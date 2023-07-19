В декабре 2022 года президент России Владимир Путин продлил пилотный проект по взиманию курортного сбора до 31 декабря 2024 года, включив в перечень участников Санкт-Петербург и федеральную территорию «Сириус» как самостоятельную единицу наравне с остальными субъектами РФ.

Правила взимания курортного сбора

Курортный сбор в России в 2023 году действует в пяти регионах, но сумма по регионам и курортам может отличаться. В соответствии с установленным законом лимитом, ставка сбора не может превышать 100 рублей.

Сбор должны оплачивать совершеннолетние граждане, которые проживают более суток в гостиницах, санаториях, пансионатах и других объектах размещения. Расчет количества дней проживания производится календарными днями (без привязки к расчетному часу и фактическому времени заезда гостя). За первый календарный день размещения и день выезда из гостиницы сбор не взимается.

При досрочном отъезде сумма внесенных денежных средств за неиспользуемые дни возвращается гостю.

Алтайский край – 100 рублей

Фото: pixabay.com

Туристический сбор за пользование курортной инфраструктурой на территории курорта Белокуриха ввели с мая 2018 года. В 2019-2020 годы ставка составляла 50 рублей. Однако в 2020 году в целях поддержки отрасли во время пандемии коронавируса взимание курортного сбора отменили до конца года. В 2021 году он был снижен до 30 рублей.

С 1 января 2023 года туристам, приезжающим в Белокуриху, придется заплатить 100 рублей курортного сбора, то есть максимально возможную сумму. Исключение составляют лица младше 18 лет, жители Алтайского края и другие льготные категории граждан России.

Гости должны самостоятельно оплатить курортный сбор по прибытию в отель. Сумма курортного сбора не может быть включена в стоимость путевки/проживания, а также других услуг.

Краснодарский край – дифференцированная ставка

Фото: Пресс-служба Сочи Парк Отеля

После моратория на сбор, введенного из-за пандемии коронавируса в 2020 году, власти Краснодарского края вернули налог в регионе с 1 января 2021 года. Он действует в 12 муниципальных образованиях.

Самый большой курортный сбор придется заплатить в Сочи, там он составляет 50 рублей в сутки с человека. В Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Новомихайловском в Туапсинском районе, Джубге, Небуге, Шепси, Тенгинке, Ейске, станице Должанская – 30 рублей в сутки.

Оплачивать налог нужно в день заселения. За неуплату курортного сбора туристу грозит штраф до 2 тыс. рублей.

Федеральная территория «Сириус» — 50 рублей

До 2022 года к Краснодарскому краю относился и городской округ «Сириус», но в 2023 году его выделили в отдельное муниципальное образование. С 1 апреля 2023 года на федеральной территории взимается курортный сбор в размере 50 рублей в сутки с туриста. Курортный сбор не оплачивают жители Краснодарского края, льготные категории граждан, лица, работающие на федеральной территории, педагогические и научно-педагогические работники, исполнители (артисты), специалисты в области образования и науки, культуры и искусства, приглашенные для участия в образовательных, научных или культурных мероприятиях.

Доходы от курортного сбора пойдут на создание условий для «умного», научно-популярного и образовательного туризма «Сириуса», на проектирование, строительство, благоустройство и ремонт туристической инфраструктуры.

Ставропольский край – 100 рублей

Фото: Stavtourism.ru

Регион одним из первых ввел курортный сбор в 2018 году. Он действует в четырех муниципальных образованиях – на курорте Ессентуки, в Железноводске, Кисловодске и Пятигорске.

Ранее туристам приходилось оплачивать 50 рублей в сутки с человека, однако с 1 января 2023 года сбор вырос вдвое, до 100 рублей. Рассчитаться можно в санатории или гостинице как при заселении, так и перед выездом.

Санкт-Петербург – 100 рублей

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Курортный сбор начнут взимать в Санкт-Петербурге с 1 апреля 2024 года.

Согласно поддержанному в городском парламенте законопроекту, эксперимент будут проводить на всей территории города с 1 октября 2023 года, однако первые полгода ставка буде нулевой. С 1 апреля 2024 года она составит 100 рублей в сутки.

Турист должен будет при заселении заплатить за число дней фактического проживания в отеле, за исключением дня заезда. Сумму не будут автоматически включать в стоимость проживания.

Если гость откажется платить, отель должен будет в течение двух дней уведомить городские власти.

Предполагается, что вырученные средства будут направлены на финансовое обеспечение работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры.

Крым – 0 рублей

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

Изначально планировалось, что курортный сбор будет введен в Крыму с 1 мая 2019 года. В эксперименте должны были участвовать четыре муниципалитета: Алушта, Судак, Феодосия и Ялта. Сбор был утвержден в размере 10 рублей в сутки.

Однако весной 2019 года глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что регион не готов к введению курортного сбора. После этого парламент республики внес соответствующие изменения в региональный закон «О введении курортного сбора» — начало эксперимента было перенесено сначала на 1 мая 2021 года, а потом на еще более поздний срок.

В феврале 2022 года парламент республики отменил этот закон в связи со складывающейся социально-экономической ситуацией.