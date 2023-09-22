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Осенние каникулы для школьников по триместрам ориентировочно пройдут с 9 по 15 октября, по четвертям – с 24 по 30 октября.

«Турция, ОАЭ, Египет, Россия, Мальдивы — лидеры спроса на осенние каникулы. Такие туры всегда популярны и бронируются заранее, а не last minute. В Турции еще бархатный сезон, путешественники отдают предпочтение курортам Анталийского и Эгейского регионов, загрузка рейсов на первую половину октября составляет 100%», — рассказала глава отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова.

В FUN&SUN такая же пятерка наиболее популярных направлений на осенние каникулы.

«Количество заявок на каникулярные заезды сопоставимо с аналогичным периодом прошлого года. Немного изменилась структура продаж, поскольку в прошлом году в этот период россиянам еще не был массово доступен Таиланд, а сейчас он немного оттянул на себя спрос», — рассказали в компании.

Средняя продолжительность туров в Турцию составляет у туроператора 9 дней, в ОАЭ – 7 дней, в Египет – 9 дней, в Таиланд – 11 дней, в Россию – 6 дней.

В компании Anex отметили, что спрос на туры на осенних школьных каникулах подрос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поскольку увеличилась география вылетов за рубеж и расширились полетные программы.

Самые популярные направления у туроператора в первой половине октября – Турция, Египет, Таиланд, ОАЭ и Шри-Ланка, в конце октября – Египет, Таиланд, Турция, ОАЭ и Мальдивы.

В пресс-службе туроператора ITM group сообщили, что в период осенних каникул особым спросом пользуются Бали, курорты Таиланда Пхукет и Паттайя, а из непляжных направлений – Южная Корея.

Туристы выбирают отели подешевле

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

По словам Макарковой, если туристы хотят сэкономить в осенние каникулы, то они не сокращают срок поездки, а понижают звездность гостиницы.

«Например те, кто бронировали 5*, сейчас могут искать себе отели 4* или 4* плюс, но близкие к ним по уровню сервиса. В период каникул у туристов и так фиксированные дни, поэтому среднее количество ночей тура 7, в то время как в другое время 8-9 ночей», — пояснила Макаркова, добавив, что в Турции большинство туристов по-прежнему выбирают отели категории 5*.

Как сообщили в пресс-службе FUN&SUN, в связи с изменением цен из-за роста курсов валют туристы стали более гибко подходить к выбору направлений, поэтому готовы рассматривать альтернативы по более привлекательным ценам.

По данным Anex, в Египте туристы стали чаще бронировать отели 4*, а в Таиланде наоборот спрос ушел в сторону отелей 4* и 5*.

Какие российские направления популярны на каникулы

Фото: Интерфакс / Ирина Сафронова

По словам туроператоров, в России в это время года традиционно пользуются большим спросом экскурсионные поездки, которые многие семьи с детьми планируют именно в осенние школьные каникулы.

«В этом году запросы на период осенних каникул начали поступать с первых чисел сентября. Стоимость туров по сравнению с прошлым годом выросла в среднем на 15-20%. Запросы приходят на самые топовые направления — Санкт-Петербург, Калининград, Казань и Москву продолжительностью от 3 до 5 дней», — рассказала представитель Coral Travel.

В FUN&SUN среди наиболее популярных направлений на этот период – Краснодарский край, Калининград, Кавминводы, Дагестан и Татарстан.