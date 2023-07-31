Забег проводился на дистанции 5 и 8 км для женщин и мужчин, а также на один километр – для детей. Желающие соревновались и в скандинавской ходьбе на дистанции 5 км.

Как рассказала совладелица холдинга Марина Старчикова (на фото выше), забег был приурочен к завершению работ по созданию в Пригородном лесу благоустроенной пешеходной эко-тропы Ples Active протяженностью 10 км. Создание тропы – один из проектов WFG.

«Первая в Тамбовской области эко-тропа была открыта осенью 2022 года, до 15 июля действовали два маршрута – на 3,5 и 5,5 км. 15 июля мы открыли 10-километровый маршрут», — пояснила она.

На всем протяжении экотропы установлены навигационные знаки, а на специальных площадках для отдыха – лавочки и даже качели.

Сама тропа в некоторых местах просыпана опилками, а на болотистых участках проложены деревянные мостки.

Одна из достопримечательностей на маршруте – живописное Святовское озеро почти идеально круглой формы. Это популярное место отдыха туристов в окрестностях Тамбова.

Перед забегом для участников была организована дыхательная гимнастика.

Общее число участников во всех дисциплинах составило 300 человек, причем, по словам Старчиковой, организаторам приходилось отказывать спортсменам, так как желающих оказалось больше, чем мест на забеге.

Женщины чаще всего выбирали дистанцию 5 км – на нее зарегистрировалось 78 участниц против 41 – на 8 км. У мужчин число бегунов получилось равным – по 52 на 5 и 8 км. В детском забеге участвовали 68 юных спортсмена.

В ходе церемонии награждения победители в каждой из дисциплин получили памятные подарки, в том числе медали из керамики ручной работы. Лучшие результаты у женщин на дистанции 5 км – 21 минута 9 секунд, 8 км – 33 минуты 24 секунды. У мужчин – 17 минут 9 секунд и 27 минут 38 секунд соответственно.

По итогам забега среди всех участников был разыгран телефон.