые предприятия решили приостановить свою деятельность с целью оптимизации расходов. При этом сведения о критическом состоянии каких-либо объектов туристической отрасли в связи со снижением турпотока в регионе в управление туризма города не поступали.

По словам экспертов из Крыма, оказываемой государством поддержки оказалось недостаточно для бизнеса. Отмечается, что по окончании сезона будет подниматься вопрос о необходимости дополнительных мер поддержки.

"Нам бы очень помогли льготные беспроцентные кредиты, такие прецеденты были во время ковида. Сейчас таких программ нет, а те, что есть, обложены таким количеством различных условий, что получатель соблюсти их практически не может", — сказал руководитель регионального отделения Российского союза туриндустрии в Крыму и Севастополе.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в своем телеграм-канале о том, что в настоящее время прорабатываются новые меры поддержки для отельеров.

"Прорабатываем с федеральным правительством другие меры поддержки (помимо выплаты 4-х МРОТ на каждого сотрудника при выполнении условий по сохранению занятости — ИФ) и дальнейшее функционирование и развитие сферы туризма в осенне-зимний период", — написал Аксенов.

Загрузили по полной

Фото: Arhyz-resort.ru

При всех этих проблемах высокие показатели по загруженности номерного фонда зафиксированы в Краснодарском крае и на Северном Кавказе. Так, в пик сезона отели на Черноморском побережье были заполнены более чем на 95%, на Азовском — более чем на 90%, загрузка отеля "Океан" (Дагестан) в летний период составила 100%, в КБР номерной фонд, в среднем, был занят на 85%, на курортах Архыз и Домбай (КЧР) средняя загрузка составила около 75%. Кроме того, на 10% выросла общая загрузка отелей "Красной поляны" этим летом.

По словам председателя экспертного совета ассоциации отельеров АМОС, загрузка номерного фонда зависела от выбранной отельерами стратегии.

"В плане загрузки отельеры озвучивали разные цифры: кто-то осознанно выбирал держать загрузку даже в высокий сезон на уровне 73-75%, но при этом обеспечивать прием исключительно целевых клиентов. Другие отели применяли иную стратегию :цены — чуть ниже, но загрузка — до 95-100%, в ряде случаев — до 120%, в том числе, за счет установки дополнительных мест", — подчеркнул Богданов.

Он также отметил новую тенденцию: туристы стали предпочитать размещение в арендованных квартирах, апартаментах, а не в коллективных средствах размещения.

Вице-президент АПИГ, в свою очередь, отмечает рост общего процента загрузки номерного фонда Ростовской области на 20%-25% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года.

"В текущем году загрузка отелей области в последний месяц лета была близка к 100%. При этом последняя неделя августа показала просадку на 5-10%, что тоже является обычным делом для этого периода", — сказала Ситникова.

Наименьшие показатели по загруженности номерного фонда в летний период зафиксированы в Волгоградской области — 50,2% (рост на 2,2%).