«Как показывают наши данные бронирования зимних туров по всем регионам России, наиболее востребованными зарубежными направлениями отдыха россиян станут Таиланд, ОАЭ, Египет и Шри-Ланка. Судя по продажам прошлого года, в первую пятерку может также войти Турция, прежде считавшаяся традиционно летним направлением», — рассказали в пресс-службе.

«Ежегодный рост цен, возможен, из-за инфляции, которая затрагивает все группы товаров и услуг, в том числе путешествия. Но на туристическом рынке на цены влияет еще и изменившийся курс валют. Обычно это не более 10% плюс часто отели предлагают спецпредложения, которые могут компенсировать разницу в цене, а наличие бюджетной и объемной перевозки позволит предлагать оптимальные варианты отдыха. Кроме того, стоимость туров в рамках бронирований до начала сезона всегда выгоднее, чем если покупать в последний момент», — пояснили в пресс-службе Anex.

Полеты в Египет – из 12 городов

Фото: Coral Travel

В зимнем сезоне туроператор запускает чартеры на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх из 12 городов России.

«Программа полетов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх будет выполняться с конца октября до начала апреля. Рейсы на оба курорта будут летать из девяти городов – Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Уфы, Нижнего Новгорода, Казани, Екатеринбурга, Перми, Сочи и Минеральных Вод. Из Новосибирска можно будет отправиться прямым рейсом только в Хургаду, а из Челябинска – только в Шарм-эль-Шейх», — пояснили в компании.

Частота полетов зависит от города вылета. Так, из Москвы в Хургаду рейсы запланированы ежедневно, а в Шарм-эль-Шейх 5 раз в неделю. Из Санкт-Петербурга рейсы на оба курорта будут выполняться раз в неделю. Из большинства региональных аэропортов самолеты будут летать раз в 10 дней.

«Египет сейчас – одно из самых популярных направлений отдыха россиян, он стабильно входит в первую пятерку по продажам даже летом. По мере приближения зимнего сезона его востребованность будет только расти. Как показывает наша статистика, туристы чаще всего выбирают отели 4* с системой «все включено». Среди наиболее популярных – четырехзвездочные Continental Plaza Beach & Aqua Park Resort и Doubletree By Hilton Sharks Bay 4* в Шарм-эль-Шейхе, Golden Beach Resort в Хургаде», — рассказали в пресс-службе.

По данным туроператора, стоимость недельных туров из Москвы в ноябре начинается от 125 тыс. рублей на двоих с питанием “все включено.

Зимний Таиланд – из 10 городов РФ

Фото: pixabay.com

В Таиланд российские туристы в зимнем сезоне смогут летать из 10 городов. Чартерные рейсы будут выполняться на курорты Пхукет и Паттайя.

На оба курорта можно будет отправиться прямыми рейсами из Владивостока, Красноярска, Новосибирска, Кемерово, Иркутска, Томска. Из Москвы, Хабаровска и Екатеринбурга – только на Пхукет. Из Барнаула – только в Паттайю. Время в пути составит в зависимости от города от 7 до 9,5 часов.

Шри-Ланка – из четырех городов

Фото: Pixabay.com

Туры с прямым чартерным перелетом на Шри-Ланку будут доступны из четырех городов России — Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска и Новосибирска. Полетная программа запланирована в аэропорт Коломбо в период с ноября по март. Время в пути – от 8 часов до 10 часов 10 минут.

«Стоимость тура для двоих из Москвы на Пхукет в декабре на 9 ночей с размещением в отеле 4* начинается от 259 тыс. рублей. На Шри-Ланке аналогичный по параметрам отдых в отеле 4* обойдется от 220 тыс. рублей», — добавили в пресс-службе туроператора.

Как уточнили в компании, список городов с прямыми рейсами не окончательный и может быть расширен по мере приближения зимнего сезона. Сроки старта программ и частота вылетов зависят от города и направления.

Для посещения Таиланда менее чем на 30 дней гражданам России не требуется виза, для путешествия на Шри-Ланку необходима туристическая виза. Ее можно оформить заранее онлайн или приобрести по прилете в аэропорту.