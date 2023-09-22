Фото: Агентство по туризму Тувы

Выбор локации

"Глэмпинг под названием "Амбын-оргээ" ("Хорошее место") планируется разместить у озера Чагытай. Это одно из самых крупных, но при этом одно из самых доступных и чистейших озер в республике. Летом одномоментно там насчитывается до 15 тыс. отдыхающих, спрос на эту локацию очень большой", — сказал Догур-оол.

Фото: Агентство по туризму Тувы

По его словам, выбор места продиктован как популярностью озера у жителей Тувы, так и наличием коммуникаций — в 2022 году стартовал инициированный главой республики Владиславом Ховалыгом проект по электрификации зон отдыха на озерах Дус-Холь и Чагытай.

"Наличие электроснабжения позволяет провести водоснабжение и отопление, развивать инфраструктуру. Любой бизнес, когда видит свет, подтягивается и начинает вносить свои предложения по развитию территории. Так было и в этот раз", — пояснил глава агентства по туризму Тувы.

Масштабы новой тур-зоны

Фото: Агентство по туризму Тувы

Догур-оол рассказал, что будущий глэмпинг, как ожидается, будет насчитывать 51 номер, в которых смогут разместиться 150 человек.

"Уровень удобств предполагается такой, чтобы соответствовать 3-звездочному отелю, включая полноценные санузлы, душевые и кондиционеры. Озеро Чагытай является территорией здорового образа жизни, люди там не только принимают водные процедуры и загорают, но и занимаются активным отдыхом", — пояснил собеседник агентства.

Откуда деньги?

Фото: Агентство по туризму Тувы

Руководитель агентства по туризму Тувы также сообщил, что из бюджетов всех уровней на строительство глэмпинга будет выделено около 180 млн рублей.

"Почти 60 млн рублей из них — федеральные средства, региональный бюджет выделяет почти 605 тыс. рублей, средства инвестора составят 120 млн рублей", — уточнил Догур-оол.

Тува стала одним из 13 регионов, которые впервые получат средства на строительство модульных отелей по национальному проекту "Туризм и индустрия гостеприимства". По данным Минэкономразвития РФ, в 2023 и 2024 годах финансирование программы из федерального бюджета составит беспрецедентные 23 млрд рублей. Эти средства, как ожидают в министерстве, позволят реализовать в 13 субъектах-участниках 74 проекта и создать почти 2 тыс. новых номеров.

Готовы ли строить?

Фото: Агентство по туризму Тувы

Вместе с тем, по словам Догур-оола, регионы-участники нацпроекта ожидают от Минэкономразвития РФ уточнение механизма реализации.

"Дело в том, что строительный сезон у нас уже почти закончился, а у некоторых наших коллег из других регионов, которые так стали участниками проекта, он уже давно завершился из-за климатических особенностей", — пояснил собеседник агентства.

По его предположениям, в 2023 году возможно решить вопросы подготовки ПСД, логистики и заключения договоров на поставку строительных материалов. "Из-за особенностей климата начать физическое строительство можно будет только в апреле-мае 2024 года, но до этого момента можно заниматься подготовкой необходимой документации", — добавил Догур-оол.

Фото: Агентство по туризму Тувы

Чагытай — озеро в центральной части Тувы, самое глубокое и самое большое пресное озеро Тувинской котловины. Оно располагается примерно в 70 км от столицы республики — Кызыла у подножья северного склона хребта Восточный Танну-Ола на высоте 1 тыс. 5 м над уровнем моря. Озеро входит в состав Чагытайского заказника.