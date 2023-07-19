Свободных мест не осталось несмотря на то, что цены выросли по сравнению с 2022 годом.

При этом в Приморский край прибывают отдыхающие не только со всего Дальнего Востока — в этом году серьезно увеличилось число гостей из сибирских и центральных регионов.

Почему отдых на пляжах Приморья дорожает

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

Власти объясняют высокие цены на летний отдых в Приморье высоким спросом и недостаточным предложением.

"В связи с тем, что у нас спрос до сих многократно превышает предложение, закономерно, что у нас достаточно высокая стоимость туристических услуг. Это касается проживания, экскурсионного и транспортного обслуживания. Разброс цен на проживание очень большой. По своему опыту могу сказать, что в прошлом году в среднем за 7 тыс. рублей (в сутки — ИФ) можно было подобрать средний уровень комфорта, сейчас это 10 тыс. рублей. Комфортабельные базы отдыха, отели на побережье с удобствами в номерах, новым, хорошим ремонтом обойдутся до 20 тысяч рублей", — сообщил журналистам руководитель краевого агентства по туризму Арсений Крепский.

По его словам, уровень бронирования отелей и баз отдыха в Приморье на данный момент приблизился к 80% от общего номерного фонда.

Кандидат экономических наук, преподаватель кафедры туризма и гостинично-ресторанного бизнеса Владивостокского государственного университета (ВВГУ) Илона Михина сообщила "Интерфаксу", что на порталах онлайн-бронирования в этом году сейчас уже практически нет возможности зарезервировать номер на побережье на лето.

"Спрос увеличился, потому что у нас еще в период пандемии государство помогало с развитием внутреннего туризма. Кроме того, выделялись субсидии на чартерные программы из центральной части России. Некоторые туроператоры московские привозят к нам гостей. Но они предпочитают самые лучшие базы отдыха", — сказала Михина.

Представитель базы отдыха, расположенной в окрестностях Владивостока на известном пляже в бухте Лазурная (Шамора), сообщил "Интерфаксу", что этим летом — наплыв гостей, многие начинали бронировать номера еще в январе-феврале. Кроме того, уже сейчас некоторые бронируют номера на базах отдыха на 2024 год.

В июле, пусть и с большим трудом, можно найти номер на базе отдыха непосредственно возле моря. Например, недалеко от Находки, для двоих взрослых без удобств и питания стоимость проживания варьируется от 2,6 до 5 тыс. рублей. На озере Ливадийское можно найти такой же номер от 5 до 13,2 тыс. рублей в сутки.

Уровень цен зависит от удаленности базы отдыха от моря, количества спальных мест, уровня комфорта. В августе в популярных у отдыхающих базах в Хасанском районе, под Находкой, в Кавалеровском районе стоимость проживания на двоих в среднем начинается от 2,2 тыс. рублей за сутки. В поселке Рязановка Хасанского района в домике без удобств, зато с парковкой и баней на территории можно отдохнуть за 2,2 тыс. руб. в сутки. Домик с удобствами и интернетом обойдется как минимум в 7,4 тыс. руб.

Максимально сэкономить на отдыхе можно, арендовав за 1,7 тыс. руб. палатку на территории базы отдыха.

Представитель базы отдыха в селе Безверхово Хасанского района Приморья сообщила "Интерфаксу", что цены на проживание и питание по сравнению с прошлым годом выросли незначительно. По ее словам, двухместный эконом-номер на двоих человек без детей в прошлом году стоил около 8 тыс. рублей, а в этом году — 8,5 тыс. руб.

"Следует учитывать, что в стоимость проживания далеко не везде входит полноценное питание. Цены выросли на продукты, на бытовую химию, соответственно, приходится повышать цены и нам. Однако в целом стоимость отдыха выросла незначительно", — уточнила собеседница агентства.

Представитель базы отдыха, расположенной на морском побережье в пригороде Владивостока сообщила, что стоимость проживания, по ее оценкам, выросла на 10-18%. Комплексное питание для отдыхающих, по ее оценке, стало дороже примерно на 5%.

Если планировать летний отдых в Приморье заранее, можно подобрать номер для взрослых с детьми или без, выбрать песчаный или галечный пляж, систему питания и наличие удобств в самом номере или на территории. По словам представителя базы отдыха в Безверхово, возможность подобрать номер на одни сутки и в ближайшие дни появляется очень редко, в перерывах между заездами других гостей или при отмене брони.

Кто отдыхает в Приморье

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

Традиционно в Приморье летом едут отдыхать жители других регионов Дальнего Востока, часто к морю они приезжают на своих автомобилях. Сейчас в край приезжают туристы и из западных регионов России, сказал Крепский.

"Мы в прошлом году наблюдали повышенный спрос туристов на путешествия по Приморью. Это связано со многими факторами, прежде всего, с тем, что наш регион постепенно открывается для туристов из европейской части России. В этом году спрос еще выше", — сказал он.

"Благодаря продвижению региона в Уральском федеральном округе мы получили туристов из Екатеринбурга и Челябинска. С прошлого года видим приток туристов, которых условно можно назвать москвичами. Это люди, которые через московский авиаузел прилетают во Владивосток из европейской части России", — добавил он.

Пик сезона в Приморье традиционно придется на вторую половину августа, добавил он.

По словам представителя одной из баз отдыха, расположенной в бухте Лазурная, среди уже приехавших гостей довольно много тех, кто отдыхает в Приморье в этом году впервые.

"Многие в прошлом году побывали на Дальнем Востоке. И другие туристы по "сарафанному радио" узнали о нас и решили тоже ехать. Многие раньше думали, что здесь нечего делать, что здесь не так красиво, долго лететь. Теперь этот барьер снимается. Новых гостей у нас — от 60% до 70%", — сказал собеседник агентства.

По его словам, каждый второй номер занят туристами из центральных регионов России. Приезжают гости из Подмосковья, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Иркутска, Читы. Каждый год прибывают люди из Благовещенска и Якутии.

Цены на перелет

По данным порталов онлайн-бронирования авиабилетов, перелет в августе из Москвы во Владивосток в одну сторону обойдется от 15,5 тыс. до 28 тыс. руб. Дороже всего перелет обойдется в первую неделю месяца, билеты на вторую половину августа стоят дешевле.

Перелет из Санкт-Петербурга во Владивосток в августе стоит от 20 тыс. руб. до 24 тыс. руб.

Примерно столько же стоят авиабилеты на август из Екатеринбурга и Челябинска. Перелет из Хабаровска обойдется от 5,7 тыс. руб. до 15 тыс. руб., из Якутска — от 14 тыс. руб. до 32 тыс. руб. Разброс цен на авиабилеты из ряда городов достаточно высок в зависимости от планируемых дат вылета.

Погода непредсказуема

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

В августе в Приморском крае обычно довольно жарко — от +24 до +28 градусов. Однако в этом месяце нередки тайфуны. Средняя температура воды в море в августе в прошлом году составила 23,5 градусов. Минимальная и максимальная температура воды в море, в зависимости от погоды, от +21 до +26,2. В конце июля 2021 года вода в Амурском заливе на юге Приморья прогрелась до исторического максимума — + 28 градусов.

Фото: sikhote-zap.ru / С.Бондарчук

Помимо пляжей и баз отдыха туристы могут побывать в Приморье в заповедных местах — нацпарке "Земля леопарда", Уссурийском, Сихотэ-Алинском, Ханкайском, Лазовском, "Кедровая Падь", Дальневосточном морских заповедниках. Также в крае организовывают морские экскурсии, прогулки на катерах и сапах, есть возможность отправиться на прогулку по морскому дну.