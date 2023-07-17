Как сообщил "Интерфаксу" генеральный директор курорта Mriya Resort & SPA (Крым) Самвел Саруханян, на территории курорта ситуация спокойная.

"Курорт работает в обычном режиме. Вся событийная программа проходит по расписанию. За сегодняшний день ни один из 34 запланированных на выезд гостей не выехали с территории курорта, 28 из них воспользовались предложенной нами опцией продления отдыха. Все гости продолжают свой отдых. В отличие от ряда предшествующих ситуаций, колл-центр сегодня не испытывает серьезной загрузки", — сообщил Саруханян.

По его словам, не наблюдается и массовая отмена броней тех, кто планировал поехать на отдых в ближайшее время.

"Сейчас мы ведем активную работу с гостями, чьи бронирования выпали на период с 17 по 31 июля. Некоторые гости приняли решение добираться до полуострова по северному маршруту, часть перенесли бронирование на 1-2 суток, остановившись в отелях по пути следования, а небольшая часть гостей перенесла бронирования на удобные им даты без штрафа", — добавил он.

Пиковый курортный сезон в Крыму продолжается, подчеркнул Саруханян, отметив, что в последний месяц наблюдалась активная динамика по бронированиям летнего и осеннего сезонов. Гости ожидают информации о восстановлении работоспособности Крымского моста и порядке заезда по сухопутному коридору.

Генеральный менеджер отеля Riviera Sunrise Resort & SPA (Крым) Дмитрий Гладков также сообщил, что массового отъезда отдыхающих не наблюдается.

"На данный момент мы принимаем большой поток запросов от гостей, которые еще не заехали в отель. Стараемся к каждому случаю подходить индивидуально. Запросов много как по телефону, так и по электронной почте. Гостям, которые уже проживают у нас, мы продлеваем проживание с 50% скидкой, для отдыхающих работает "горячая линия", отдел бронирования работает в штатном режиме", — сказал Гладков.

Не наблюдают паники у туристов и в санатории "Форос" в Ялте.

"Массового отъезда туристов не наблюдается, люди не паникуют. За сегодняшний день пока обратился только один отдыхающий с просьбой задержаться на сутки для того, чтобы перепланировать ситуацию с отъездом. По гостям, которые сейчас ехали к нам на автомашинах, — только два-три номера с нами связались, они изменили свои планы, отказались от брони, решили отдохнуть в Краснодарском крае. Некоторые гости сообщили по телефону о том, что они откладывают свой заезд на сутки, задержатся в Краснодарском крае и будут ждать, как можно будет к нам приехать", — прокомментировала заместитель директора по коммерции ООО "Парк-Форос" Татьяна Клименко.

Фото: Министерство курортов и туризма Республики Крым

По словам председателя Крымской гостиничной ассоциации Сергея Маковея, ситуация на курортах Крыма нормальная, паники нет, но есть тревога за логистику на Крымскому мосту.

"У нас уже есть опыт и отработанный регламент в таком случае, так как мы уже пережили один теракт на мосту. После первого теракта на мосту у нас, например, наблюдались какие-то скопления очередей на заправках, небольшая паника происходила, сейчас такого нет. Проблем нет на курортных территориях, проблема только с пересечением моста. Надеюсь, что временная и ненадолго. Железнодорожное сообщение продолжается, поезда уже вошли в расписание, поэтому туристы, которые купили билеты на железнодорожный транспорт, едут нормально. Мы будем понимать только через несколько дней после случившегося, есть ли у нас отказы от бронирований или нет. Говорить сейчас о том, что все массово начали звонить и отказываться от путевок, — такого нет. Все ждут официальных комментариев от властей по дальнейшей работе моста", — сообщил Маковей.

"Массового отъезда и не будет, если человек заплатил за свою путевку, он будет продолжать свой отдых, к этому есть все нормальные предпосылки", — добавил он.

По словам председателя Крымской гостиничной ассоциации, сотрудники санаторно-курортных учреждений предлагают всем гостям, которые пока не в состоянии пересечь Крымский мост в связи с приостановкой движения по нему, оставаться в объектах размещения.

"Им предлагается полный пакет обслуживания. Если мы понимаем, что у людей не осталось никаких средств, то им предоставляется еще и питание. Крымские отельеры с большим пониманием относятся к своим гостям. Это у нас уже отработано было после различных чрезвычайных ситуаций, связанных с техногенными катастрофами и терактами на объектах гражданской инфраструктуры", — подчеркнул Маковей.

По оценкам экспертов, в настоящее время в Крыму отдыхает более 50 тыс. человек.

Не наблюдается оттока отдыхающих и из Краснодарского края, сообщил "Интерфаксу" временно исполняющий обязанности министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Михаил Зарицкий.

"Краснодарский край окажет полномерную поддержку туристам, которые оказались в затруднительном положении из-за чрезвычайной ситуации на Крымском мосту. В пограничном с Крымом Темрюкском районе работает около 430 гостиниц. По оперативным данным, сейчас в них свободными остается около 2 тыс. номеров", — подчеркнул он.

Средства размещения Темрюкского района Краснодарского края готовы оперативно размещать туристов, следовавших в Крым.

"Несмотря на то что курортный сезон в самом разгаре, в гостиницах есть свободные номера. Лояльная ценовая политика средств размещения Темрюкского района позволяет обеспечить доступный отдых для туристов с любым уровнем дохода", — написал в своем телеграм-канале глава района Федор Бабенков.